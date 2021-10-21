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12 интересных фактов, которые поразили любознательных пользователей

12 интересных фактов, которые поразили любознательных пользователей (13 фото)

Автор:
21 октября 2021 23:00
Сообщество : Факты
Метки: Интересные   Любознательные   Поделились   вещи   нужные   пользователи   факты   
1688
13
Новая информация не только расширяет наш кругозор, но и может пригодится нам в повседневной жизни. Люди со всего мира открывают для себя вещи, которые, безусловно, будут полезны другим, и любезно делятся ими в Интернете. В этом посте вы возможно узнаете что-то нужное для себя, и сможете этим воспользоваться.
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Метки: Интересные   Любознательные   Поделились   вещи   нужные   пользователи   факты   
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9k
Бендер Родригес 2 часа назад
Черный свет.... Черный свет....
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5k
newegg 3 минуты назад
Подборка дегенеративно-кривых переводов.
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2
Ры 40 минут назад
Переведено с английского промтом. Помимо черного света, который у нас ультрафиолет, еще и аппарат для обучения "искусственному дыханию". Который на самом деле только про массаж сердца (да, при проведении сердечно-легочной реанимации).
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14k
vikklu 41 минуту назад
Надеюсь, его таки номинируют на Нобелевку.
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13k
Алексей 56 минут назад
"В некоторых европейских магазинах можно арендовать блок питания"
В России (в миллионниках) эта услуга тоже представлена, но не массово.
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461
vijilante 2 часа назад
А как и чем получить "чёрный СВЕТ" ?
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455
Мы Ул vijilante Час назад
Надо просто поесть говна, которое потребляет аффтар и все станет просто! ))))

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10k
Valiko 2 часа назад
вертикальная разметка для парковки - вещь!
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