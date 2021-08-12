Кто родится от союза бурого медведя с белым

Все мы с детства без труда различаем белого и бурого медведей. Как известно, бурые мишки в основном веганы, они потребляют больше растительной пищи, а белые — непревзойденные охотники, они предпочитают наполнять свой живот мясными деликатесами. Однако в связи с изменением климата на нашей планете границы обитания данных видов постепенно стираются, в результате чего медведи скрещиваются между собой.









От такого необычного союза бурого и белого мишек рождается новый вид, получивший название пизли. В отличие от искусственно выведенных видов над этим поработала сама природа. Больше всего примеров активного объединения границ обитания двух видов встречается на Аляске. Ввиду сокращения природных ресурсов косолапым приходится забегать на соседние территории, а из-за сокращения числа особей встретить своего сородича стало все сложнее.





В этой непростой ситуации мишки нашли выход — соединяться в пары, несмотря на разный окрас шерсти. Как следствие, после активного спаривания на свет появляются необычные медвежата. Внешне пизли по размерам тела сходны с белыми медведями, но на их шкуре есть огромные бурые пятна. Голова особей намного массивнее и шире, чем у белых предков. Длинные когти, горбатая спина и короткая морда достались потомству от гризли. Гибриды предпочитают мясную пищу, а их характер намного агрессивнее.









В отличие от всех искусственно выведенных межвидовых потомств пизли не стерильны. Они с успехом скрещиваются между собой и с другими видами медведей. Такие гибриды, к удивлению многих зоологов, обладают повышенной жизнестойкостью. Первая встреча человека с пизли состоялась в 2006 году, а уже в 2017 году в одном из научных журналов рассказывалось о 8 таких особях, рожденных от одной самки белого медведя. Если активное смешение крови продолжится, в скором времени биологи заговорят о новой популяции.









К сожалению, более высокая активность и удивительная приспособленность гибридов к внешней среде могут сократить численность настоящих белых медведей.