30 любопытных деталей в известных фильмах, о которых вы, возможно, не знали

В фильме "Малефисента" (2014) маленькую Аврору сыграла дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, 5-летняя Вивьен. Девочку утвердили, потому что она была единственной из младших детей Джоли, кто не боялся ее в гриме Малефисенты
В фильме "Заводила" 1996 года Билл Мюррей Билл Мюррей действительно выбил три страйка подряд в сцене, где это удалось его персонажу. Бурные аплодисменты зрителей были заслуженно настоящими!
В фильме "Монти Пайтон и Священный Грааль" использовали кокосы, чтобы пародировать стук лошадиных копыт. Эта идея пришла актеру Майклу Пейлину, потому что бюджет фильма не позволял использовать настоящих лошадей
Инопланетяне в фильме "Люди в черном" (1997) говорили на хаттском языке - том же, на котором разговаривал Джабба Хатт из "Звездных войн"
Сценарий выступления Шона Бина на совете Элронда в фильме "Властелин Колец: Братство кольца" (2001) был переписан накануне съемок. Актер приклеил свои слова к колену, чтобы при необходимости читать их. На этом знаменитом моменте он читает свои строки
В фильме "Гарри Поттер и тайная комната" (2002) Люциус Малфой ударяет Драко по руке своей тростью. Джейсон Айзекс не знал, что на ней были маленькие шипы, так что боль Тома Фелтона была настоящей
В "Дэдпуле-2" (2018), собирая людей в супергеройскую команду, Дэдпул рассматривает Рут Бейдер Гинзбург - американского юриста, судью Верховного суда США
Когда Морфеус и Нео дерутся в первой "Матрице", во время одного движения они по задумке формируют символ инь-ян
В фильме "Достать ножи" (2019) Кей Кэллан, которая играет великую Нану Ванетту, на самом деле на шесть лет моложе Кристофера Пламмера, который играет ее сына Харлана
Когда Лиама Нисона попросили сыграть антагониста в фильме "Миллион способов умереть на Западе" (2014), он согласился на съемки из-за сцены в "Гриффинах", где Питер говорит: “Представьте себе Лиама Нисона в вестерне! Ха! С этим его забавным акцентом!”
В "Рокки" 1976 года, когда Сталлоне бежит по итальянскому рынку, люди искренне удивлялись, поскольку они понятия не имели, почему он бегает туда-сюда. Когда ему бросили апельсин, это была полная импровизация
В фильме "Гарри Поттер и Орден Феникса" (2007) все девушки в юбках, кроме Джинни (3-я слева) - вероятно, брюки достались ей от братьев
В фильме "Сквозь горизонт" Сэм Нил потребовал, чтобы "Юнион Джек" на нашивке австралийского флага заменили флагом аборигенов - так, по его мнению, он будет выглядеть в 2047 году
В фильме "Астерикс завоевывает Рим" (1976) Астерикс показывает Обеликсу, что они находятся на четвертом этаже, образуя римскую "IV" пальцами
В фильме "12 обезьян" (1995) режиссер Терри Гиллиам боялся, что Брэд Питт не сможет справиться с нервной речью. Он отправил его к тренеру по ораторскому искусству, но в итоге он забрал у Питта сигареты - и он сыграл роль так, как тот задумал
В "Интерстелларе" (2014) черная дыра была настолько научно точна, что потребовалось около 100 часов, чтобы визуализировать каждый кадр. Каждая секунда с черной дырой в фильме заняла около 100 дней обработки
В фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход" (1989) любой, у кого есть цветок на лацкане, пытается убить Инди. Он даже дает знак Эльзе, когда дает ей такой цветок при встрече
В "Трое" (2004) Брэд Питт и Эрик Бана отказались от дублеров на дуэли. Они договорились платить друг другу за каждое случайное попадание: 50 долларов за легкий удар, 100 - за сильный. Питт заплатил Бане 750 долларов, а Бана ничего не задолжал
История фразы "Я твой отец" из "Звездных войн"
В фильме "Чарли и шоколадная фабрика" (2005), отец Чарли работает на фабрике зубной пасты Smilex. Smylex - название ядовитого газа, созданного Джокером в фильме "Бэтмен" (1989), также снятом режиссером Тимом Бертоном
В фильме "Темный рыцарь" 2012 Брюс не был в маске на маскараде - потому что он считает Бэтмена своей истинной личностью, а Уэйна - маскировкой. Когда Селина спросила: "За кого ты себя выдаешь?" Он ответил: "Брюс Уэйн, эксцентричный миллиардер"
В "Суперсемейке" (2004) режиссер Брэд Берд хотел, чтобы у Дэша был реалистичный запыхавшийся голос. Он заставил актера Спенсера Фокса пробежать четыре круга по студии Pixar для этого
В "Тупом и еще тупее" (1994) сколотый зуб Ллойда - настоящий. В детстве один хулиган сломал Джиму Керри этот зуб, а затем его восстановили. Но для съемок фильма Керри решил восстановить скол, чтобы придать "дурашливости" своему персонажу
В фильме "Волшебник страны Оз" псу по кличке Терри (который играл Тотошку) платили 125 долларов за неделю съемок
Когда Ганс Ланда в "Бесславных ублюдках" обыскивает ферму, он невзначай проверяет пульс одной из дочерей Лападитта, чтобы узнать, не врет ли она
В "Гарри Поттере и дарах смерти", Часть 2 (2011), один из видов оружия гигантов в битве за Хогвартс - сломанная стойка ворот для квиддича
На съемках "Крика" (1996) Дрю Бэрримор несколько раз звонила 911 по-настоящему. Реквизитор забыл отключить телефон перед съемкой. Бэрримор звонила, кричала и вешала трубку. После одного из дублей полиция перезвонила, чтобы узнать, что произошло
В фильме "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" (2006) актеру Маккензи Круку пришлось надеть две контактные линзы друг на друга, чтобы изобразить "деревянный" глаз своего персонажа
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну конечно. Как тут заметить камеру или несколько, и членов сьёмочной группы....