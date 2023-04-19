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15 странных требований киностудий и актёров

15 странных требований киностудий и актёров

Автор:
19 апреля 2023 16:25
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   контракты   подборка   продюсеры   требования   факты   фильмы   фото   шоу бизнес   
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Чаще бывает так, что знаменитости выдвигают самые странные требования в своих контрактах. Но порой случается наоборот — например, киностудии заставляют актёров делать что-то нестандартное или требуют выполнять странные пункты в контракте. В этой подборке — самые странные требования кинокомпаний и самих актёров в Голливуде.

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Этим однажды поделилась актриса Аннабелль Уоллис после съёмок фильма "Мумия", где она играла с Томом Крузом. Она рассказала, что у актёра есть странное предпочтение - он запрещает коллегам бегать с ним в кадре. Но для Уоллис он сделал исключение, якобы увидев её на беговой дорожке. "Это было круче, чем получить Оскар. Я была счастлива! Я бежала вместе с Томом Крузом в кадре!" - рассказала актриса.


Например, актёра, исполняющего главную роль Линкольна, Дэниела Дэй-Льюиса, режиссёр называл "Мистер Президент". Спилберг также каждый день надевал костюм, чтобы влиться в атмосферу фильма. "Так как в фильме мы воссоздавали кусочек истории, я не хотел выглядеть как неряшливый парень в кепке. Хотел соответствовать актёрскому составу," - рассказал Спилберг в интервью.


Например, актёры Люсиль Болл и Деси Арназ, которые были женаты в жизни, на экране не спали в одной постели. Эти строгие правила ввели после премьеры фильма "Я не ангел" в 1933 году.


Холланду даже не показывали имён персонажей, с которыми он должен разговаривать на съёмках. По словам сорежиссера Джо Руссо, это было сделано, потому что "ему трудно держать рот на замке".


Создатели посчитали, что природный низкий голос актрисы будет отталкивать молодых зрителей.


Актриса сделала это по настоянию главы компании, Луиса Майера, который посчитал, что оно звучит, как "sewer" (канализация). Однако, и самой актрисе не нравилось своё имя, поэтому она сменила его без проблем.


В одном из интервью он признался, что хочет скорее обстричь длинные волосы.


Из её гардеробной в студии даже убрали все джинсы. Однако, актриса не смирилась - в ответ она пришла на съёмки в одном белье, и позже её штаны вернули.


Он мог заметить, например, слишком глубокий вырез, и требовал заменить одежду. "Салман - приверженец традиционных взглядов. Он всегда хотел, чтобы женщины были в безопасности. Особенно если рядом нет мужчин," - рассказала его коллега, Палак Тивари.



Якобы, её голос нельзя использовать больше нигде, и по мнению Уолта Диснея, это могло испортить имидж Белоснежки.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   кино   контракты   подборка   продюсеры   требования   факты   фильмы   фото   шоу бизнес   
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8  комментариев
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B@r@bux 58 минут назад
Так получается, что Харви Вайнштейн ангел во плоти, никого не притеснял, всех любил.
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 минуты назад
Большие деньги - большие ... маразмы.
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10k
Бритва 15 минут назад
а что, если они и России запретили снимать нормальные фильмы?
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Andrey Selin 17 минут назад
Поэтому Вин Дизель никогда не снимался с Чаком Норрисом
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