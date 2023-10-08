В госдуме решили запретить рекламировать апартаменты как жилье

Уж сколько лет владельцы апартаментов пытаются уравнять свои права с собственниками квартир, но пока все безрезультатно.
Коварные застройщики продолжают заманивать покупателей недвижимости разными плюшками. Вот с ними и решили бороться в Госдуме. С инициативой по запрету нечестной рекламы выступила зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
«Я подготовила законопроект, по которому нельзя как минимум рекламировать апартаменты как жильё. Потому что зачастую люди в погоне за этим дешёвым жильём не задумываются о последствиях: что они потом будут переплачивать налог на недвижимость, платить за коммуналку, которая никак не регулируется. Поэтому, если мы чётко будем отделять жилое от нежилого, люди, которые приобретают такие помещения, как минимум задумаются. Эти помещения не очень соответствуют санитарным и градостроительным нормам».
За низкой ценой апартаментов скрывается куча подводных камней, о которых некоторые владельцы узнают только после покупки. Так, к примеру, получить постоянную регистрацию не получится, дадут только временную по месту пребывания.
Бонусом будет повышенный налог на недвижимость, невозможность получить налоговый вычет, коммуналка как за коммерческой помещение, отсутствие субсидий по ЖКХ и проблемы с записью детей в школы.
Спрашивается, зачем тогда нужны эти апартаменты? Ну, для той же сдачи в аренду или посуточно, можно сделать самую безумную перепланировку или же и вовсе открыть свой офис. Возможность жить с сервисом как в отелях.
Вот только апартаменты в ближайшее время в статус жилых помещений переводить не планируют.
Источник:
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но застройщики рекламируют "апартаменты" как жилые помещения, а по факту - это гостиница. т.е. коммерческие помещения.
Соседнее помещение запросто может использоваться в качестве коммерческого.
И полбеды если это офис будет, а вот если швейный цех... Да с трёхсменным режимом работы...
И никакой "закон о тишине" работать там не будет, и ничего сделать с этим не получится.