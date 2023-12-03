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12 безумных фактов о повседневных вещах

12 безумных фактов о повседневных вещах

Автор:
03 декабря 2023 22:05
Сообщество : Факты
Метки: Вещи   Интересные   Узнаете   безумные   повседневные   факты   
3337
13

Факт - это то, что считается доказанной истиной и ещё его считают очень упрямой вещью. Но самые интересные факты - это как правило, самые странные, в правдивость которых трудно поверить!

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Метки: Вещи   Интересные   Узнаете   безумные   повседневные   факты   
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5  комментариев
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57k
zloykoyot Час назад
Ну да, малярийный комар в наших широтах - самая повседневная, да ещё и вещь.
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19k
Михаил Гривин Полчаса назад
Аффтар, если верить твоим цифрам, то смертность от малярии - всего лишь 0.33% Для сравнения, смертность от гриппа и осложнений - 7-9%
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334
iskra 40 минут назад
Ну ,вогнутость дна на бутылках с шампаским я ещё могу понять. А вот вино с осадком видел только у деда в бочке. Также непонятно, зачем этот пунт у бутылок с соком,молоком и моющими средствами. Слышал теорию, что таким образом маркетологи придумали увеличивать визуально обьем бутылки..
PS На эту тему есть ещё стаканы с толстым дном.
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