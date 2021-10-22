Вы не поверите, что они живые: 23 фантастические твари из морской пучины

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Что только не придумала матушка Природа. И красивое, и удивительное, и странное, и поразительное и даже такое вот невероятное, поверить в существование которого крайне трудно.
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Marrus orthocanna является видом из пелагических сифонофоров, колониальное животное состоит из сложного расположения зооидов, некоторые полипы, а некоторые медузы
* Медуза признана судом России иноагентом
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Метки: Невероятные глубина животные море океан фантастика
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