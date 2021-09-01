Модель из Новосибирска прокатила медведя на переднем сиденье

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24-летняя жительница Новосибирска по имени Вероника Дичка (dichkaaaaa) уже не в первый раз фотографируется с медведями. Девушка запросто обнимается с ними, целует в носик, и... даже катается на авто. Мы уже показывали ее фотосессию с медведем на рыбалке.
24-летняя Вероника Дичка из Новосибирска часто принимает участие в фотосессиях с медведями. На этот раз девушка прокатила на переднем сиденье авто медведя по кличке Топтыжка. У этого гималайского мишки есть хозяйка - Майя Кирсанова, которая с удовольствием позволяет ему участвовать в фотосессиях.
По словам Вероники, хозяйка часто просит ее помочь с уходом за Топтыжкой. Они даже возят его на природу, где мишка может свободно погулять. "В машине Топтыжке нравится, хотя он иногда играется с ремнем безопасности. Он очень любопытный. Постоянно включает свет носиком и очень интересуется рулем," - говорит девушка.
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Видя девушку рядом с медведем, многие пугаются, но Вероника уверяет, что в Топтыжке она уверена: "Меня часто спрашивают, боюсь ли я медведей... Скорее, наоборот. Когда я рядом с Топтыжкой, я чувствую себя в безопасности".
Это уже не первая фотосессия Вероники с медведями
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