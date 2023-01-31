Как изменились актёры, сыгравшие в первой части франшизы «Пираты Карибского моря», которая вышла 20 лет назад

Давайте в честь двадцатилетия картины посмотрим, как за это время изменились актёры, появившиеся в первой части.
В 2003 году на экраны кинотеатров по всему миру вышел приключенческий фильм, основанный на одноимённом аттракционе в Диснейленде. Казалось бы, такая идея обречена на провал, ведь на бумаге она выглядит ещё менее перспективно, чем снять фильм по мотивам видеоигры, но в итоге проект собрал более 650 миллионов долларов, номинировался на пять «Оскаров», в том числе на один актёрский (угадайте, чей) и дал начало франшизе, которая сейчас насчитывает пять частей.
И вскоре готова продолжиться. (Хотя, может, уже хватит?)
Несмотря на то, что последние два фильма серии в основном разочаровали зрителей, первая часть, то есть «Проклятие Чёрной жемчужины» держится в топ-30 Кинопоиска, является, вероятно, лучшим фильмом о пиратах и стала самой высокой точкой в карьере легендарного Джонни Деппа.
Кира Найтли
Роль: Элизабет Суонн.
Орландо Блум
Роль: Уилл Тёрнер.
Джонни Депп
Роль: капитан (!) Джек Воробей.
Джеффри Раш
Роль: капитан Гектор Барбосса.
Джек Девенпорт
Роль: командор Джеймс Норрингтон.
Джонатан Прайс
Роль: губернатор Уэзерби Суонн.
Кевин Макнелли
Роль: Джошами Гиббс.
Маккензи Крук и Ли Аренберг
Роли: пираты Раджетти и Пинтел.
Мартин Клебба
Роль: пират Марти.
Зои Салдана
Роль: пиратка Анна-Мария.
Источник:
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Кире Найтли 37, значит на момент съемок ей было 16.
Орландо Блуму 46, ему было 25.
Капитану сейчас 59, а было 38.
Ну и полистайте свои фото - вот вам 1 год, а вот вам 22 и вы дембель в расшитых аксельбантах.