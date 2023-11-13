18 наглядных ответов на вопрос: "Что было бы, если... "

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Люди по своей природе любознательны, и нас интересует множество вещей. В этом посте вы узнаете ответы на различные интересные вопросы, которые не найдёшь в энциклопедиях.
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3. Оставил свечу снаружи. На ней собиралась дождевая вода, которая осела на дно после того, как воск растаял на солнце
7. Вот что происходит, если вы слишком много играете с йо-йо. Это рука профессионального игрока в йо-йо
8. Вот что происходит, когда вы забываете о своей пицце в духовке. Она так сильно подгорела, что напоминает брауни
9. Я случайно оставила дверцу морозильной камеры слегка приоткрытой и не пользовалась ею несколько месяцев
10. Вот что произошло с изделиями из кожи в магазине, который был закрыт 53 дня. Это произошло в Малайзии, где уровень влажности очень высок
11. Вот что случится с деньгами, если вы попытаетесь их продезинфицировать в микроволновой печи
13. Вот так будет выглядеть матовая поверхность, в данном случае это ручка, если наклеить на нее прозрачную ленту
15. Вот что произойдет с полностью прозрачным черепом после семи лет стояния на подоконнике
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