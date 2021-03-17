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Тиндер проверит криминальное прошлое потенциальных партнеров

Тиндер проверит криминальное прошлое потенциальных партнеров (5 фото)

Автор:
17 марта 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Match Group   Tinder   ynews   интересно   криминальное прошлое   не спрячешься   новости   проверка   
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Владелец Тиндера компания Match Group обещает до конца года запустить новую платную услугу. По вашей просьбе она сможет проверить, нет ли у вашего собеседника криминального прошлого. В случае опулярности новой услуги компания запустит ее и в других приложениях для знакомств - Match и OkCupid.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Match Group   Tinder   ynews   интересно   криминальное прошлое   не спрячешься   новости   проверка   
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Василий Сургайло 17 минут назад
Сцук, что еще за абьюз? Это что-то типа от слова объ**ать?
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−51
С миру по нитке 56 секунд назад
у нас в стране каждый второй отсидел
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