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Жительницу Чукотки обвиняют в гибели ребенка, но вынудили оставить других детей в опасности

Жительницу Чукотки обвиняют в гибели ребенка, но вынудили оставить других детей в опасности (2 фото)

Автор:
19 октября 2021 18:01
Сообщество : Жить в России
Метки: неосторожность   пансионат   погиб   ребенок   суд   утонул   халатность   
913
2
Россиянка потеряла сына на отдыхе в Калининграде. И была на долгие месяцы разлучена с другими детьми. СК и ВС уверяют, что все законно…

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Метки: неосторожность   пансионат   погиб   ребенок   суд   утонул   халатность   
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1k
Moon24 Час назад
Это несчастный случай а не вина . Идиотские законы
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690
Hamioza Girey Час назад
Бездушие чиновников просто вводит в ступор иногда, не знаешь что с этим делать. И ведь их не накажешь, по закону просто не за что, он выполняют инструкции. Раньше были общественные комитеты, которые реально могли действовать, сейчас мы стали разобщенными, и чинушам это на руку, вот и беспределят
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3k
TOROID Час назад
Вероятно процент раскрываемости по тяжким хотят поднять.
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4k
tamin Час назад
Вообще неплохо было бы изучить дела. Возможно там все не так, как описал автор.
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9k
ScorpionDS Час назад
Видимо следователям и прокуратуре там скучно, иначе нельзя объяснить почему нельзя перенести дело по месту жительства.
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2k
Hunde Beißer2 Час назад
Какая страна - такое и правосудие...
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