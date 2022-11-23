14 интересных фактов об обычных вещах, которые мы видим каждый день

Довольно странно, что в большинстве крекеров есть дырки. Ответ кроется в науке, лежащей в основе выпечки, и все дело в паре. Эти отверстия позволяют пару выходить во время приготовления, что предотвращает образование пузырьков воздуха и разрушение крекеров.