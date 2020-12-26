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30 любопытных деталей в известных фильмах, о которых вы, возможно, не знали

30 любопытных деталей в известных фильмах, о которых вы, возможно, не знали (31 фото)

Автор:
26 декабря 2020 20:10
Сообщество : Кино
Метки: кино   пасхалки   подборки   секреты   факты   фильмы   фото   
3503
31
Все мы любим хорошие фильмы. Но некоторые киношедевры мы пересматриваем снова и снова, каждый раз замечая интересные детали. Но даже если вы пересмотрели множество фильмов, среди этого списка наверняка найдутся факты и "пасхалки", которые окажутся для вас открытием. На форуме Reddit даже есть специальное сообщество для таких интересностей!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: кино   пасхалки   подборки   секреты   факты   фильмы   фото   
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2k
Свирепый Бамбр Час назад
30 любопытных деталей в известных фильмах, о которых вы, возможно, не знали
30 любопытных деталей в известных фильмах, о которых вы, возможно, не знали
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27k
Aleksandr 4 минуты назад
30 любопытных деталей в известных фильмах, о которых вы, возможно, не знали
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4k
Wadim Полчаса назад
"Когда ему бросили апельсин, это была полная импровизация"
Ну конечно. Как тут заметить камеру или несколько, и членов сьёмочной группы....
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3k
Макс Полчаса назад
Эх... Самую главную тайну не раскрыли...
Эх... Самую главную тайну не раскрыли...
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5k
АлександрЧестный Час назад
Просто увидел чувака и решил добавить. Это не кадр из пиратов но похоже.
Просто увидел чувака и решил добавить. Это не кадр из пиратов но похоже.
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7k
Cornho 2 часа назад
Интересно, есть ли тот, кто реально смотрел ВСЕ эти фильмы?
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699
Andrey Kondor Cornho Полчаса назад
Я штук 5 только не смотрел
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1M
Беспощадный критик 2 часа назад
Познавательно, но не интересно!
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20k
Russo Turisto Беспощадный критик 7 минут назад
Точнее интересно, но не познавательно
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