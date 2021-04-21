В этот раз участником скандала стал сын депутата - Андрей. Он еще и заместитель директора АО "Саратовоблжилстрой": папа не только устраивает на работу, но и отмазывает от тюрьмы. 38-летний предприниматель Андрей Писной во время конфликта с соседом выстрелил в мужчину, который якобы замахивался ломом, в целях самообороны. За стрельбу в микрорайоне на разбушевавшегося мажора завели уголовное дело, однако позже постановление мирового судьи отменила федеральная судья Ольга Терехова-Сидоркина. Дело закрыто.