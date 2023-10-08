В госдуме решили запретить рекламировать апартаменты как жилье

Коварные застройщики продолжают заманивать покупателей недвижимости разными плюшками. Вот с ними и решили бороться в Госдуме. С инициативой по запрету нечестной рекламы выступила зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.





«Я подготовила законопроект, по которому нельзя как минимум рекламировать апартаменты как жильё. Потому что зачастую люди в погоне за этим дешёвым жильём не задумываются о последствиях: что они потом будут переплачивать налог на недвижимость, платить за коммуналку, которая никак не регулируется. Поэтому, если мы чётко будем отделять жилое от нежилого, люди, которые приобретают такие помещения, как минимум задумаются. Эти помещения не очень соответствуют санитарным и градостроительным нормам».



