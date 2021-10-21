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Фотограф заснял, как природа наносит ответный удар человечеству

Фотограф заснял, как природа наносит ответный удар человечеству (13 фото)

Автор:
21 октября 2021 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Роман Вейон   заброшки   ответный удар   природа и цивилизация   фото   фотограф   фотографии   фотопроект   
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Французский фотограф Роман Вейон ездит по заброшенным уголкам Европы и снимает заброшенные строения и иные места обитания человека, которые природа шаг за шагом отвоевывает обратно. Его снимки - грозное предупреждение о том, что силам природы в случае чего не потребуется много времени, чтобы стереть память о человечестве с лица планеты.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Роман Вейон   заброшки   ответный удар   природа и цивилизация   фото   фотограф   фотографии   фотопроект   
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