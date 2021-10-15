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Самый юный советский летчик Великой Отечественной

Самый юный советский летчик Великой Отечественной (5 фото)

Автор:
15 октября 2021 09:22
Сообщество : Исторические факты
Метки: Аркадий Каманин   интересно   летчик   люди   познавательно   факты   фото   
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К своим шестнадцати годам Аркадий Каманин уже был опытным боевым летчиком, удостоенным нескольких высоких наград. Казалось, его ожидало большое будущее в авиации, но судьба распорядилась иначе.

Десятки тысяч детей участвовали в самом жестоком и кровопролитном конфликте в истории человечества — Второй мировой войне. Конечно, несовершеннолетние не подлежали призыву и во основном работали на заводах по производству снарядов в тылу. Однако были и те, кто настолько сильно желал сражаться с врагом, что сбегал из дома и окольными путями проникал на фронт.

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В армиях воюющих государств и партизанских отрядах дети выполняли по большей мере хозяйственные поручения подальше от передовой. Тем не менее, известны случаи, когда им удавалось участвовать в разведывательных рейдах, организации засад и диверсий, а также настоящих боях.

Многие подростки становились пехотинцами, подносчиками снарядов, снайперами, а единицы даже сумели освоить такую сложную технику как военный самолет. Так, подделав свое свидетельство о рождении, четырнадцатилетний Том Добни поступил в летное училище, а уже через год сел за штурвал ночного бомбардировщика Королевских военно-воздушных сил. Он успел поучаствовать в 20 боевых вылетах прежде, чем его обман раскрылся.


Был подобный случай и в советской авиации. Вот только четырнадцатилетнему Аркадию Каманину, чтобы стать самым юным летчиком в ВВС Красной Армии, никого обманывать не пришлось.


С мечтой о небе

Аркадий родился в семье прославленного военного летчика Николая Каманина, ставшего за спасение экипажа затонувшего во льдах Арктики в 1934 году парохода «Челюскин» одним из первых Героев Советского Союза. Неудивительно, что мальчик с самого детства был одержим авиацией.

Будучи семьей военного, семья Николая Петровича часто переезжала из гарнизона в гарнизон по всей стране, и везде Аркадий первым делом бежал на аэродром, где проводил все свое свободное время, а иногда и время, предназначенное для школы. «Еще в Средней Азии в первый год войны он целыми днями пропадал в ангарах. Тогда мне это казалось вполне закономерным: какой подросток пройдет равнодушно мимо настоящих самолетов?» — писал в своих мемуарах «Летчики и космонавты» Николай Каманин.


К своим тринадцати годам мальчик настолько хорошо изучил устройство самолетов, что его смело допускали к работе в авиаремонтных мастерских. «Он вместе со всеми заделывал пробоины, чистил детали, устранял повреждения, заменял блоки. Работал в жару и в холод, в дождь и в слякоть», — не без гордости вспоминал отец.

В 1942 году командующего авиацией Среднеазиатского военного округа Николая Каманина перевели из Ташкента на советско-германский фронт. В начале 1943 года семья настояла, чтобы он взял их к себе.


На новом месте четырнадцатилетний Аркадий вступил в ряды Красной Армии, став механиком по спецоборудованию эскадрильи связи штаба. Однако этого ему было мало — он мечтал сам подняться в небо.


Видя такое рвение, летчики взялись за обучение младшего Каманина: сначала позволяли ему рулить на земле, затем вести самолет в горизонтальном полете, совершать несложные маневры. Подросток оказался крайне способным: вскоре он уже умел взлетать и садиться, делать сложные фигуры пилотажа.


В конечном итоге, встал вопрос о том, чтобы допустить Аркадия до самостоятельных полетов. Для скоростного истребителя или штурмовика он, разумеется, был еще слишком мал, но тихоходный многоцелевой биплан У-2 (По-2), который в ВВС Красной Армии служил в качестве самолета связи, самолета-разведчика и ночного бомбардировщика, ему вполне подходил.

Экзамен у юного летчика принимал лично генерал-майор авиации Каманин, за свою требовательность и строгость прозванный сослуживцами «каменным». После тщательной проверки он все-таки допустил сына до полетов, и в июле 1943 года четырнадцатилетний Аркадии был назначен на должность летчика 423-й Отдельной авиаэскадрильи связи.


Подвиги в небе и на земле

Первоначально Аркадий летал с поручениями в штаб воздушной армии и в штаб фронта. Когда же он однажды смог мастерски уйти на виражах от преследовавшего его «Мессершмидта», ему позволили летать в командные пункты на передовую и к партизанам в тыл врага.


В ходе одного из своих полетов Каманин заметил на нейтральной полосе подбитый штурмовик Ил-2. Приземлившись рядом с самолетом, Аркадий, будучи хрупким подростком, под минометным обстрелом сумел перетащить раненого летчика вместе с фототехникой с отснятым секретным материалом к себе в По-2 и доставить его в госпиталь. За свой подвиг он был награжден орденом Красной Звезды.


В 1944 году Каманин проявил себя в ходе защиты штаба фронта от нападения отрядов националистов из Украинской повстанческой армии (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Сумев поднять под обстрелом свой самолет в воздух, он стал забрасывать противника ручными гранатами, за что был награжден вторым орденом Красной Звезды.

К концу войны шестнадцатилетний Аркадий Каманин был уже опытным летчиком с 650 вылетами за плечами. Помимо двух орденов Красной Звезды, он был удостоен ордена Красного Знамени, медалей «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».


«Летал Аркадий много, по-юношески азартно, с увлечением», — писал о сыне старший Каманин: «К службе относился честно, дисциплину строго соблюдал и в мечтах видел себя, конечно, летчиком настоящего боевого самолета Ил-2».


Мечтам и надеждам самого юного советского летчика, к сожалению, так и не суждено было сбыться. Аркадий Каманин благополучно пережил Великую Отечественную войну, но скончался от менингита в 1947 году в возрасте всего 18 лет.


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Метки: Аркадий Каманин   интересно   летчик   люди   познавательно   факты   фото   
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сеньор Леонсио 2 часа назад
Сколько их было сыновей полка на той войне! Нельзя про это забывать!
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