Спародировавшую генерала МВД Ирину Волк актрису отправили на 3 месяца в колонию

"Марину Вульф" уже арестовывали на 10 суток и штрафовали за ношение полицейской формы.
Прекрасная Лариса Кривоносова, сыгравшая в YouTube-сериале Виталия Наливкина генерал-майора полиции Ирину Волк, по решению Уссурийского районного суда следующие три месяца проведет в колонии общего режима.
Формальным поводом для судебного решения стало несоблюдение административных ограничений. В 2017-ом году женщина условно-досрочно освободилась из хабаровской колонии, где отбывала срок за нанесение тяжкого вреда здоровью. Однако в августе 2020 года, за "актрисой" установили надзор, поскольку она стала совершать "нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность".
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Примечательно, что правоохранительные органы вспомнили об игнорировании Кривоносовой административных ограничений спустя год - после выхода очередной серии о вымышленном чиновнике Наливкине, где женщина сыграла официального представителя МВД России Марину Вульф. 23 сентября Кривоносову уже арестовывали на 10 суток и штрафовали на тысячу рублей за незаконное ношение форменной одежды.
Но похоже, кому-то этого показалось мало. Как пошутили в Сети: "Когда обиделась на подругу, которая оделась так же как ты".
Тот самый ролик Наливкина целиком:
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Тем не менее авторы проекта о чиновнике Наливкине не готовы распрощаться с непревзойденной Мариной Вульф и будут ждать её возвращения из колонии:
«Мы сами только сегодня узнали о решении суда. На нашу творческую деятельность это не повлияет, конечно. Мы как продолжали, так и будем. Были в работе сценарии и сюжеты с ней, сейчас, естественно, это будет пересмотрено. Не могу сказать, что будем переписывать или кого-то разыскивать, но сделаем, как всегда, по красоте. Тут хватает кандидатов, но всё равно ждём Ларису».
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