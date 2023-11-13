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18 наглядных ответов на вопрос: "Что было бы, если... "

18 наглядных ответов на вопрос: "Что было бы, если... "

Автор:
13 ноября 2023 22:33
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Интересные   Любознательные   Наглядные   вопросы   ответы   энциклопедии   
1870
19

Люди по своей природе любознательны, и нас интересует множество вещей. В этом посте вы узнаете ответы на различные интересные вопросы, которые не найдёшь в энциклопедиях.

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Метки: Интересные   Любознательные   Наглядные   вопросы   ответы   энциклопедии   
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5  комментариев
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948
Bearn 47 минут назад
Комментарий к фото
Из картофеля выросли ветки дерева? конечно верю.
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2k
Выхухоль (Нагайна) 12 минут назад
Вот рис прям удивил, ну надо же, всего за неделю! И что же с ним случилось? Замёрз и оброс шерстью?
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16k
_delphin_ Полчаса назад
То есть, в основном факты от идиотов для идиотов. Вопросов нет.
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10k
Борис Карабанов Час назад
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