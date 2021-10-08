Фотограф исследует просторы бывшего СССР

На фото - заброшенное жилье в Норильске. Температура зимой в городе может опускаться ниже -50 градусов. В такие холода люди не всегда могут вернуться домой вечером, и все общественные здания - от детских садов до музеев - оборудованы всем необходимым, чтобы люди могли пережить холодную ночь. Жить в таком климате непросто - поэтому люди уезжают в более теплые края, и все больше домов в городе пустеет.