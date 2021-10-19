Жительницу Чукотки обвиняют в гибели ребенка, но вынудили оставить других детей в опасности

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Россиянка потеряла сына на отдыхе в Калининграде. И была на долгие месяцы разлучена с другими детьми. СК и ВС уверяют, что все законно…
Суд Калининградской области приступает к рассмотрению дела Юлии Агарковой. Женщине вменяют в вину, что ее 8-летний сын погиб по материнскому недосмотру. А ситуация такова. В июне прошлого года Юлия отдыхала с тремя детьми на озере в поселке Синявино. Ваня, средний ребенок, пошел искупаться. И утонул. При этом на пляже турбазы не было спасателей. Скорая помощь не торопилась. А главное: детское ограждение было установлено неправильно. Место там опасное, бывший карьер, и только шаг отделяет мелководье от срыва на глубину.
Есть свидетели, которые подтверждают — вместо положенного метра и 20 см глубины ограждение стояло на двухметровой.
Следователи провели проверку, вина сотрудников турбазы была усмотрена. Халатность. Но!!! Не преступная. А вот мама из потерпевшей очень скоро превратилась в обвиняемую. Так решили в местном СК.
Есть свидетели, которые подтверждают — вместо положенного метра и 20 см глубины ограждение стояло на двухметровой.
Следователи провели проверку, вина сотрудников турбазы была усмотрена. Халатность. Но!!! Не преступная. А вот мама из потерпевшей очень скоро превратилась в обвиняемую. Так решили в местном СК.
Мальчика похоронили там, на чужбине. Уехали домой на Чукотку втроем, мать и двое детей: 12-летний сын и 2-летняя дочка. В январе этого года Юлия прилетела на могилку сына. В аэропорту, когда собралась в обратный путь, ее задержали.
Всё! Подписка о невыезде, скитания в чужом краю, почти бомжевание. А двое детей — за 7 тысяч км с бабушкой. Мать Юлии сама нуждается в помощи, она уже в солидном возрасте. А супруг ушел из жизни незадолго до трагедии с Ваней.
Юлия Агаркова пыталась добиться переноса слушаний по месту своего жительства, законом это не запрещено. Отказал аж Верховный суд!
Куда бы она делась от детей, бежать бы стала? Понимаю, что вопрос риторический. Но почему его не задают себе правоохранители? А главное: женщину судят за недосмотр за одним ребенком и заставляют, вынуждают оставлять в опасности двух других. А если бабушка не справится? И ее осудим, посадим?
Самой Юлии Агарковой грозит до двух лет тюрьмы. По статье «Причинение смерти по неосторожности». Есть и другие варианты наказания, например, принудительные работы.
В данном случае ситуация по типу «ожидание смерти хуже самой смерти».
Всё! Подписка о невыезде, скитания в чужом краю, почти бомжевание. А двое детей — за 7 тысяч км с бабушкой. Мать Юлии сама нуждается в помощи, она уже в солидном возрасте. А супруг ушел из жизни незадолго до трагедии с Ваней.
Юлия Агаркова пыталась добиться переноса слушаний по месту своего жительства, законом это не запрещено. Отказал аж Верховный суд!
Куда бы она делась от детей, бежать бы стала? Понимаю, что вопрос риторический. Но почему его не задают себе правоохранители? А главное: женщину судят за недосмотр за одним ребенком и заставляют, вынуждают оставлять в опасности двух других. А если бабушка не справится? И ее осудим, посадим?
Самой Юлии Агарковой грозит до двух лет тюрьмы. По статье «Причинение смерти по неосторожности». Есть и другие варианты наказания, например, принудительные работы.
В данном случае ситуация по типу «ожидание смерти хуже самой смерти».
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