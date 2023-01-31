Как изменились актёры, сыгравшие в первой части франшизы «Пираты Карибского моря», которая вышла 20 лет назад

В 2003 году на экраны кинотеатров по всему миру вышел приключенческий фильм, основанный на одноимённом аттракционе в Диснейленде. Казалось бы, такая идея обречена на провал, ведь на бумаге она выглядит ещё менее перспективно, чем снять фильм по мотивам видеоигры, но в итоге проект собрал более 650 миллионов долларов, номинировался на пять «Оскаров», в том числе на один актёрский (угадайте, чей) и дал начало франшизе, которая сейчас насчитывает пять частей.

И вскоре готова продолжиться. (Хотя, может, уже хватит?)

Несмотря на то, что последние два фильма серии в основном разочаровали зрителей, первая часть, то есть «Проклятие Чёрной жемчужины» держится в топ-30 Кинопоиска, является, вероятно, лучшим фильмом о пиратах и стала самой высокой точкой в карьере легендарного Джонни Деппа.

Кира Найтли