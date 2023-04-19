15 странных требований киностудий и актёров

Чаще бывает так, что знаменитости выдвигают самые странные требования в своих контрактах. Но порой случается наоборот — например, киностудии заставляют актёров делать что-то нестандартное или требуют выполнять странные пункты в контракте. В этой подборке — самые странные требования кинокомпаний и самих актёров в Голливуде.
Этим однажды поделилась актриса Аннабелль Уоллис после съёмок фильма "Мумия", где она играла с Томом Крузом. Она рассказала, что у актёра есть странное предпочтение - он запрещает коллегам бегать с ним в кадре. Но для Уоллис он сделал исключение, якобы увидев её на беговой дорожке. "Это было круче, чем получить Оскар. Я была счастлива! Я бежала вместе с Томом Крузом в кадре!" - рассказала актриса.
2. Во время съёмок фильма "Линкольн" (2012) режиссер Стивен Спилберг не называл никого из актеров их настоящими именами. Он обращался к ним только по именам их персонажей
Например, актёра, исполняющего главную роль Линкольна, Дэниела Дэй-Льюиса, режиссёр называл "Мистер Президент". Спилберг также каждый день надевал костюм, чтобы влиться в атмосферу фильма. "Так как в фильме мы воссоздавали кусочек истории, я не хотел выглядеть как неряшливый парень в кепке. Хотел соответствовать актёрскому составу," - рассказал Спилберг в интервью.
3. Раньше в Голливуде актёрам, которые играли супружеские пары, не разрешалось спать в одной постели. Это правило также действовало на актёрские пары, которые были женаты в реальной жизни
Например, актёры Люсиль Болл и Деси Арназ, которые были женаты в жизни, на экране не спали в одной постели. Эти строгие правила ввели после премьеры фильма "Я не ангел" в 1933 году.
4. Во время съёмок фильма "Мстители: Финал" актёру Тому Холланду запретили читать сценарий - кроме его собственных реплик
Холланду даже не показывали имён персонажей, с которыми он должен разговаривать на съёмках. По словам сорежиссера Джо Руссо, это было сделано, потому что "ему трудно держать рот на замке".
5. Актриса Белла Торн рассказала, что на съёмках фильма "Танцевальная лихорадка" Disney требовали, чтобы она использовала более высокий голос
Создатели посчитали, что природный низкий голос актрисы будет отталкивать молодых зрителей.
6. Актриса Люсиль Фэй Лесюэр была вынуждена поменять своё имя на Джоан Кроуфорд по требованию кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer
Актриса сделала это по настоянию главы компании, Луиса Майера, который посчитал, что оно звучит, как "sewer" (канализация). Однако, и самой актрисе не нравилось своё имя, поэтому она сменила его без проблем.
7. Компания Universal буквально заставила актёра Рока Хадсона жениться на Филлис Гейтс, секретарше его агента, потому что студии было так выгодно
8. А актрисе Джин Харлоу компания MGM запретила выходить замуж. Это был один из пунктов её контракта, чтобы якобы не портить имидж сексуальной красотки
9. Контракт актрисы Ребел Уилсон для фильма "Идеальный голос" запрещал ей сбрасывать или набирать более 5 килограмм
10. Создатели "Золотого глаза", где Пирс Броснан играл Джеймса Бонда, запретили ему носить смокинг в любых других фильмах
11. Контракт с "Игрой престолов" запрещал Киту Харингтону стричь волосы - они должны были быть длинными на время съёмок. Это требование актёру не нравилось
В одном из интервью он признался, что хочет скорее обстричь длинные волосы.
12. Студия RKO Pictures запрещала актрисе Кэтрин Хепбёрн носить брюки. Тогда, в 50-е, это считалось спорным предметом одежды для женщин
Из её гардеробной в студии даже убрали все джинсы. Однако, актриса не смирилась - в ответ она пришла на съёмки в одном белье, и позже её штаны вернули.
13. На съёмках индийского фильма "Чей-то брат, чья-то жизнь" актёр Салман Хан чутко следил за тем, какая одежда на девушках-актрисах
Он мог заметить, например, слишком глубокий вырез, и требовал заменить одежду. "Салман - приверженец традиционных взглядов. Он всегда хотел, чтобы женщины были в безопасности. Особенно если рядом нет мужчин," - рассказала его коллега, Палак Тивари.
14. А Вин Дизель - сам себе продюсер. Он установил в контрактах количество ударов, которые может получить во время драк на съёмках
15. Адриане Казелотти, которая озвучила Белоснежку в мультике Disney, после выхода картины предложили работу на радиошоу. Однако, сам Уолт Дисней запретил ей брать такую работу
Якобы, её голос нельзя использовать больше нигде, и по мнению Уолта Диснея, это могло испортить имидж Белоснежки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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