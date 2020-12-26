30 любопытных деталей в известных фильмах, о которых вы, возможно, не знали

Тот факт, что Дарт Вейдер является отцом Люка, хранился в тайне в течение всех съёмок "Звездных войн". Чтобы предотвратить преждевременные утечки, в сценарий для актёров вставили фальшивую страницу, в которой Вейдер в финале главной сцены говорит Люку: "Оби Ван убил твоего отца!". Проуз, игравший Вейдера, произнес именно эти слова на съемках. За несколько минут до съемок Марку Хэммилу (Люку) сказали, чтобы он вёл себя так, как будто услышал от Вейдера, что он - его отец. При озвучивании на слова Вейдера была наложена другая фраза, "Я твой отец".