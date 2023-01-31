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Как изменились актёры, сыгравшие в первой части франшизы «Пираты Карибского моря», которая вышла 20 лет назад

Как изменились актёры, сыгравшие в первой части франшизы «Пираты Карибского моря», которая вышла 20 лет назад

Автор:
31 января 2023 09:38
Сообщество : Кино
Метки: актеры   было стало   кино   пираты карибского моря   роль   тогда и сейчас   фильм   
1194
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Давайте в честь двадцатилетия картины посмотрим, как за это время изменились актёры, появившиеся в первой части.

В 2003 году на экраны кинотеатров по всему миру вышел приключенческий фильм, основанный на одноимённом аттракционе в Диснейленде. Казалось бы, такая идея обречена на провал, ведь на бумаге она выглядит ещё менее перспективно, чем снять фильм по мотивам видеоигры, но в итоге проект собрал более 650 миллионов долларов, номинировался на пять «Оскаров», в том числе на один актёрский (угадайте, чей) и дал начало франшизе, которая сейчас насчитывает пять частей.

И вскоре готова продолжиться. (Хотя, может, уже хватит?)

Несмотря на то, что последние два фильма серии в основном разочаровали зрителей, первая часть, то есть «Проклятие Чёрной жемчужины» держится в топ-30 Кинопоиска, является, вероятно, лучшим фильмом о пиратах и стала самой высокой точкой в карьере легендарного Джонни Деппа.

Кира Найтли

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Роль: Элизабет Суонн.


Орландо Блум

Роль: Уилл Тёрнер.


Джонни Депп

Роль: капитан (!) Джек Воробей.


Джеффри Раш

Роль: капитан Гектор Барбосса.


Джек Девенпорт

Роль: командор Джеймс Норрингтон.


Джонатан Прайс

Роль: губернатор Уэзерби Суонн.


Кевин Макнелли

Роль: Джошами Гиббс.


Маккензи Крук и Ли Аренберг

Роли: пираты Раджетти и Пинтел.


Мартин Клебба

Роль: пират Марти.


Зои Салдана

Роль: пиратка Анна-Мария.

Источник:

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Метки: актеры   было стало   кино   пираты карибского моря   роль   тогда и сейчас   фильм   
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Вячеслав Полчаса назад
Зои хороша!
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Григорий Полчаса назад
Тут еще неплохо было-бы добавить сколько было и сколько стало.
Кире Найтли 37, значит на момент съемок ей было 16.
Орландо Блуму 46, ему было 25.
Капитану сейчас 59, а было 38.
Ну и полистайте свои фото - вот вам 1 год, а вот вам 22 и вы дембель в расшитых аксельбантах.
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