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"Грудничок Саша ищет папу и маму". Трэш-объявление из Культурной столицы

"Грудничок Саша ищет папу и маму". Трэш-объявление из Культурной столицы (10 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2021 16:03
Сообщество : Жить в России
Метки: дети   жесть   недомать   объявление   ребенок   
2637
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В Питере репетитор по математике Виктория Фефелова выложила на своей странице ВК интересное объявление: она отдаёт в добрые руки своего грудного ребёнка.

Само это объявление говорит о том, что фляга у женщины устроила выступление духового оркестра.

Но больше всего в глаза после первого прочтения бросается даже не сам факт дикости данного предложения, а то, какие характеристики мама приписывает своему ребенку.

Мальчику три месяца, но мать уже пишет, что Саша «очень мощный ребенок по энергетике». Кроме того, мальчик желанный и «безумно любимый», но у мамы проблемы со здоровьем, а папа воспитывать отпрыска не хочет.

Интересно, что завлекать аудиторию и потенциальных родителей репетиторша решила еще и привлекая внимание к его знаку зодиака. Дескать, родился под знаком рака, луна в 12 доме и солнце в созвездии Звезды Смерти. Видимо, будущие опекуны малыша должны здраво взвесить свои возможности воспитывать представителя данного знака зодиака и еще раз подумать, если они, не дай бог, львы по гороскопу.


Также мать приложила данные о рождении мальчика и его здоровья: 8/9 по шкале Апгар (которая используется в акушерском ремесле исключительно после родов, чтобы оценить, нужна ли ребенку помощь). Еще у Саши есть проблемы со здоровьем, но они незначительны. Здесь вопросов нет – проблемы со здоровьем есть у всех.

Пользователи и комментаторы спросили, а за кой ляд, собственно говоря, им знать об энергетике и знаке зодиака пацана. Вопросы продолжали сыпаться, пока в комменты не пришла одна женщина и не спросила, а что, собственно, с девочкой, которую Валерия тоже пыталась пристроить, правда, год назад.

И тут поток вопросов к матери еще больше увеличился.

Выяснилось, что это уже второй ребенок Виктории, которого она отдает как котенка. В комментариях появились и офигевающие от Викиного поведения друзья и близкие, которые не поняли, какого лешего здесь происходит.

Ведь, по их словам, репетиторша в принципе не отличается ответственностью в отношении своих чад – пьет, наркоманит и ведет аморальный образ жизни. И все это, конечно, с телефоном в руках и в этих ваших инстаграммах.

То есть рассказы о «желанном малыше» и «хорошем, просто молодом папе» оказываются обычным маркетинговым ходом на рынке детей.

К слову, на предложения сдать ребенка в детдом Виктория заявила, что «не хочет выкидывать ребенка на помойку». А вот отдавать детей, как котят, видимо, норма.

История наверняка представляет интерес не только для общественности, но и для правоохранителей и органов опеки. В комментариях на ее странице началась ожесточенная дискуссия под другими постами, потому что тот пост она удалила.


Нашлись и те, кто искренне сочувствовал женщине


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Метки: дети   жесть   недомать   объявление   ребенок   
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15  комментариев
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4k
tamin 2 часа назад
Интересно, а правоохранительные органы подключились уже???
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12k
Святослав 4 минуты назад

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203
АлоКин 11 минут назад
И кто-то ведь еб..т такое
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4k
Дмитрий 13 минут назад
Таких тварей стерелизовать надо. А вообще прав был Хайлайн, быть родителем это привилегия, право на которую еще нужно доказать обществу. Давно пора ПО ДЕФОЛТУ всем самкам до полового созревания перевязывать трубы и развязывать только при соответствие ряду социальных требовний "Жилье, супруг, достаток, психические отклонения". А то сейчас любая тварь может рожать пока у неё [мат] не лопнет а детей как котят на помойку.
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3k
RomaXz 15 минут назад
По идее, лучше отдать в хорошие руки, чем в детдом. Но, это должно быть не со страницы в вк, а по официальной процедуре, с удочерением, подписывание бумаг и всеми необходимыми проверками
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20k
Надежда 21 минуту назад
Больная сучка.
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32k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
<<< мальчик желанный и «безумно любимый», но у мамы проблемы со здоровьем >>>

можно даже не сомневаться, что проблемы с головой.
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47k
noName Час назад
Ужасно!!! Но лучше уж так, чем не дай Бог убьёт ребенка, или опека припрется когда дите на последнем издыхании будет, от того что "маме" покуй
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5k
SuperTroll Час назад
Гипертелоризм ненормальное (увеличенное) расстояние между двумя парными органами.Глазами. Также характерными для этого состояния являются: увеличенная клиновидная кость, другие врождённые дефекты, возможно >>>отставание умственного развития<<<.
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417
Мы Ул 2 часа назад
Я знаю как ее спасти!
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956
User1982 2 часа назад
тут не смеяться нужно, а срочно бежать к мамке с санитарами, явно с головой у нее беда
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686
Ольга 2 часа назад
Овца овуляшка безмозглая. Залетать и рожать умеет, а ребенка воспитывать нет.
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