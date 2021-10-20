Российский боксер Медведев одолел медведя

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Дикий зверь успел убить товарища Ильи, но сам погиб в схватке со спортсменом
Спортивная подготовка помогла 23-летнему боксеру Илье Медведеву выйти победителем в поединке с диким медведем. Спортсмен вместе с двумя другими земляками возвращался с рыбалки. Посидели с удочками на реке Иртыш и шли домой через лес.
На пути им встретился медведь — хищник напал на одного из спутников Ильи. Что закончилось трагически, человек погиб.
На пути им встретился медведь — хищник напал на одного из спутников Ильи. Что закончилось трагически, человек погиб.
Тогда в схватку со зверем вступил боксер. Хищнику удалось повалить Илью на спину, но он нанес медведю несколько ранений ножом. Мощный противник был убит.
Третий рыбак помог Медведеву, доставил его до больницы. Но раненый юноша все еще в реанимации.
Илья Медведев имеет звание мастера спорта по боксу. Он обладатель золотой медали чемпионата Вооруженных сил РФ, награда получена два года назад в весовой категории до 64 килограммов.
Третий рыбак помог Медведеву, доставил его до больницы. Но раненый юноша все еще в реанимации.
Илья Медведев имеет звание мастера спорта по боксу. Он обладатель золотой медали чемпионата Вооруженных сил РФ, награда получена два года назад в весовой категории до 64 килограммов.
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Правда прочитав заголовок я подумал что он медведя как "грушу" отмудохал и ни одной целой кости не оставил.