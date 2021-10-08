FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6114 постов • 716 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Фотограф исследует просторы бывшего СССР

Фотограф исследует просторы бывшего СССР (17 фото)

Автор:
08 октября 2021 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Арсений Котов   Советские сезоны   Фотопутешествия   родом из СССР   советское наследие   фото   фотограф   фотографии   
357
17
Фотограф Арсений Котов много лет путешествует по самым дальним и удивительным уголкам постсоветского пространства, снимая как былое наследие СССР, так и приметы нового времени на территории России и бывших советских республик. Свои фотонаходки последнего времени он собрал в книгу "Советские сезоны".
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Арсений Котов   Советские сезоны   Фотопутешествия   родом из СССР   советское наследие   фото   фотограф   фотографии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
47k
noName 46 минут назад
"Памятник Победы в Нижнем Новгороде был установлен в 1974 году, к 30-й годовщине освобождения города от фашистской оккупации." - чего млять?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
Показать ещё
Американка разрешила мужу спать с ее сестрой и мамой, чтобы он был счастлив (3 фото) Американка разрешила мужу спать с ее сестрой и мамой, чтобы он был счастлив (3 фото) 30 национальных костюмов из XIX века 30 национальных костюмов из XIX века Забытые статуи советских вождей Забытые статуи советских вождей Невероятные фото охотника за бурями Невероятные фото охотника за бурями Дикие обитатели индийских лесов в объективе Рахула Сингха Дикие обитатели индийских лесов в объективе Рахула Сингха Магия заброшенных зданий Магия заброшенных зданий
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1118



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Приморье члены ОПГ перекрывали дорогу и вымогали деньги у дальнобойщиков
1
107
В Приморье члены ОПГ перекрывали дорогу и вымогали деньги у дальнобойщиков
В столичном метро три кавказца жестоко избили мужчину
4
662
В столичном метро три кавказца жестоко избили мужчину
Набирающие популярность в сообществах
Не принимать подарков и не пить вина: с чем связаны такие 15-октябрьские запреты?
0
3
Не принимать подарков и не пить вина: с чем связаны такие 15-октябрьские запреты?
Почему края и кончики листьев комнатных растений становятся коричневыми?
0
2
Почему края и кончики листьев комнатных растений становятся коричневыми?
Как отмечал свои дни рождения президент, и что дарили человеку, у которого все есть
Как отмечал свои дни рождения президент, и что дарили человеку, у которого все есть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
3
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#Разное#автомобили#автомир#картинки#Россия#СССР#природа#прикольные
#фото#интересно#подборка#животные#кино#ynews#в мире#Москва#авария дня#полиция
#факты#дтп#аварии#новости#авто аварии#история#интересное#люди#фотографии#избиение

На что жалуетесь?

Вернуться