12 безумных фактов о повседневных вещах

Логично предположить, что спички - одно из древнейших изобретений, гораздо раннее, чем зажигалки, но это не так. Первую зажигалку, которая стала предшественницей современных зажигалок, создал в 1823 году немецкий химик по имени Иоганн Вольфганг Деберейнер. Тремя годами позже, в 1826 году, человек по имени Джон Уокер из Англии изобрел первые спички.