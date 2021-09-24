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10 суток за съемки в пародийном ролике

10 суток за съемки в пародийном ролике (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2021 10:11
Сообщество : Власть Манипуляции
Метки: Ирина Волк   актрисса   арест   пародия   
986
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Актрису Ларису Кривоносову арестовали на 10 суток за съемки в пародии на Ирину Волк

Считаете ли Вы такую реакцию властей адекватной?


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Метки: Ирина Волк   актрисса   арест   пародия   
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40  комментариев
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10k
Karelian 46 минут назад
А ношение полицейской формы в фильмах и сериалах тоже под запретом???
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393
whyicannotremovemyprofile 8 минут назад
Бред! но:
"Назвался груздем - полезай в кузов"!
Не одобряю наши (да и все другие) мутные сериалы... Но, давайте избегать двойных стандартов и защитим форму пожарных, медиков, поваров, космонавтов, строителей и секс-работниц... Заблёрим тела по максимуму! Вообще запретим одежду (есть же скотч, т.бумага:) например - мумии в суд не подадут). Доведём идею до абсурда!
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15k
Lelik 17 минут назад
Ну, не за пародию, а за нарушение условий условного срока, а на этой кляче уже несколько судимостей. Ну и да, за форму.
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28k
LEPA 24 минуты назад
Походу,волчара обиделась на стёб и нажаловалась папику!
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1k
Василий Полчаса назад
"Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы." Цицерон.
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7k
Позитив 38 минут назад
не думаю что стоит удивляться)
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13k
куджо 43 минуты назад
Вполне адекватная.
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3k
Феликс Дзержинский 49 минут назад
Пусть в следующий раз, форму немного изменят, чтобы не подходила под статью, а посыл видео будет и так понятен большинству.
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4k
Виктор Штурмаревич Час назад
Сколько ходок в большие и малые драматические театры у этой актрисы?
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9k
Majul Час назад
Не вижу никакого превышения.
Не стоит путать актерскую работу, скажем в сериалах и намеренный стеб, причем стеб издевательского толка с алкашами и бомжатского вида людьми в кадре.
Хотели сделать пародию, делайте, но полностью копировать должностное лицо и госструктуру вполне спокойно интерпретируется как глумление.
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2k
Андрей Час назад
Как в старые добрые времена, возобновляем лагеря для полит заключенных
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9k
Lev Asriev Час назад
А где пруфы, Билли? Похоже на фейк.
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39k
dima423 Час назад
Бред какой то... тогда всех актеров, кто в фильмах ментов играет, надо сажать?? Абсолютно незаконное решение по моему, если это действительно так... но мне кажется это фейк, пруфы есть вообще?)
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10k
Джон Уик Час назад
Ну и не надо было точно копировать госструктуру.
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3k
Андрей 2 часа назад
Ну и про "актрису" - «Установлено, что женщина, которая имеет 7 судимостей за умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, истязание, угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, систематически нарушала запрет покидать постоянное место жительства после 22.00 и на слушания в мировой суд не являлась»
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3k
Андрей 2 часа назад
в МВД России по Уссурийску сообщили, что указанная информация не соответствует действительности. За данное нарушение актриса получила только штраф в размере одной тысячи рублей
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29k
ACU900 2 часа назад
Вот вам и демократия. По той той статье получается что каждого актера, кто снимается в кино или телесериалах в ролях полицейских или военных надо арестовывать...
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5k
Roman 2 часа назад
Ролики наливкина смешные. В эту новость - не верю. У нас так половину актёров из сериалов можно пересажать.
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1k
Mowgley 2 часа назад
Нах@я я это посмотрел?
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8k
Павел Тарасов 2 часа назад
Кто-то же должен ее остановить, а то скоро генералиссимусом станет
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13k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Ну скажем так, Наливкин поднимает больные для властей темы и очень часто, но меру то нужно знать во всем. А что это за "актриса" и в каких театрах она играет я хз. Может на ликёроводочном часто выступает)))
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