Впервые увидев, что боксеры на Олимпиаде без шлемов (а это произошло в 2016 году в Рио), поклонники травматичного спорта удивились. Однако у этого, казалось бы, абсурдного решения, есть объяснение и обоснование.
Игры в Рио 2016 года стали первыми на Олимпиаде за 32 года, где решено было отказаться от элемента защитной амуниции. Специальная комиссия Международной ассоциации любителей бокса тщательно проанализировала более 11 тыс. боев. По результатам исследования было установлено, что количество случаев сотрясения мозга у спортсменов, которые не используют для защиты шлем, уменьшается, а не увеличивается.
И здесь особую роль играет психологическая установка: понимая, что голова защищена шлемом, спортсмен хоть и осознает, что тот не обеспечит достаточно надежную защиту, но все же при этом использует более агрессивную тактику ведения боя и больше рискует.
Плюс к этому, использование этого элемента амуниции автоматически увеличивает площадь поражения, позволяя сопернику наносить больше ударов. Соответственно, увеличивается и количество сотрясений. Шлем помогает снизить число рассечений. Безусловно, для спортсмена это тоже неприятная травма, но когда судья видит несколько повреждений, которые уже начали сильно кровоточить, то принимает незамедлительное решение остановить бой. В амуниции же спортсмен выглядит более защищенным, хотя в это время уже может заработать сотрясение (и не одно) и потерять способность наносить удары и уклоняться от них.
По результатам решения было установлено, что количество сотрясений снизилось чуть ли не вдвое. Изначально было больше рассечений, но спортсмены привыкли к нововведению и научились избегать повреждений.
Интереснее и зрелищнее поединки стали и для зрителей, ведь они могут видеть лица боксеров и наблюдать за их эмоциями.
А как вы считаете, обоснованным ли было это решение для любительского бокса?
Источник:
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