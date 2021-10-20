Российский боксер Медведев одолел медведя

Тогда в схватку со зверем вступил боксер. Хищнику удалось повалить Илью на спину, но он нанес медведю несколько ранений ножом. Мощный противник был убит.

Третий рыбак помог Медведеву, доставил его до больницы. Но раненый юноша все еще в реанимации.

Илья Медведев имеет звание мастера спорта по боксу. Он обладатель золотой медали чемпионата Вооруженных сил РФ, награда получена два года назад в весовой категории до 64 килограммов.