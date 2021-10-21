12 интересных фактов, которые поразили любознательных пользователей

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Новая информация не только расширяет наш кругозор, но и может пригодится нам в повседневной жизни. Люди со всего мира открывают для себя вещи, которые, безусловно, будут полезны другим, и любезно делятся ими в Интернете. В этом посте вы возможно узнаете что-то нужное для себя, и сможете этим воспользоваться.
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В большинстве банкоматов экран устроен таким образом, что вы не можете видеть информацию на нём, если стоите сбоку
Во многих отелях есть планы пожарной эвакуации на уровне пола, чтобы вы могли их увидеть, если дым заполнил коридоры
Колледжи делают бутылки воды с картой кампуса на ней. Она также показывает места, где вы можете её наполнить
В аэропорту Кливленда, штат Огайо, есть станция, где можно бесплатно научиться искусственному дыханию
В Австралии, вы можете просто купить бананы в беспилотных киосках, основываясь на честности
На рабочем столе, в некоторых библиотеках, есть велосипедное сиденье и педали, чтобы вы могли заниматься спортом во время учебы
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В России (в миллионниках) эта услуга тоже представлена, но не массово.