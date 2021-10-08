Фотограф исследует просторы бывшего СССР

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Фотограф Арсений Котов много лет путешествует по самым дальним и удивительным уголкам постсоветского пространства, снимая как былое наследие СССР, так и приметы нового времени на территории России и бывших советских республик. Свои фотонаходки последнего времени он собрал в книгу "Советские сезоны".
На фото - заброшенное жилье в Норильске. Температура зимой в городе может опускаться ниже -50 градусов. В такие холода люди не всегда могут вернуться домой вечером, и все общественные здания - от детских садов до музеев - оборудованы всем необходимым, чтобы люди могли пережить холодную ночь. Жить в таком климате непросто - поэтому люди уезжают в более теплые края, и все больше домов в городе пустеет.
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Горячая вода, вырабатываемая Норильской ТЭЦ-1, сбрасывается в озеро Долгое (на фото) для предотвращения замерзания воды. Это делает его популярным местом для любителей зимнего плавания, несмотря на то, что температура воды близка к нулю
Вид из окна на приемную станцию «Орбита» в Норильске, построенную в 1967 году. Приемная станция связи позволяла жителям Норильска смотреть телепрограммы, передаваемые спутниками «Молния-1» по всему СССР.
Коксохимический завод в сибирском городе Кемерово, расположенном к северо-востоку от Норильска. Строительство завода началось в 1915 году.
Этот снимок был сделан в сибирском городе Ангарск. На нем - мозаичное панно, созданное в период между 1969 и 1975 годами на тему освоения космоса.
Мозаика на Комсомольской улице в Норильске были созданы в 1973 году группой норильских художников во главе с Николаем Лоем. Они посвящены ВЛКСМ и увековечивают участие комсомольцев в строительстве этой части города.
Скульптура "Рабочий и колхозница" в Москве была сделана скульптором Верой Мухиной в 1937 году для Всемирной выставки в Париже и стала одним из главных символов социалистического реализма в скульптуре.
Майская гроза на улице Ленина в Самаре, над жилым комплексом, где живот сотрудники ракетно-космического предприятия "Прогресс".
Памятник Победы в Нижнем Новгороде был установлен в 1974 году, к 30-й годовщине освобождения города от фашистской оккупации.
Это сванское село в Ушгули, Грузия, расположено на берегу реки Ингури, на высоте 2200 метров над уровнем моря. Оно является самым высоким постоянным поселением на Кавказе. Традиционные сванские башни-дома представляют значительный исторический интерес, а этот район является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Пляжный пейзаж в дагестанском городе Каспийске, расположенном на берегу Каспийского моря. На заднем плане - заброшенный завод морского вооружения, построенный в 1931 году. Тогда в этом здании размещалась торпедная мастерская.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Арсений Котов Советские сезоны Фотопутешествия родом из СССР советское наследие фото фотограф фотографии
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