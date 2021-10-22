В Сочи проводится второй этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Полиция проводит рейды в местах, наиболее частого расположения тайников, через которые сбывают наркотики. Но это не всё - также правоохранители посещают школы, где проводят разъяснительные беседы с несовершеннолетними.
Сотрудники МВД в форме доверительной беседы рассказывают подросткам о вреде запрещённых к обороту веществ, а также разъясняют молодым людям, что светит закладчику или курьеру при поимке с поличным.
Профилактическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» продлится до 29 октября.
Полиция Сочи обратилась с просьбой ко всем, кто знает места или видел людей, которые сбывают наркотики, звонить по номеру 102 с мобильного телефона.
Только за прошлый год правоохранители раскрыли 721 преступление по наркотикам, из них 395 — сбыт. Всего из оборота изъяли 17 кг веществ, сообщают на канале Кубань 24.
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Не отстают от сочинцев и их соседи, по лучезарному Черноморскому побережью - туапсинцы.
В Туапсинском районе, как и на территории всего Краснодарского края, вновь призывают всех присоединиться к борьбе с наркоманией.
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Им нужно предъявлять в моргах трупы с исколотыми "дорогами" конечностями и изменившимися от этого внутренними органами. "Вот это, дети - "требуха нормального человека", а вот ЭТО - "требуха наркомана". Если вы пойдёте по этому пути - то вам неминуемо гарантирован такой же печальный финал в ближайшие пяток лет, максимум!"
Подобный подход может школотьё и "пробрать"...
А всякие "душеспасительные беседы", это - "в пользу бедных и осваивание бюджетных средств".
Друг спрашивает