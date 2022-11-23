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14 интересных фактов об обычных вещах, которые мы видим каждый день

14 интересных фактов об обычных вещах, которые мы видим каждый день

Автор:
23 ноября 2022 22:10
Сообщество : Факты
Метки: Вещи   Интересные   Окружающий   Познавательные   обычные   привычные   факты   
2540
15
Обычно мы принимаем окружающий мир как должное. Ежедневно проходим мимо привычных вещей и не придаем им особого значения. Поэтому свежий взгляд никогда не помешает. В этом посте вы прочитаете познавательные факты о распространенных вещах.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вещи   Интересные   Окружающий   Познавательные   обычные   привычные   факты   
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20  комментариев
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3k
Трям 2 часа назад
Кто ж такую .хуйно то придумывает? Это ниибический фейспалм!
Графит, бля, вступает в реакцию с волокнами...

Дальше не стал читать это паибень!
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Показать 1 ответ
562
Миха 37 минут назад
Среднестатистический мужчина проводит в общей сложности целый год своей жизни, глядя на женщин
----
чепуха! я всю свою жизнь смотрю на девочек-девушек-женщин!
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20k
Сталкер 42 минуты назад
"...потому что содержащийся в них графит вступает в реакцию с волокнами, из которых состоит бумага. Поскольку частицы ластика липкие, они собирают графит с карандашей при трении. Следовательно, это также химическая реакция".

Аффтар, я уже давно подозревал, что школьные учебники ты скурило...
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7k
newegg 58 минут назад
Про собачй кал. У меня вчера собака нажралась костей и сегодня срала белым.
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7k
newegg Час назад
Задолбали уже с этой хренью про слонов. Носороги прыгать умеют? Кто видел прыгающих китов? Ещё бинтуронг не прыгает.
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12k
Кыся Час назад
Простите, но химическую реакцию обратить можно только химически. Ядерную физику не будем считать. Если графит, то есть углерод, вступил в реакцию, то извлечь его будет весьма трудно, не повредив структуру вещества.
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37k
turyst Час назад
:)

Ссылка youtu.be
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50k
dima423 Час назад
Огуре ц обыкнове нный, или Огурец посевно й (лат. Cucumis sativus), однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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89k
parallax Час назад
Вообще-то графит химически довольно инертен, его даже кислоты и растворители не берут. Трудно представить, что он вступает в реакцию с бумагой или резинкой.
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21k
BiZ Час назад
"они собирают графит с карандашей при трении. Следовательно, это также химическая реакция"
ТЫ ДОЛЬОЕБ! УБЕЙСЯ НАЬУЙ, пока дети не начитались и не стали такими же деьилами.
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12k
Александр Час назад
Аффтар собачьих какулек попробовал и тёртым графитом занюхал? Это ппц...
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21k
BiZ Час назад
запах дождя - это всего лишь запах озона
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33k
Korolev Час назад
Ссылка youtu.be
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19k
Corvus Corax Час назад
Билать... какой дебид это сочинял???
"Ботаники причисляют огурцы к ложным ягодам."
Да ну??? Ссылки в студию!
"Цвет яйца определяется цветом мочки уха курицы."
Белые куры несут белые яйца.. и наоборот...
"Поскольку частицы ластика липкие, они собирают графит с карандашей при трении. Следовательно, это также химическая реакция."
Это уже не смешно...
Фсё, я дальше не могу...
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248
iskra 2 часа назад
Насчёт ластика непонятно. При чем тут химические реакции,если идет механическое удаление частиц графита?
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5k
Котэ 2 часа назад
да я б и больше на девок смотрел, и на море ещё... а ещё лучше на девок в море.... мммммм....
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