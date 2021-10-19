В домах Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке идут обыски

«Алюминиевому королю» Олегу Дерипаске фатально не везет с американскими «партнерами». Мало ему персональных и опционных санкций против бизнеса, так сегодня еще и сотрудники ФБР нагрянули с обысками. С пристрастием изучают интерьерные особенности домов российского бизнесмена в Вашингтоне и Нью-Йорке. О чем не без удовольствия поведала NBC и ряд других новостных служб.

Журналист телекомпании Том Винтер в Твиттере высказал собственную версию происходящего. Дело снова в разборках по выборам Трампа, уверен репортер. Откуда версия? Миллиардер был партнером Пола Манафорта, экс-главы избирательной кампании Трампа. А значит, резюмирует представитель NBC, вполне вероятно, что через компании Дерипаски осуществлялось финансирование выборной кампании бывшего главы Белого дома.