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Сертификат на квартиру за рождение 5 ребенка: в Госдуме обсуждают господдержку для многодетных семей

Сертификат на квартиру за рождение 5 ребенка: в Госдуме обсуждают господдержку для многодетных семей

Автор:
20 августа 2023 07:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   дети   квартира за ребенка   квартиры   многодетные семьи   сертификаты   
1088
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В комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей решили, что пора переходить от поддерживающих мер к стимулирующим.

С инициативой выдавать жилищный сертификат семьям, в которых родился пятый ребенок, выступила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Депутат считает, что меры помощи многодетным семьям, такие как льготы, выплаты и пособия, должны быть едиными для всех, вне зависимости от доходов.


«Сегодня все, что касается поддержки семей с детьми, — это политика федерального регионального уровня, а должна быть государственная. К сожалению, кроме единого пособия, которое выплачивается из федерального бюджета, все остальное — это полномочия субъектов. Поэтому сейчас в правительстве находится законодательная инициатива о мерах государственной поддержки многодетных семей».


Также она сообщила о планах создания единого реестра таких семей. Если инициативу одобрят, и закон вступит в силу, то это улучшит положение 2,5 миллиона семей и простимулирует остальных задуматься над рождением еще одного ребенка.


Друзья, а как вы думаете, нужен ли нам такой закон или нынешней поддержки от государства вполне достаточно?



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Метки: Госдума   дети   квартира за ребенка   квартиры   многодетные семьи   сертификаты   
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22  комментария
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4k
Alex Час назад
Чурки еще активней размножаться будут.
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Hans 9 минут назад
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70
AndrushaVictorovich 14 минут назад
5 детей, тут 3 то еле вытягиваешь, кому-то и одного сложно, давайте дальше черноту поддерживать
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9k
ишты 19 минут назад
"...это улучшит положение 2,5 миллиона семей..." из Таджикистана и Киргизии.
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24k
pssst 23 минуты назад
Ну... средняя цыганка к сорока годам три-четыре квартиры иметь будет...
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1k
Андрей Филиппов 39 минут назад
Лично я за любую поддержку многодетным! Жена пятым беременна.
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344
РАТНИК 39 минут назад
Цыгане аплодируют стоя.
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Ser 46 минут назад
Хм....сильно! ВЕРЮ!
Сочетание понятий -"Гос Дума" и "поддержка"!

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6k
Алексей 47 минут назад
По хорошему нужно уже за первого давать жильё. Пусть не в собственность, пусть какой-нибудь соцнайм, но у каждой семьи с детьми должна быть отдельная жилплощадь. И по мере увеличения количества детей она должна тоже увеличиваться.
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manul74 47 минут назад
нужно больше мяса для СВО всяких
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U55R 48 минут назад
Забота о мигрантах в действии.
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