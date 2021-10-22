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В Сочи проводится второй этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

В Сочи проводится второй этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» (3 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2021 01:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Сообщи   Сочи   акция   видео   где торгуют смертью   мвд   туапсе   
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Полиция проводит рейды в местах, наиболее частого расположения тайников, через которые сбывают наркотики. Но это не всё - также правоохранители посещают школы, где проводят разъяснительные беседы с несовершеннолетними.

Сотрудники МВД в форме доверительной беседы рассказывают подросткам о вреде запрещённых к обороту веществ, а также разъясняют молодым людям, что светит закладчику или курьеру при поимке с поличным.

Профилактическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» продлится до 29 октября.

Полиция Сочи обратилась с просьбой ко всем, кто знает места или видел людей, которые сбывают наркотики, звонить по номеру 102 с мобильного телефона.

Только за прошлый год правоохранители раскрыли 721 преступление по наркотикам, из них 395 — сбыт. Всего из оборота изъяли 17 кг веществ, сообщают на канале Кубань 24.


Не отстают от сочинцев и их соседи, по лучезарному Черноморскому побережью - туапсинцы.

В Туапсинском районе, как и на территории всего Краснодарского края, вновь призывают всех присоединиться к борьбе с наркоманией.

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Метки: Россия   Сообщи   Сочи   акция   видео   где торгуют смертью   мвд   туапсе   
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Чучело Мяучело 37 минут назад
Вся наркоторговля под ментами, это всем известнно. Так что это просто такая игра на публику.
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14k
Поручик Полчаса назад
Разъяснять что-то подросткам при помощи "доверительных бесед" - бессмысленно. Они, в силу возраста и отсутствия жизненного опыта, "тупо не верят в смерть".
Им нужно предъявлять в моргах трупы с исколотыми "дорогами" конечностями и изменившимися от этого внутренними органами. "Вот это, дети - "требуха нормального человека", а вот ЭТО - "требуха наркомана". Если вы пойдёте по этому пути - то вам неминуемо гарантирован такой же печальный финал в ближайшие пяток лет, максимум!"
Подобный подход может школотьё и "пробрать"...

А всякие "душеспасительные беседы", это - "в пользу бедных и осваивание бюджетных средств".
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12k
Великий Кормчий 56 минут назад
А чем алкоголь и сигареты, в свободной продаже, отличаются от наркотиков?
Друг спрашивает
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Игорь Бортников Великий Кормчий 8 минут назад
Не в бровь, а в глаз. Аха-ха
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