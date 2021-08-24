Ученые нашли в океане необычную красную медузу

Команда из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) сделала необычную находку в одном из каньонов в Атлантическом океане, у берегов региона Новая Англия, США. Красную медузу заметили на глубине примерно 700 метров. Это интересное существо относится к роду Poralia, который состоит из одного вида - Poralia rufescens. Но по наблюдениям экспертов, у найденной медузы гораздо больше щупалец - возможно, это новый вид этого рода, который еще предстоит изучить.