Столичный активист намеревался определить размеры коррупции, взвешивая народных избранников в начале и конце сессии, но в здание его не пустили, а после, у парадного подъезда, задержали правоохранители. Плюс к тому, чтобы в кутузке человек не скучал, до кучи замели и фотографа, который его снимал.
Как сообщает Telegram-канал "Readovka", активист Фёдор Калинин пришёл к зданию Госдумы с напольными весами — в первый день заседания Госдумы VII созыва он собирался предложить депутатам взвешиваться перед каждой сессией работы парламента, чтобы выявлять коррупционеров, наживающихся на взятках, по увеличению плотности.
Калинин намеревался пройти в общественную приёмную Госдумы, но ему было отказано, тогда он вышел и перед зданием наткнулся на полицейских, которые после недолгих переговоров свинтили активиста в автозак и доставили на допрос в ОВД Тверского района.
Однако, как сказано в одной знаменитой книге это был не конец... Следом задержали репортёра издания SOTA Руслана Терехова, снимавшего происходящее. Но поскольку у нас в стране декларирована свобода слова, и фотовидеофиксация аккредитованными корреспондентами происшествий, криминала не несёт, фотографа окучивали, вменив: "курение в общественном месте".
Как сообщил сотрудник издания, коллег Терехова, которые покуривали тут же у здания Государственной Думы, полиция, как бы ни заметила.
Среди них находился спецкор "Readovka" Василий Крестьянинов, который сумел снять и переслать в редакцию вышевставленные видеосюжеты.
P.S.
Общеизвестно, что лукавый любит прятаться в деталях. Со всем уважением к читателям, но не могу не поделиться наблюдением: если внимательно вглядеться во второй ролик, то на фасаде дальнего здания можно разглядеть вывеску: "Страна, которой нет". Совпадение, как сказал однажды Дмитрий Киселёв - не думаю.
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