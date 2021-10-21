12 интересных фактов, которые поразили любознательных пользователей

Новая информация не только расширяет наш кругозор, но и может пригодится нам в повседневной жизни. Люди со всего мира открывают для себя вещи, которые, безусловно, будут полезны другим, и любезно делятся ими в Интернете. В этом посте вы возможно узнаете что-то нужное для себя, и сможете этим воспользоваться.

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Настоящие рубины, как правило, флуоресцируют под черным светом 0 Источник:

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Жители Румынии, могут бесплатно доехать на автобусе, если сделают 20 приседаний 0 Источник:

В большинстве банкоматов экран устроен таким образом, что вы не можете видеть информацию на нём, если стоите сбоку 0 Источник:

Во многих отелях есть планы пожарной эвакуации на уровне пола, чтобы вы могли их увидеть, если дым заполнил коридоры 0 Источник:

Колледжи делают бутылки воды с картой кампуса на ней. Она также показывает места, где вы можете её наполнить 0 Источник:

Линии на стене очень помогают идеально припарковаться 0 Источник:

В аэропорту Кливленда, штат Огайо, есть станция, где можно бесплатно научиться искусственному дыханию 0 Источник:

В Австралии, вы можете просто купить бананы в беспилотных киосках, основываясь на честности 0 Источник:

В некоторых европейских магазинах можно арендовать блок питания 0 Источник:

Эта розетка USB может перемещаться, чтобы вы могли подключить ее в любом положении 0 Источник:

На рабочем столе, в некоторых библиотеках, есть велосипедное сиденье и педали, чтобы вы могли заниматься спортом во время учебы 0 Источник: