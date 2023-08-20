Сертификат на квартиру за рождение 5 ребенка: в Госдуме обсуждают господдержку для многодетных семей

В комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей решили, что пора переходить от поддерживающих мер к стимулирующим.
С инициативой выдавать жилищный сертификат семьям, в которых родился пятый ребенок, выступила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Депутат считает, что меры помощи многодетным семьям, такие как льготы, выплаты и пособия, должны быть едиными для всех, вне зависимости от доходов.
«Сегодня все, что касается поддержки семей с детьми, — это политика федерального регионального уровня, а должна быть государственная. К сожалению, кроме единого пособия, которое выплачивается из федерального бюджета, все остальное — это полномочия субъектов. Поэтому сейчас в правительстве находится законодательная инициатива о мерах государственной поддержки многодетных семей».
Также она сообщила о планах создания единого реестра таких семей. Если инициативу одобрят, и закон вступит в силу, то это улучшит положение 2,5 миллиона семей и простимулирует остальных задуматься над рождением еще одного ребенка.
Друзья, а как вы думаете, нужен ли нам такой закон или нынешней поддержки от государства вполне достаточно?
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