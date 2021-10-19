В домах Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке идут обыски

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Возможной причиной повышенного интереса американских спецслужб к Олегу Дерипаске называют его финансовое «вмешательство в выборы Трампа».
«Алюминиевому королю» Олегу Дерипаске фатально не везет с американскими «партнерами». Мало ему персональных и опционных санкций против бизнеса, так сегодня еще и сотрудники ФБР нагрянули с обысками. С пристрастием изучают интерьерные особенности домов российского бизнесмена в Вашингтоне и Нью-Йорке. О чем не без удовольствия поведала NBC и ряд других новостных служб.
Журналист телекомпании Том Винтер в Твиттере высказал собственную версию происходящего. Дело снова в разборках по выборам Трампа, уверен репортер. Откуда версия? Миллиардер был партнером Пола Манафорта, экс-главы избирательной кампании Трампа. А значит, резюмирует представитель NBC, вполне вероятно, что через компании Дерипаски осуществлялось финансирование выборной кампании бывшего главы Белого дома.
Журналист телекомпании Том Винтер в Твиттере высказал собственную версию происходящего. Дело снова в разборках по выборам Трампа, уверен репортер. Откуда версия? Миллиардер был партнером Пола Манафорта, экс-главы избирательной кампании Трампа. А значит, резюмирует представитель NBC, вполне вероятно, что через компании Дерипаски осуществлялось финансирование выборной кампании бывшего главы Белого дома.
Рядом со зданием в Вашингтоне постоянно дежурят сотрудники ФБР, на территорию никого не пускают. Сведения об обысках подтвердила корреспонденту ТАСС официальный представитель бизнесмена Лариса Беляева. Но она заверила, что дома в США принадлежат не самому олигарху, а его родственникам. Причиной же вторжения ФБР Беляева назвала санкционное давление на Дерипаску.
На фоне этих новостей на Московской бирже акции Русала упали в стоимости на 4,97 процента — до 79,27 рубля за бумагу.
На фоне этих новостей на Московской бирже акции Русала упали в стоимости на 4,97 процента — до 79,27 рубля за бумагу.
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И почти все их компании зарегистрированны за границей, в основном на Кипре.
Надо завтра сдать в пункт приёма.
Пора, пожалуй, а то, как бы не начал дешеветь алюминий-то...
Эти уроды российские недра разбазаривают а ты за них прям свою жопу готов отдать.
Дерипаска уже давно все активы перевёл в Россию!
Что они дома у него хотят найти?
Оружие? Наркотики? Золото-бриллианты?
Инструкцию по вмешательству в выборы за личной подписью Путина?
Дебилы, бл….
Не судите по себе! Таких идиотов поискать ещё надо!
В чемодане на личном самолёте?
И прячет в доме, где проходит обыск?
Вы всё это серьёзно?
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