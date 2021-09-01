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Без защиты: чем обусловлено решение МОК разрешить боксерам выступать без шлемов?

Без защиты: чем обусловлено решение МОК разрешить боксерам выступать без шлемов? (2 фото)

Автор:
01 сентября 2021 10:34
Сообщество : Спорт
Метки: боксер   защита   олимпиада   почемучка   рассечение   решение   сотрясение мозга   шлем   
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Впервые увидев, что боксеры на Олимпиаде без шлемов (а это произошло в 2016 году в Рио), поклонники травматичного спорта удивились. Однако у этого, казалось бы, абсурдного решения, есть объяснение и обоснование.

Игры в Рио 2016 года стали первыми на Олимпиаде за 32 года, где решено было отказаться от элемента защитной амуниции. Специальная комиссия Международной ассоциации любителей бокса тщательно проанализировала более 11 тыс. боев. По результатам исследования было установлено, что количество случаев сотрясения мозга у спортсменов, которые не используют для защиты шлем, уменьшается, а не увеличивается.

И здесь особую роль играет психологическая установка: понимая, что голова защищена шлемом, спортсмен хоть и осознает, что тот не обеспечит достаточно надежную защиту, но все же при этом использует более агрессивную тактику ведения боя и больше рискует.


Плюс к этому, использование этого элемента амуниции автоматически увеличивает площадь поражения, позволяя сопернику наносить больше ударов. Соответственно, увеличивается и количество сотрясений. Шлем помогает снизить число рассечений. Безусловно, для спортсмена это тоже неприятная травма, но когда судья видит несколько повреждений, которые уже начали сильно кровоточить, то принимает незамедлительное решение остановить бой. В амуниции же спортсмен выглядит более защищенным, хотя в это время уже может заработать сотрясение (и не одно) и потерять способность наносить удары и уклоняться от них.

По результатам решения было установлено, что количество сотрясений снизилось чуть ли не вдвое. Изначально было больше рассечений, но спортсмены привыкли к нововведению и научились избегать повреждений.

Интереснее и зрелищнее поединки стали и для зрителей, ведь они могут видеть лица боксеров и наблюдать за их эмоциями.

А как вы считаете, обоснованным ли было это решение для любительского бокса?

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Метки: боксер   защита   олимпиада   почемучка   рассечение   решение   сотрясение мозга   шлем   
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13k
Booka1a 2 часа назад
плюс еще одна тема - боксер годами тренирует рефлексы, что бы уходить от ударов. но когда на него надевают шлем, ему приходится сильно перестраиваться, потому что за эти лишние три сантиметра шлема цепляется кулак противника. и это не просто неудобно, эти удары, не причиняя вреда здоровью, выбивают из стойки, сбивают ориентацию, что уже чревато проблемами
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2k
Григорий Бабкин 2 минуты назад
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Григорий Бабкин 3 минуты назад
Вон у Кличка в своё время намордник отобрали бы, уже давно бы ласты склеил от паркинсона. А так - мэр Куева.
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Григорий Бабкин 5 минут назад
Не, не, не! Это всё борьба с перенаселением и падением уровня нытеллекта! Селекция по-дарвиновски.
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20k
Слепой Пью 40 минут назад
Я бы выдал боксерам свинчатки (кастеты - только профессионалам) - бои станут короче и можно будет в ящике показать их бОльшее количество! И рекламы больше. Вот.
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11k
Bill Час назад
Ремни безопасности тоже знаете ли...
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533
Отец Пигидий 2 часа назад
Помню рукопашкой занимался и шлемы у нас были с забралом из железной решетки. Она здорово выступала вперед, и когда в решетку прилетал боковой, даже просто цепляя, это был очень приличный сотряс, а был бы без шлема, удар бы пролетел, даже по носу не чиркнул. От прямых он конечно выручал.
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28k
Snork Snorkoff 2 часа назад
С тхэквондистов еще эти дурацкие броники снять, они в них вообще как замурованные. Думаю можно придумать что-то менее громоздкое.
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435
Lexx Cocles Snork Snorkoff 7 минут назад
А ещё можно фехтование сделать более зрелищным.
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