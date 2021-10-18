20 косяков, которые введут вас в транс

Это невероятно, лучше один разу видеть, чтобы понять - кайф от созецрания всего этого несоизмерим ни с одним кайфом в мире. Красота, мощь, количество добавляют мне жизненных сил. А вам?
В водах океана обитает около 2 млрд. тонн рыбы.
Однако недавно ученые с удивлением обнаружили, что биомасса рыб в "сумеречной зоне" и в океане в целом в 10 раз превышает цифру в 2 тысячи миллионов тонн, которая озвучивалась их коллегами в статье в журнале Science в 2009 году.
На сегодня науке известно около 25 тысяч видов морской и речной рыбы (вместе взятых)
Только в России ежегодно потребляется 5 миллионов тонн рыбы
Вылов перуанского анчоуса достигает иногда 11 миллионов тонн в год. Минтая вылавливают чуть меньше, но тоже немало — были годы, когда вылов достигал семи миллионов тонн.
Интересный факт - в северной части Тихого океана отмечен устойчивый рост поверхностных температур. Благодаря этому явлению многие виды рыб, в частности проходные тихоокеанские лососи, выросли в численности.
Говорят, что в 2050 году население Земли достигнет девяти миллиардов человек. Если вдруг по каким-то фантастическим причинам общие запасы промысловых рыб начнут уменьшаться, человечество всегда может рассчитывать на большие запасы мезопелагических рыб, обитающих на глубине от 200 до 1000 метров.
Источник:
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