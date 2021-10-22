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Вы не поверите, что они живые: 23 фантастические твари из морской пучины

Вы не поверите, что они живые: 23 фантастические твари из морской пучины (23 фото)

Автор:
22 октября 2021 13:05
Сообщество : Животные
Метки: Невероятные   глубина   животные   море   океан   фантастика   
1161
23

Что только не придумала матушка Природа. И красивое, и удивительное, и странное, и поразительное и даже такое вот невероятное, поверить в существование которого крайне трудно.

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* Медуза признана судом России иноагентом

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Метки: Невероятные   глубина   животные   море   океан   фантастика   
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2k
Garbiy Час назад
Классный позитивчик

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Garpia121 8 минут назад
На сколько же прекрасен мир вокруг нас.
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89k
сапер Водичка 19 минут назад
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Юра Гагарин 20 минут назад
морское очко
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1k
Владимир Полчаса назад
Ещё один морской огурец

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4k
Shurik_aa 58 минут назад
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148
Дмитрий Быков Shurik_aa 23 минуты назад
А фто тут происфодит?
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2k
Алексей Час назад
Насчет иноагента это прикол такой или результат работы скрипта?
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2k
Garbiy Час назад
Красиво
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salim777 2 часа назад
Это гребневик. Морские огурцы - малоподвижные, донные жители.
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