Тиндер проверит криминальное прошлое потенциальных партнеров

Тиндер и другие приложения для знакомств, принадлежащие компании Match Group, скоро дадут возможность пользователям перед свиданием проверить подноготную своего визави - разумеется, за отдельную плату. По сообщению Match Group, компания будет реализовывать проект в содружестве снекоммерческой платформой Garbo Monday, специализирующейся в проверки добросовестности контрагентов. Дополнительная опция будет внедрена в Тиндер, а также в другие платформы онлайн-знакомств - Match и OkCupid.

Цена сервиса пока не разглашается, но, по данным других ресурсов, подобная услуга может стоить от $7 до $15 за человека. Как заявляют представители Garbo, онисобирают в своем досье сведения о том, были ли в биографии потенциального партнера случаи насилия, абьюза, арестов, пребывания в тюрьме и иной криминал. При этом для подбора данных потребуется лишь имя и номер телефона интересующего вас человека. Тестирование начнется в самое ближайшее время, ожидается, что услугу запустят до конца года.