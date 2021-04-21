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Беспредел и нападение на пешеходов: что творят сыновья депутатов от "Единой России"

Беспредел и нападение на пешеходов: что творят сыновья депутатов от "Единой России" (13 фото)

Автор:
21 апреля 2021 10:44
Сообщество : Жить в России
Метки: госдума   госдура   депутат   депутаты   дети депутатов   мажоры   сын чиновника   чиновники   
876
13
В СМИ регулярно появляются новости о конфликтах и бесчинствах депутатов. Не будет упоминать про многочисленные взятки, давайте посмотрим, что творится у мелких депутатов на небольших должностях. У них не так много власти, но почему-то политики из регионов регулярно становятся героями новостных заголовков. Гниет рыба с головы, получается?
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Метки: госдума   госдура   депутат   депутаты   дети депутатов   мажоры   сын чиновника   чиновники   
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4  комментария
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8k
harlamov 39 минут назад
"В Ниве мужчины нашли запрещенные вещества"
В Ниве? Вы серьезно?
Вот теперь я реально поверил в глобальный кризис... Если уж сын депутата на Ниве катается,то экономическая ситуация хуже некуда.
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13k
aalexey3 harlamov Полчаса назад
А то, что он на рыбалку ехал, прочитать не судьба? Крузак-то или гелик в гараже оставил...
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5k
Пепелац Полчаса назад
А сыновья депутатов других фракций это образец для подражания?
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6
Glassy Полчаса назад
Скоро выборы. Смотрим кто кого больше грязью обольет.
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