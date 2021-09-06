"Выборы, выборы, кандидаты - ...!": два конкурента депутата перед выборами взяли его фамилию и имя

Изменив имя и фамилию, на этом апгрейде он не остановился и слегка подкорректировал, в том числе, и внешность. У Вишневских, видимо, положено выглядеть одинаково.

Та же самая история произошла и с Вишневским Борисом Геннадиевичем. Прежде его звали Алексей Геннадьевич Шмелев (эти данные указаны в листовке). К сожалению, фото того времени обнаружить не удалось, но сейчас он выглядит как его конкурент- "яблочник". Такая же бородка, да и прическу не отличить. Впрочем, кандидаты могли слегка подкорректировать свою внешность и в фотошопе - закон этого не запрещает.



Все трое Вишневских участвуют в выборах в Заксобрание Петербурга по второму округу. Невнимательный избиратель и не вспомнит отчества депутата, а поставит галочку, увидев внешнее сходство, и оттянуть таким образом голоса избирателей получится на "ура".