Самый юный советский летчик Великой Отечественной

В армиях воюющих государств и партизанских отрядах дети выполняли по большей мере хозяйственные поручения подальше от передовой. Тем не менее, известны случаи, когда им удавалось участвовать в разведывательных рейдах, организации засад и диверсий, а также настоящих боях.

Многие подростки становились пехотинцами, подносчиками снарядов, снайперами, а единицы даже сумели освоить такую сложную технику как военный самолет. Так, подделав свое свидетельство о рождении, четырнадцатилетний Том Добни поступил в летное училище, а уже через год сел за штурвал ночного бомбардировщика Королевских военно-воздушных сил. Он успел поучаствовать в 20 боевых вылетах прежде, чем его обман раскрылся.

Был подобный случай и в советской авиации. Вот только четырнадцатилетнему Аркадию Каманину, чтобы стать самым юным летчиком в ВВС Красной Армии, никого обманывать не пришлось.

С мечтой о небе

Аркадий родился в семье прославленного военного летчика Николая Каманина, ставшего за спасение экипажа затонувшего во льдах Арктики в 1934 году парохода «Челюскин» одним из первых Героев Советского Союза. Неудивительно, что мальчик с самого детства был одержим авиацией.

Будучи семьей военного, семья Николая Петровича часто переезжала из гарнизона в гарнизон по всей стране, и везде Аркадий первым делом бежал на аэродром, где проводил все свое свободное время, а иногда и время, предназначенное для школы. «Еще в Средней Азии в первый год войны он целыми днями пропадал в ангарах. Тогда мне это казалось вполне закономерным: какой подросток пройдет равнодушно мимо настоящих самолетов?» — писал в своих мемуарах «Летчики и космонавты» Николай Каманин.

К своим тринадцати годам мальчик настолько хорошо изучил устройство самолетов, что его смело допускали к работе в авиаремонтных мастерских. «Он вместе со всеми заделывал пробоины, чистил детали, устранял повреждения, заменял блоки. Работал в жару и в холод, в дождь и в слякоть», — не без гордости вспоминал отец.