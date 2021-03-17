Тиндер проверит криминальное прошлое потенциальных партнеров

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Владелец Тиндера компания Match Group обещает до конца года запустить новую платную услугу. По вашей просьбе она сможет проверить, нет ли у вашего собеседника криминального прошлого. В случае опулярности новой услуги компания запустит ее и в других приложениях для знакомств - Match и OkCupid.
Тиндер и другие приложения для знакомств, принадлежащие компании Match Group, скоро дадут возможность пользователям перед свиданием проверить подноготную своего визави - разумеется, за отдельную плату. По сообщению Match Group, компания будет реализовывать проект в содружестве снекоммерческой платформой Garbo Monday, специализирующейся в проверки добросовестности контрагентов. Дополнительная опция будет внедрена в Тиндер, а также в другие платформы онлайн-знакомств - Match и OkCupid.
Цена сервиса пока не разглашается, но, по данным других ресурсов, подобная услуга может стоить от $7 до $15 за человека. Как заявляют представители Garbo, онисобирают в своем досье сведения о том, были ли в биографии потенциального партнера случаи насилия, абьюза, арестов, пребывания в тюрьме и иной криминал. При этом для подбора данных потребуется лишь имя и номер телефона интересующего вас человека. Тестирование начнется в самое ближайшее время, ожидается, что услугу запустят до конца года.
Цена сервиса пока не разглашается, но, по данным других ресурсов, подобная услуга может стоить от $7 до $15 за человека. Как заявляют представители Garbo, онисобирают в своем досье сведения о том, были ли в биографии потенциального партнера случаи насилия, абьюза, арестов, пребывания в тюрьме и иной криминал. При этом для подбора данных потребуется лишь имя и номер телефона интересующего вас человека. Тестирование начнется в самое ближайшее время, ожидается, что услугу запустят до конца года.
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В последнее время Тиндер все чаще подвергается критике за то, что допускает в приложение темных личностей, и администраторы все чаще получают сообщения об абьюзе. Все чаще пользователи сталкиваются с хамством, а то и с физическим насилием со стороны неадекватных участников. Особенно это касается женщин. По словам Трейси Бриден, руководителя департамента безопасности Тиндера, безопасность женщин является для компании приоритетом.
"Мы осознаем, что корпорация играет ключевую роль в обеспечении безопасности при использовании технологий, и поэтому мы начали действовать, - говорит Бриден. - Тщательная проверка прошлого потенциального кандидата для знакомства поможет женщинам чувствовать себя увереннее и безопаснее".
Garbo - некоммерческая женская сеть для проверки потенциальных кандидатов для свиданий. Она основана Кэтрин Космидес в 2018 году с целью предотвращения насилия над женщинами.
Создатели инициативы надеются, что она поможет решить проблемы, с которыми часто сталкиваются пользователи тиндера. Как показало исследование, среди пользователей тиндера встречаются мужчины, отбывавшие наказания за сексуальные преступления, что подвергает женщин опасности. Иногда преступники создают фальшивые аккаунты, чтобы завлечь жертву на свидание и ограбить ее.
Garbo - некоммерческая женская сеть для проверки потенциальных кандидатов для свиданий. Она основана Кэтрин Космидес в 2018 году с целью предотвращения насилия над женщинами.
Создатели инициативы надеются, что она поможет решить проблемы, с которыми часто сталкиваются пользователи тиндера. Как показало исследование, среди пользователей тиндера встречаются мужчины, отбывавшие наказания за сексуальные преступления, что подвергает женщин опасности. Иногда преступники создают фальшивые аккаунты, чтобы завлечь жертву на свидание и ограбить ее.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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