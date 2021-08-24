FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10597 постов • 1259 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Ученые нашли в океане необычную красную медузу

Ученые нашли в океане необычную красную медузу (4 фото)

Автор:
24 августа 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Открытия   дикая природа   животные   медузы   морские обитатели   океан   природа   фото   
158
4

Таинственные глубины океана продолжают удивлять нас открытиями - ведь еще 80 процентов всего мирового океана еще только предстоит изучить! В июле этого года, например, команда морских исследований NOAA случайно наткнулась в океане на интересное существо - красную медузу.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Открытия   дикая природа   животные   медузы   морские обитатели   океан   природа   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Два новых смартфона от Cubot : KingKong 7 за 179,99$ и MAX3 за 109,99$ Два новых смартфона от Cubot : KingKong 7 за 179,99$ и MAX3 за 109,99$ Такой разный океан: финалисты конкурса Ocean Photography Awards 2020 Такой разный океан: финалисты конкурса Ocean Photography Awards 2020 Ученые обнаружили жутковатую морскую звезду с десятками зубов Ученые обнаружили жутковатую морскую звезду с десятками зубов Фотограф показал макро-снимки дикой природы, которые поражают деталями Фотограф показал макро-снимки дикой природы, которые поражают деталями У берегов Японии увидели редчайших косаток У берегов Японии увидели редчайших косаток В США родились "инопланетные" аллигаторы-альбиносы В США родились "инопланетные" аллигаторы-альбиносы
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

383748



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"В зоне особого внимания" - 15 интересных фактов о знаменитом кинобоевике СССР
1
95
"В зоне особого внимания" - 15 интересных фактов о знаменитом кинобоевике СССР
Откуда выражение "Метр с кепкой"?
2
26
Откуда выражение "Метр с кепкой"?
Два новых смартфона от Cubot : KingKong 7 за 179,99$ и MAX3 за 109,99$
Два новых смартфона от Cubot : KingKong 7 за 179,99$ и MAX3 за 109,99$
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
2
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#прикол#Россия#автомир#картинки#в мире#ynews#дтп#авто аварии
#интересно#люди#СССР#автомобили#интересное#позитив#страна#аварии#забавно#прикольные
#факты#история#фотографии#кино#животные#подборка#приколы#дети#наука#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться