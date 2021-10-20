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Российский боксер Медведев одолел медведя

Российский боксер Медведев одолел медведя (2 фото)

Автор:
20 октября 2021 19:52
Сообщество : Истории
Метки: Медведев   боксер   иртыш   медведь   победил   погиб   спортсмен   
1944
2
Дикий зверь успел убить товарища Ильи, но сам погиб в схватке со спортсменом

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Метки: Медведев   боксер   иртыш   медведь   победил   погиб   спортсмен   
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8  комментариев
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438
vijilante 2 часа назад
Молодец. И реакция и выдержка что надо.
Правда прочитав заголовок я подумал что он медведя как "грушу" отмудохал и ни одной целой кости не оставил.
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2k
NIS 38 секунд назад
Маша отомстит ..
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1
Partisan BB 17 минут назад
От дешевые журналюги чешут нах! Когда [мат] правду писать будете? Убить ножом медведя невозможно! Он вас сожрет моментом! А тот парень сперва два раза выстрелил из ружья, потом в клинч вошел уже с раненным агонизирующим зверем. Респект, что не зассал не убежал, а то тоже лежал бы рядом с товарищем.
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178
super.kkk-2016 Partisan BB 11 минут назад
На рыбалку с ружьём? А так всё правильно.)
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696
Бич Бичовский Час назад
Запороть медведя ножом насмерть - это очень сильно, тут даже шансы не один из тысячи, а один на миллион, наверное, несмотря ни на какую спортивную подготовку. Охренительно везучий чел. Надеюсь, с ним все в порядке будет.
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4k
RRK Час назад
можно сказать сильно повезло что удачно попал в жизненно важные органы медведя. тут частенько с пяти стволов медведя порой не сразу завалить удается, а здесь ножиком мишку порешал))
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