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Кто родится от союза бурого медведя с белым

Кто родится от союза бурого медведя с белым (5 фото)

Автор:
12 августа 2021 08:28
Сообщество : Животные
Метки: белый медведь   бурый медведь   животные   медведь   пизли   фото   
429
5

От такого необычного союза бурого и белого мишек рождается новый вид, получивший название пизли.

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Метки: белый медведь   бурый медведь   животные   медведь   пизли   фото   
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Albert GER 21 минуту назад
Задолбали пендосы.
Опять какую-то хрень замутили, теперь "Это не мы, это природа".
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