Спародировавшую генерала МВД Ирину Волк актрису отправили на 3 месяца в колонию

Примечательно, что правоохранительные органы вспомнили об игнорировании Кривоносовой административных ограничений спустя год - после выхода очередной серии о вымышленном чиновнике Наливкине, где женщина сыграла официального представителя МВД России Марину Вульф. 23 сентября Кривоносову уже арестовывали на 10 суток и штрафовали на тысячу рублей за незаконное ношение форменной одежды.





Но похоже, кому-то этого показалось мало. Как пошутили в Сети: "Когда обиделась на подругу, которая оделась так же как ты".