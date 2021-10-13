P.S.

Общеизвестно, что лукавый любит прятаться в деталях. Со всем уважением к читателям, но не могу не поделиться наблюдением: если внимательно вглядеться во второй ролик, то на фасаде дальнего здания можно разглядеть вывеску: "Страна, которой нет". Совпадение, как сказал однажды Дмитрий Киселёв - не думаю.