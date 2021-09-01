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Модель из Новосибирска прокатила медведя на переднем сиденье

Модель из Новосибирска прокатила медведя на переднем сиденье (15 фото)

Автор:
01 сентября 2021 19:20
Сообщество : Животные
Метки: Девушка   Россия   дикие животные   животные   истории   медведи   медведь   фото   
690
15

24-летняя жительница Новосибирска по имени Вероника Дичка (dichkaaaaa) уже не в первый раз фотографируется с медведями. Девушка запросто обнимается с ними, целует в носик, и... даже катается на авто. Мы уже показывали ее фотосессию с медведем на рыбалке.

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Метки: Девушка   Россия   дикие животные   животные   истории   медведи   медведь   фото   
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24  комментария
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19
Али 2 часа назад
Даже интересно стало. Она модель чего?
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Великий Кормчий 9 минут назад
А кто из них модель?
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8k
Barachek_Obachek 14 минут назад
Оо – оо, Зеленоглазое такси
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471
Алексей 38 минут назад
Повезло мишке, мне вот с едой не разрешали играть
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120
Плюшевый Вася 44 минуты назад
Если это модель, то я мистер Олимпия.
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3k
Виктор Штурмаревич Час назад
Вкусное.
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16k
Наталья Час назад
История Берберовых ничему не учит.
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11k
Хью́берт 2 часа назад
Молодец деваха, не каждый брутальный мужик осмелится с медведем позировать (даже с ручным).
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5k
Ruk 2 часа назад
незачёт - где сиськи? и да - прокуратура уже возбудилась?
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1k
azuver 2 часа назад
Когда нибудь он её сожрёт.
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15k
homerchik 2 часа назад
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17k
KOSTELLO 2 часа назад
Модель тупой ипанашки.
Как и все, кто заигрывает с дикой природой.
Рано, или поздно приходится расплачиваться кровью
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5k
Ya 2 часа назад
На что только идиоты и идиотки не идут ради лайков в инете. Когда нибудь мишка цепанет лапой или замнет... вот тогда видео наберет максимум лайков.
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59k
Опиум для народа 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Кыся 2 часа назад
Скоро:

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59k
Опиум для народа 2 часа назад
Скоро в разделе АДок.)))
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