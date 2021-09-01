Модель из Новосибирска прокатила медведя на переднем сиденье

По словам Вероники, хозяйка часто просит ее помочь с уходом за Топтыжкой. Они даже возят его на природу, где мишка может свободно погулять. "В машине Топтыжке нравится, хотя он иногда играется с ремнем безопасности. Он очень любопытный. Постоянно включает свет носиком и очень интересуется рулем," - говорит девушка.