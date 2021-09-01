Плюс к этому, использование этого элемента амуниции автоматически увеличивает площадь поражения, позволяя сопернику наносить больше ударов. Соответственно, увеличивается и количество сотрясений. Шлем помогает снизить число рассечений. Безусловно, для спортсмена это тоже неприятная травма, но когда судья видит несколько повреждений, которые уже начали сильно кровоточить, то принимает незамедлительное решение остановить бой. В амуниции же спортсмен выглядит более защищенным, хотя в это время уже может заработать сотрясение (и не одно) и потерять способность наносить удары и уклоняться от них.

По результатам решения было установлено, что количество сотрясений снизилось чуть ли не вдвое. Изначально было больше рассечений, но спортсмены привыкли к нововведению и научились избегать повреждений.

Интереснее и зрелищнее поединки стали и для зрителей, ведь они могут видеть лица боксеров и наблюдать за их эмоциями.

А как вы считаете, обоснованным ли было это решение для любительского бокса?