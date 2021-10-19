Жительницу Чукотки обвиняют в гибели ребенка, но вынудили оставить других детей в опасности

Мальчика похоронили там, на чужбине. Уехали домой на Чукотку втроем, мать и двое детей: 12-летний сын и 2-летняя дочка. В январе этого года Юлия прилетела на могилку сына. В аэропорту, когда собралась в обратный путь, ее задержали.

Всё! Подписка о невыезде, скитания в чужом краю, почти бомжевание. А двое детей — за 7 тысяч км с бабушкой. Мать Юлии сама нуждается в помощи, она уже в солидном возрасте. А супруг ушел из жизни незадолго до трагедии с Ваней.

Юлия Агаркова пыталась добиться переноса слушаний по месту своего жительства, законом это не запрещено. Отказал аж Верховный суд!

Куда бы она делась от детей, бежать бы стала? Понимаю, что вопрос риторический. Но почему его не задают себе правоохранители? А главное: женщину судят за недосмотр за одним ребенком и заставляют, вынуждают оставлять в опасности двух других. А если бабушка не справится? И ее осудим, посадим?

Самой Юлии Агарковой грозит до двух лет тюрьмы. По статье «Причинение смерти по неосторожности». Есть и другие варианты наказания, например, принудительные работы.

В данном случае ситуация по типу «ожидание смерти хуже самой смерти».