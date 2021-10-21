Фотограф заснял, как природа наносит ответный удар человечеству

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Французский фотограф Роман Вейон ездит по заброшенным уголкам Европы и снимает заброшенные строения и иные места обитания человека, которые природа шаг за шагом отвоевывает обратно. Его снимки - грозное предупреждение о том, что силам природы в случае чего не потребуется много времени, чтобы стереть память о человечестве с лица планеты.
Франция, часовня l'Ange au Violon ("Часовня ангела, играющего на скрипке) сохранила красоту резного потолка, но пол уже давно зарос травой и плющом.
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Железная дорога превратилась в зеленый туннель, по которому уже много лет не проходил ни один поезд.
За десятилетия ветра и песчаные бури наполнили этот старый дом в намибийской деревне Колманскоп настоящими песчаными дюнами, образовав завораживающую картину в духе сюрреализма.
Жутковатый, но захватывающий вид на старые американские горки среди деревьев, которые выглядят как идеальная игровая площадка для обезьян. Снимок сделан в заброшенном тематическом парке Dreamland в Японии.
Старая библиотека в заброшенном доме во Франции все еще полна своеобразного очарования, несмотря на рухнувши потолок.
Заброшенная оранжерея в Бельгии больше не нуждается в работе садовников: оставшись без попечения человека, она сама собой превратилась в идеальную теплицу для всех обитающих в ней растений.
Старая мебель в заброшенном особняке еле держится на проваленном полу, но все еще напоминает об эпохе изысканности и шарма.
Ливерпульская фруктовая биржа заброшена на протяжении десятилетий, бывший зал торгов давно покрыт пылью и мусором.
Исторический дом Азин, изображенный на фотографии, был спроектирован знаменитым дизайнерским бюро Ravagh Atelier в Кашане, Иран. И хотя нога человека не ступала здесь не оин меся, гламурный интерьер отчетливо проступает сквозь грязь.
Покрытая травяным ковром лоджия выглядит как удачный стилистический эксперимент дизайнера интерьера. Снято в Японии.
Когда-то это была настоящая бальная зала, а теперь, залитая дождями и почвенными водами, она напоминает разве что заброшенный бассейн.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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