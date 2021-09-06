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"Выборы, выборы, кандидаты - ...!": два конкурента депутата перед выборами взяли его фамилию и имя

"Выборы, выборы, кандидаты - ...!": два конкурента депутата перед выборами взяли его фамилию и имя (6 фото)

Автор:
06 сентября 2021 16:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Законодательное собрание   выборы кандидаты   госдума   депутаты   интересно   конкуренты   политика   
1936
6
На что только не идут депутаты, чтобы насолить конкурентам! Борис Вишневский внезапно обнаружил в списке кандидатов еще двух с той же фамилией и именем, что и у него. Полная перезагрузка!
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А тут Памфилова отреагировала. Говорит, что позорище

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Метки: Законодательное собрание   выборы кандидаты   госдума   депутаты   интересно   конкуренты   политика   
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1k
Radugananebe 2 часа назад
Реально позорище.То ли еще будет.
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721
Алексей Попов 2 минуты назад
100% когда название соответствует :-)))))
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20k
Альберт 4 минуты назад
Давно убедился, что все эти "выборы" - обычное наипалово.
А те, кто голосуют за мошенников, воров и казнокрадов, не являются их жертвами,
они - соучастники!
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2k
Sergius SPb 15 минут назад
Да-да, Кремлевские боятся полудохлую партию Яблоко.
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142
ton 21 минуту назад
Ну не сykи?!?!!!
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1k
Атомный Крот Полчаса назад
Яблочник? В сортир!
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32k
Nefrion Полчаса назад
Ссылка coub.com
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229
Бухтей Полчаса назад
значит чем-то им Вишневский мешает, если уж так борзо принялись его топить
надо будет пойти и за Лазарыча голоснуть просто из принципа
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−17
Alex Полчаса назад
Московия
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11k
Великий Кормчий 39 минут назад
Хорошо что в бюллетене голосования на выборы президента всего один человек на ближайшие годы.
Сильно упрощает.
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264
Andiks Великий Кормчий 15 минут назад
Да-а, этот тот случай, когда простота хуже воровства.
Вы за его последними выступлениями следите? За Державу обидно.
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2k
Ал 47 минут назад
Политтехнологии 90-х
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926
zenon 50 минут назад
Конечно разберутся. Останется тот, который взятки не берёт, а хапает, основной инстинкт.
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4k
Неизвестно 50 минут назад
Едросы выворачиваются наизнанку.
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1k
Алксандр Шевченко 58 минут назад
Ссылка youtu.be
за этих буду, только из за Бондаренко
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11k
Bill 59 минут назад
Знаю только за "мазь вишневского". А кто все эти клоуны - я ХЗ
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42k
Andrey Час назад
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6k
BenderRodriguez Час назад
Для избирателей разницы, я думаю, нет и не будет.
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215
SilentBob Час назад
" а палки клал Иван Кузьмич.." (с)
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2k
PLT LDR Час назад
Всё очень просто. В США такие трюки проделывают, и в Украине. Уверен, что и в России это не первый случай.

Скажем, вас зовут Иванов и вы баллотируетесь в небольшом округе, но ваш прямой конкурент, Алексей Савельевич Сидоров имеет более высокие рейтинги... Тогда вы разыскиваете по округу кучу других Сидоровых, скажем Антона Сергеевича Сидорова и Александра Семёновича Сидорова и тоже их заявляете... в итоге на выборах есть один Иванов и три А. С. Сидорова.

В итоге избиратели так или иначе отдают случайные голоса двум подставным Сидоровым, тем самым отбирая голоса у вашего главного конкурента. И всё легально.
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704
Ksenia2 Час назад
Почему-то не удивляет. Россия - страна возможностей!
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11k
Artem 2 часа назад
Немножко другие выборы, но смысл тот же

Ссылка coub.com
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264
Andiks Artem 13 минут назад
Но ведь честно! Не пройдет, но хайп словит.
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