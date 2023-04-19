15 странных требований киностудий и актёров

Этим однажды поделилась актриса Аннабелль Уоллис после съёмок фильма "Мумия", где она играла с Томом Крузом. Она рассказала, что у актёра есть странное предпочтение - он запрещает коллегам бегать с ним в кадре. Но для Уоллис он сделал исключение, якобы увидев её на беговой дорожке. "Это было круче, чем получить Оскар. Я была счастлива! Я бежала вместе с Томом Крузом в кадре!" - рассказала актриса.