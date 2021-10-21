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Спародировавшую генерала МВД Ирину Волк актрису отправили на 3 месяца в колонию

Спародировавшую генерала МВД Ирину Волк актрису отправили на 3 месяца в колонию (1 фото + 2 видео)

Автор:
21 октября 2021 14:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ирина Волк   видео   колония   мвд   пародия   суд   
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"Марину Вульф" уже арестовывали на 10 суток и штрафовали за ношение полицейской формы.

Прекрасная Лариса Кривоносова, сыгравшая в YouTube-сериале Виталия Наливкина генерал-майора полиции Ирину Волк, по решению Уссурийского районного суда следующие три месяца проведет в колонии общего режима.


Формальным поводом для судебного решения стало несоблюдение административных ограничений. В 2017-ом году женщина условно-досрочно освободилась из хабаровской колонии, где отбывала срок за нанесение тяжкого вреда здоровью. Однако в августе 2020 года, за "актрисой" установили надзор, поскольку она стала совершать "нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность".

Примечательно, что правоохранительные органы вспомнили об игнорировании Кривоносовой административных ограничений спустя год - после выхода очередной серии о вымышленном чиновнике Наливкине, где женщина сыграла официального представителя МВД России Марину Вульф. 23 сентября Кривоносову уже арестовывали на 10 суток и штрафовали на тысячу рублей за незаконное ношение форменной одежды.


Но похоже, кому-то этого показалось мало. Как пошутили в Сети: "Когда обиделась на подругу, которая оделась так же как ты".

Тем не менее авторы проекта о чиновнике Наливкине не готовы распрощаться с непревзойденной Мариной Вульф и будут ждать её возвращения из колонии:


«Мы сами только сегодня узнали о решении суда. На нашу творческую деятельность это не повлияет, конечно. Мы как продолжали, так и будем. Были в работе сценарии и сюжеты с ней, сейчас, естественно, это будет пересмотрено. Не могу сказать, что будем переписывать или кого-то разыскивать, но сделаем, как всегда, по красоте. Тут хватает кандидатов, но всё равно ждём Ларису».

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Метки: Ирина Волк   видео   колония   мвд   пародия   суд   
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13k
Ser 2 часа назад
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720
zenon 4 минуты назад
А тех, кто играют Хитлера - расстрелять. Кто играют эссесовцев всех актёров повесить. Всех, кто бросился на пулемлёт, если как надо, по окончании фильма наградить Герой России. Тех, кто полетел в космос и играют космонавтов, астронавтов - Герои России и так далее. Кто в сериалах ходит в форме полиции отдать в партизанские руки и заодно оригинал, пусть партизаны разбираются кого на гиляку. Заболевших короной, расстрелять в подвале.
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3k
Феликс Дзержинский 7 минут назад
Ирина Псина генерал сосущая голова.
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−2
Sarea5761 Vak 9 минут назад
это актриса?в каком подвале?а зубы у нее где?
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57k
Парагвайский шпион 11 минут назад
По моему... Если бы она все эти годы оставалась капитаном, её бы больше уважали.
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21k
Inter 12 минут назад
эта шкура отсасывает в верхах, иначе бы не тронули тетку
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26k
Notan Blaine 22 минуты назад
Когда наркоманы нападают на прохожих, все начинают возмущаться и требовать,чтобы всех наркоманов пересажали. А когда наркомана, за дозу, одевают в форму и называют актрисой, а потом сажают все начинают кричать о произволе власти. Определитесь сначала, что делать с наркоманами, а уже потом обсуждайте пресс секретаря.
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−2
михай Полчаса назад
вот теперь заживем
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6k
hairov Полчаса назад
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161
Алишер Алиевич ИбрагимоFF 41 минуту назад
Мне интересно, генеральш Вовк произвела хоть одно задержание? Раскрыла хоть одно дело?
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2k
kotkot 42 минуты назад
Ëпть... Если бы не посадили, Россия рухнула бы..
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3k
Артур Гевондян 46 минут назад
одна в 43 - генерал, друга в 43 - старуха с пропитым лицом
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14k
vikklu 46 минут назад
Какая-то власть обиженных.
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4k
Димыч 55 минут назад
Ну чё. Бурунова тогда , за "Мента с Рублёвки" - лишить гражданства.
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22k
Юрьевич 58 минут назад
Когда она уже маршалом станет?
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−27
User_1843265 58 минут назад
Сатрапы кровопийцы !!! Освободите нашу Марину !!!
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320
Мурчелло User_1843265 6 минут назад
Она вроде рууская.Вашу уже давно освободили.
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2k
александр Час назад
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121k
DeOrio Час назад
У бомжары подвигов набралось, за долго до появления ролика, а тут ещё и незаконное ношение формы приплюсовали.
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909
Антон Штопаный Час назад
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816
taxcop Час назад
Правильно сделали. Надо быть идиотом или идиоткой сознательно идти на нарушение закона, причём трижды). Она - уголовник. В апреле 2017 г. Вышла по УДО (наш гуманный суд ее освободив). Сидела она, на минуточку, за УМЫШЛЕННОЕ причинение ТЯЖКОГО вреда здоровью. В августе 2020 за ней - установлен админнадзор. А для вас, либерасня госдеповсская, конечно ее за шутку посадили. Какие же вы дебилы, глядь!!
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772
Hypnosis Час назад
И чего в этой "актриссе" прекрасного? Обычная пропитая полубомжиха. Поддерживаю приговор.
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