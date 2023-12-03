12 безумных фактов о повседневных вещах

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Факт - это то, что считается доказанной истиной и ещё его считают очень упрямой вещью. Но самые интересные факты - это как правило, самые странные, в правдивость которых трудно поверить!
1. ПИН-код
Молодому инженеру Джеймсу Гудфеллоу поручили улучшить защиту несовершенных банкоматов. Он придумал вводить уникальный код для доступа к деньгам. Первоначально пин-код должен был состоять из шести цифр. Однако изобретатель сократил их до четырех, потому что его жена утверждала, что более четырех цифр трудно запомнить.
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2. Зажигалка и спички
Логично предположить, что спички - одно из древнейших изобретений, гораздо раннее, чем зажигалки, но это не так. Первую зажигалку, которая стала предшественницей современных зажигалок, создал в 1823 году немецкий химик по имени Иоганн Вольфганг Деберейнер. Тремя годами позже, в 1826 году, человек по имени Джон Уокер из Англии изобрел первые спички.
3. Кто живёт в матрасе
В течение 10 лет вес матраса в среднем удваивается. Избыточный вес проявляется в скоплении пылевых клещей и их экскрементов.
4. Футболка
Футболки были изобретены в 1904 году, когда Cooper Underwear Company начала продавать нижнее белье для одиноких мужчин или мужчин с женами, не обладающими швейными навыками. Рекламный лозунг торжественно гласил: «Нет булавки – нет кнопки – нет иглы – нет нити».
5. Шоколадное молоко
В наше время шоколадное молоко пьют только для вкуса. Родиной шоколадного молока является Ямайка, а популяризацию этого напитка приписывают Гансу Слоану, англо-ирландскому натуралисту и врачу, который служил личным врачом губернатора Ямайки. Он продавал его как лекарство.
6. Дно винных бутылок
Вогнутость на дне бутылок из-под вина и шампанского называется пунт, и она необходима для равномерного распределения давления жидкости. А так же служит местом скопления винного осадка и способствует его уплотнению, что сохраняет вино прозрачным и делает его более приятным визуально.
7. Рабочий стол
Почаще убирайте свой рабочий стол. В среднем на столе в 400 раз больше бактерий, чем в туалете.
8. Штрих-код
Сканеры штрих-кодов считывают белые полосы вместо черных. Сканер излучает штрих-код лучами и считывает отражение белых полос.
9. Вред телевизора
Если человек смотрит телевизор два часа подряд в день, ожидаемая продолжительность жизни сокращается примерно на год.
10. Китайская еда
Коробки, в которых продаются китайские блюда на вынос, превращаются в тарелки.
11. Пчелиный оргазм
Трутень - это самец медоносной пчелы. В отличие от самки рабочей пчелы, трутни не имеют жала. Они не собирают ни нектара, ни пыльцы и не могут питаться без помощи рабочих пчел. Он существует исключительно для оплодотворения самки. После спаривания трутни вскоре умирают.
12. Малярийная "чума"
Смертность от малярии во всем мире довольно высока. Ежегодно регистрируется до 200 миллионов случаев малярии, из них около 660 тысяч заканчивается летальным исходом.
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Метки: Вещи Интересные Узнаете безумные повседневные факты
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