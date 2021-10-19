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В домах Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке идут обыски

В домах Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке идут обыски (2 фото)

Автор:
19 октября 2021 21:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Дерипаска   Нью-Йорк   акции   вашингтон   обыск   политика   русал   фбр   
1347
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Возможной причиной повышенного интереса американских спецслужб к Олегу Дерипаске называют его финансовое «вмешательство в выборы Трампа».

Источник:

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Метки: Дерипаска   Нью-Йорк   акции   вашингтон   обыск   политика   русал   фбр   
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23  комментария
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1k
Mowgley 54 минуты назад
Почему бы в ответ не потрясти Макдональдс, KFC, Abbot, Mondelez, Кока-колу и многих других?
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59
@photoaQyn 7 минут назад
что-то Я не понял ? манафорт ещё При трампе был посажен, давно всё решилось. И вдруг вспомнил?и скорее всего хотят алюминий подешевле
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5k
Андрей Крылов Полчаса назад
А нехрен деньги из РОссии вывозить! Там их запросто "риватизируют". Случаев тьма. Какие же низкие и мерзкие типа наши "новые русские"! Украсть мозгов ещё хватает, а спрятать толком или потратить для пользы всех - уже нет.
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367
Сигизмунд Лазаревич 39 минут назад
кроме кокса, дохлых [мат] и налички они там ничего не найдут.
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34k
Антон 49 минут назад
Хорошая новость, пускай трясут.
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2k
Frank Borman 51 минуту назад
Это называется мягкая сила. Господину Дерипаске очень мягко и ненавязчиво намекают, что если он не сдаст Путина с потрохами, то его ждут очень неприятные последствия. Американская демократия, она приветлива только к своим друзьям и холуям, а своих врагов она бьет без всякой жалости.
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11k
Bill Час назад
Хорошая новость. Местные олигархи 10 раз подумают перед тем как вывозить деньги из страны.
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20k
Альберт Час назад
У меня в сарае три кастрюли алюминиевые лежат: в цене поднимались, типа.
Надо завтра сдать в пункт приёма.
Пора, пожалуй, а то, как бы не начал дешеветь алюминий-то...
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1k
閃光 Час назад
Надо в ответ провести обыски в домах Ричарда Адкерсона (CEO Freeport-McMoRan) в Москве.
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32k
Татьяна Юсова Час назад
Спохватились!
Дерипаска уже давно все активы перевёл в Россию!
Что они дома у него хотят найти?
Оружие? Наркотики? Золото-бриллианты?
Инструкцию по вмешательству в выборы за личной подписью Путина?
Дебилы, бл….
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15k
ЦСКА Час назад
Ссылка www.youtube.com
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