Ученые нашли в океане необычную красную медузу

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Таинственные глубины океана продолжают удивлять нас открытиями - ведь еще 80 процентов всего мирового океана еще только предстоит изучить! В июле этого года, например, команда морских исследований NOAA случайно наткнулась в океане на интересное существо - красную медузу.
Команда из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) сделала необычную находку в одном из каньонов в Атлантическом океане, у берегов региона Новая Англия, США. Красную медузу заметили на глубине примерно 700 метров. Это интересное существо относится к роду Poralia, который состоит из одного вида - Poralia rufescens. Но по наблюдениям экспертов, у найденной медузы гораздо больше щупалец - возможно, это новый вид этого рода, который еще предстоит изучить.
На наружной части зонтика новой медузы имеются образования, которые, по словам ученых, функционируют как защита, и используются для ловли добычи. Это также не характерно для ранее известных видов подобных медуз.
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Команда ученых обнаружила медузу случайно, во время исследования океана дистанционно управляемым прибором Deep Discoverer. Ее нашли в так называемой "сумеречной" (дисфотической) зоне океана, где глубина достигает от 200 метров до километра. Прибор оснащен 20 светодиодными лампами, которые освещают темные глубины и позволяют делать кадры высокой четкости.
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