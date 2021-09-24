10 суток за съемки в пародийном ролике

986
1
1
Актрису Ларису Кривоносову арестовали на 10 суток за съемки в пародии на Ирину Волк
Многие помнят сериал про уссурийского чиновника Виталия Наливкина. Очередной ролик видимо переполнил чашу терпения властей и вызвал ответную реакцию.
Актрису Ларису Кривоносову признали виновной по части 1 статьи 17.12 КоАП («Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой ...») и арестовали на 10 суток.
Источник:
Считаете ли Вы такую реакцию властей адекватной?
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Дама с автоматом с шиком прокатилась по Сан-Франциско
- Французских туристов полиция достала из-за пазухи Христа
- Сотрудники истринского изолятора арестованы по подозрению в превышении должностных полномочий
- Австралийка очень точно и смешно пародирует фотографии звёзд
- Ведущего российского ученого в области гиперзвука задержали по делу о госизмене сразу после ареста охранника британского посольства в Германии
Метки: Ирина Волк актрисса арест пародия
48
Понравилось48
Новости партнёров
"Назвался груздем - полезай в кузов"!
Не одобряю наши (да и все другие) мутные сериалы... Но, давайте избегать двойных стандартов и защитим форму пожарных, медиков, поваров, космонавтов, строителей и секс-работниц... Заблёрим тела по максимуму! Вообще запретим одежду (есть же скотч, т.бумага:) например - мумии в суд не подадут). Доведём идею до абсурда!
Не стоит путать актерскую работу, скажем в сериалах и намеренный стеб, причем стеб издевательского толка с алкашами и бомжатского вида людьми в кадре.
Хотели сделать пародию, делайте, но полностью копировать должностное лицо и госструктуру вполне спокойно интерпретируется как глумление.
И что тут власти сделали "неправильно"?