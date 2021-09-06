"Выборы, выборы, кандидаты - ...!": два конкурента депутата перед выборами взяли его фамилию и имя

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На что только не идут депутаты, чтобы насолить конкурентам! Борис Вишневский внезапно обнаружил в списке кандидатов еще двух с той же фамилией и именем, что и у него. Полная перезагрузка!
Депутат Законодательного Собрания в Санкт-Петербурге, глава фракции партии «Яблоко» в петербургском парламенте, обнаружил в предвыборном бюллетене двух тезок по фамилии и имени. Все бы ничего, но ранее оба эти товарища звались иначе.
Найдите 10 отличий
Борис Лазаревич поясняет: тот, кто теперь числится Вишневским Борисом Ивановичем, ранее имел другую фамилию и имя, и архивные данные это подтверждают. Вот он как выглядел (см. скриншот ниже) в то время, когда его звали Виктором Ивановичем Быковым.
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Изменив имя и фамилию, на этом апгрейде он не остановился и слегка подкорректировал, в том числе, и внешность. У Вишневских, видимо, положено выглядеть одинаково.
Та же самая история произошла и с Вишневским Борисом Геннадиевичем. Прежде его звали Алексей Геннадьевич Шмелев (эти данные указаны в листовке). К сожалению, фото того времени обнаружить не удалось, но сейчас он выглядит как его конкурент- "яблочник". Такая же бородка, да и прическу не отличить. Впрочем, кандидаты могли слегка подкорректировать свою внешность и в фотошопе - закон этого не запрещает.
Все трое Вишневских участвуют в выборах в Заксобрание Петербурга по второму округу. Невнимательный избиратель и не вспомнит отчества депутата, а поставит галочку, увидев внешнее сходство, и оттянуть таким образом голоса избирателей получится на "ура".
Та же самая история произошла и с Вишневским Борисом Геннадиевичем. Прежде его звали Алексей Геннадьевич Шмелев (эти данные указаны в листовке). К сожалению, фото того времени обнаружить не удалось, но сейчас он выглядит как его конкурент- "яблочник". Такая же бородка, да и прическу не отличить. Впрочем, кандидаты могли слегка подкорректировать свою внешность и в фотошопе - закон этого не запрещает.
Все трое Вишневских участвуют в выборах в Заксобрание Петербурга по второму округу. Невнимательный избиратель и не вспомнит отчества депутата, а поставит галочку, увидев внешнее сходство, и оттянуть таким образом голоса избирателей получится на "ура".
Реакция соцсетей подъехала
September 6, 2021
А тут Памфилова отреагировала. Говорит, что позорище
Настоящий Вишневский
И в сущности, имя с фамилией сменить может кто угодно, да и услугами стилистов/парикмахеров пользоваться не зазорно, вопрос другой: где-нибудь еще в мире такие спектакли перед выборами устраивают? Или кандидаты в депутаты заботятся об эмоциональном состоянии избирателей? Хорошо же, и в цирк ходить не надо!
Кстати, ЦИК пообещал разобраться с этой вакханалией. Потом, после выборов.
Кстати, ЦИК пообещал разобраться с этой вакханалией. Потом, после выборов.
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А те, кто голосуют за мошенников, воров и казнокрадов, не являются их жертвами,
они - соучастники!
надо будет пойти и за Лазарыча голоснуть просто из принципа
О кознях "кроваваго режыма"
Сильно упрощает.
1. Меркель тоже очень давно у власти
2. США покупают у нас ракетные двигатели РД-180.
Меркель через 3 недели уходит.
США вчера официально объявили о прекращении покупок РД-180.
Вы за его последними выступлениями следите? За Державу обидно.
Скажем, вас зовут Иванов и вы баллотируетесь в небольшом округе, но ваш прямой конкурент, Алексей Савельевич Сидоров имеет более высокие рейтинги... Тогда вы разыскиваете по округу кучу других Сидоровых, скажем Антона Сергеевича Сидорова и Александра Семёновича Сидорова и тоже их заявляете... в итоге на выборах есть один Иванов и три А. С. Сидорова.
В итоге избиратели так или иначе отдают случайные голоса двум подставным Сидоровым, тем самым отбирая голоса у вашего главного конкурента. И всё легально.