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В СМИ регулярно появляются новости о конфликтах и бесчинствах депутатов. Не будет упоминать про многочисленные взятки, давайте посмотрим, что творится у мелких депутатов на небольших должностях. У них не так много власти, но почему-то политики из регионов регулярно становятся героями новостных заголовков. Гниет рыба с головы, получается?
1. Сын Мурада Гаджиева - Абдулгамид Гаджиев - избил пешехода
Мурад Гаджиев избран депутатом Госдумы с 2011 года. Он переехал из Республики Дагестан в Москву. С 2016 является депутатом Госдумы VII созыва от "Единой России". Есть у него совершеннолетний сын - Абдулгамид Гаджиев.
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В 2020 году сын чиновника ездил по Москве вместе с друзьями на внедорожнике. Водителю, кстати, даже нельзя было управлять транспортным средством. В тот вечер группа мажоров вступила в конфликт с пешеходом, парни избили человека и скрылись с места происшествия.
Очевидцы засняли конфликт, а пострадавший написал заявление в полицию. Дело, на удивление, не замяли, оно дошло до суда. Абдулгамиду Гаджиеву в итоге дали 2.5 года за избиение человека в составе группы. Товарищи тоже отбывают срок.
2. Сын Светланы Муханиной - Александр Мухин - провез вещества
Светлана Муханина - еще один член партии "Единая Россия" из Пятигорска. Также она является директором компании ООО ТПФ "Темп", занимающейся производством изделий народных промыслов из керамики. У Муханиной есть награды "За заслуги перед Ставропольским краем". На днях ее сына - Александра - остановили сотрудники ДПС.
В Ниве мужчины нашли запрещенные вещества. "Совсем немножко, для личного использования!" - пояснил Александр. Машина была набита вещами, ехал сын чиновницы на рыбалку, но воспользоваться удочкой и снастями ему в ближайшее время не удастся.
3. Сын Леонида Писного - Андрей Писной - устроил стрельбу в микрорайоне
Леонид Писной - депутат Саратовской областной Думы от "Единой России", а также генеральный директор АО "Саратовоблжилстрой". Не только его отпрыск безнаказанно устраивает стрельбу, сам Леонид Писной в 2011 расстрелял полицейский автомобиль, но дело замяли.
В этот раз участником скандала стал сын депутата - Андрей. Он еще и заместитель директора АО "Саратовоблжилстрой": папа не только устраивает на работу, но и отмазывает от тюрьмы. 38-летний предприниматель Андрей Писной во время конфликта с соседом выстрелил в мужчину, который якобы замахивался ломом, в целях самообороны. За стрельбу в микрорайоне на разбушевавшегося мажора завели уголовное дело, однако позже постановление мирового судьи отменила федеральная судья Ольга Терехова-Сидоркина. Дело закрыто.
4. Сын Мкртчяна Овсепяна - Овсеп Овсепян - устроил поножовщину
Мкртчян Овсепян - бердский депутат от "Единой России" и предприниматель. Вместе с сыном Овсепом Овсепяном в Академгородке они напали на Максима Борщева, который пришел в гости к другу. После полученных травм мужчине пришлось долго восстанавливаться.
Пострадавший подал в суд на семью Овсепян. В ходе следствия Овсепяны пытались обвинить Максима в том, что это он напал на них в их квартире, однако суд парень выиграл. Сыну депутата дали 1.5 года за причинение серьезного вреда здоровью Максима. Он уже вышел на свободу.
5. Сын депутата Андрея Дмитренко ввязался в драку
Андрей Дмитренко - депутат от "Единой России" из Пыть-Яха. Также предприниматель в должностях Генерального директора автомагазина "Ралли" и заместителя директора по эксплуатации в ООО "Веста и К". Во время отдыха в Красноярском крае на базе "Ергаки" произошел конфликт с его участием.
Пострадавший написал заявление. В нем сказано, что депутат и его сын нанесли побои потерпевшему. Сам Дмитренко объяснил, что отдыхающему помешал автоприцеп, установленный на территории, его якобы развернули и обрезали проводку. Когда депутат попытался выяснить, кто это сделал, завязалась драка. Андрей и его 22-летний сын подрались с отдыхающими.
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В Ниве? Вы серьезно?
Вот теперь я реально поверил в глобальный кризис... Если уж сын депутата на Ниве катается,то экономическая ситуация хуже некуда.