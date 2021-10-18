20 косяков, которые введут вас в транс

Однако недавно ученые с удивлением обнаружили, что биомасса рыб в "сумеречной зоне" и в океане в целом в 10 раз превышает цифру в 2 тысячи миллионов тонн, которая озвучивалась их коллегами в статье в журнале Science в 2009 году.