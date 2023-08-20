Сертификат на квартиру за рождение 5 ребенка: в Госдуме обсуждают господдержку для многодетных семей

«Сегодня все, что касается поддержки семей с детьми, — это политика федерального регионального уровня, а должна быть государственная. К сожалению, кроме единого пособия, которое выплачивается из федерального бюджета, все остальное — это полномочия субъектов. Поэтому сейчас в правительстве находится законодательная инициатива о мерах государственной поддержки многодетных семей».

Также она сообщила о планах создания единого реестра таких семей. Если инициативу одобрят, и закон вступит в силу, то это улучшит положение 2,5 миллиона семей и простимулирует остальных задуматься над рождением еще одного ребенка.

Друзья, а как вы думаете, нужен ли нам такой закон или нынешней поддержки от государства вполне достаточно?