14 интересных фактов об обычных вещах, которые мы видим каждый день

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Обычно мы принимаем окружающий мир как должное. Ежедневно проходим мимо привычных вещей и не придаем им особого значения. Поэтому свежий взгляд никогда не помешает. В этом посте вы прочитаете познавательные факты о распространенных вещах.
Дырки на крекерах расположены не просто так
Довольно странно, что в большинстве крекеров есть дырки. Ответ кроется в науке, лежащей в основе выпечки, и все дело в паре. Эти отверстия позволяют пару выходить во время приготовления, что предотвращает образование пузырьков воздуха и разрушение крекеров.
Огурцы -это ягоды
С ботанической точки зрения огурец классифицируется как пепо, разновидность ботанической ягоды с твердой внешней кожурой и отсутствием внутренних делений. Огурец близкий родственник дыни, арбуза, являющиеся ягодами. Плоды его появляются из цветов, мякоть нежная и сочная с большим количеством семян. Ботаники причисляют огурцы к ложным ягодам.
Слон не умеет прыгать
Слон - единственное млекопитающее, которое не умеет прыгать. Причина в том, что строение их ног значительно отличается от ног большинства млекопитающих — в них нет никакой “пружины”, поэтому они не могут оттолкнуться от земли.
Мочки куриных ушей могут предсказать, какого цвета яйцо они снесут
Цвет яйца определяется цветом мочки уха курицы. Куры с белыми мочками ушей откладывают исключительно белые яйца, в то время как птицы с темными мочками откладывают коричневые яйца.
Ластики работают не только механически
Карандаши оставляют следы на бумаге, потому что содержащийся в них графит вступает в реакцию с волокнами, из которых состоит бумага. Поскольку частицы ластика липкие, они собирают графит с карандашей при трении. Следовательно, это также химическая реакция.
Запах дождя
Запах дождя невероятно сильный. Хотя трудно назвать отдельные составляющие, которые испускают этот аромат, мы узнаем его безошибочно. Бактерии, растения и молния вносят свой вклад в свежий запах, сопровождающий ливень.
Кофейные зерна - это семена
Кофейные зерна - это семена кофейных плодов красных или фиолетовых ягод, которые растут на деревьях. Кофейное зерно, семя кофейного растения, находится внутри так называемой “кофейной вишни”, представляющей собой красную мякоть спелого и сочного кофейного плода.
Человеческие противозачаточные таблетки действуют на горилл
Человеческие противозачаточные таблетки действуют на горилл, и ученые надеются применять эти знания, чтобы контролировать растущую популяцию горилл.
Скорее всего, вы больше никогда не увидите собачий кал белого цвета
До недавнего времени корм для собак готовили из гораздо большего количества мяса и костей. В наши дни собаки редко потребляют столько кальция, сколько раньше, поэтому вид кала четвероногих стал совсем другой.
Сон для памяти
Трое ученых из Нью-Йорка провели исследование со студентами, чтобы выяснить, помогает ли им каким-либо образом сон. И они обнаружили, что если заснуть сразу после того, как узнаешь что-то новое, то информация лучше запомнится.
Среднестатистический мужчина проводит в общей сложности целый год своей жизни, глядя на женщин
Мозг женщины уменьшается в размерах, когда она беременна. Таким образом природа подготавливает её к колоссальной нагрузке во время родов
Источник:
АНТИФИШКИ
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Графит, бля, вступает в реакцию с волокнами...
Дальше не стал читать это паибень!
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чепуха! я всю свою жизнь смотрю на девочек-девушек-женщин!
Аффтар, я уже давно подозревал, что школьные учебники ты скурило...
ТЫ ДОЛЬОЕБ! УБЕЙСЯ НАЬУЙ, пока дети не начитались и не стали такими же деьилами.
"Ботаники причисляют огурцы к ложным ягодам."
Да ну??? Ссылки в студию!
"Цвет яйца определяется цветом мочки уха курицы."
Белые куры несут белые яйца.. и наоборот...
"Поскольку частицы ластика липкие, они собирают графит с карандашей при трении. Следовательно, это также химическая реакция."
Это уже не смешно...
Фсё, я дальше не могу...