"Грудничок Саша ищет папу и маму". Трэш-объявление из Культурной столицы

В Питере репетитор по математике Виктория Фефелова выложила на своей странице ВК интересное объявление: она отдаёт в добрые руки своего грудного ребёнка.
Само это объявление говорит о том, что фляга у женщины устроила выступление духового оркестра.
Но больше всего в глаза после первого прочтения бросается даже не сам факт дикости данного предложения, а то, какие характеристики мама приписывает своему ребенку.
Мальчику три месяца, но мать уже пишет, что Саша «очень мощный ребенок по энергетике». Кроме того, мальчик желанный и «безумно любимый», но у мамы проблемы со здоровьем, а папа воспитывать отпрыска не хочет.
Интересно, что завлекать аудиторию и потенциальных родителей репетиторша решила еще и привлекая внимание к его знаку зодиака. Дескать, родился под знаком рака, луна в 12 доме и солнце в созвездии Звезды Смерти. Видимо, будущие опекуны малыша должны здраво взвесить свои возможности воспитывать представителя данного знака зодиака и еще раз подумать, если они, не дай бог, львы по гороскопу.
Также мать приложила данные о рождении мальчика и его здоровья: 8/9 по шкале Апгар (которая используется в акушерском ремесле исключительно после родов, чтобы оценить, нужна ли ребенку помощь). Еще у Саши есть проблемы со здоровьем, но они незначительны. Здесь вопросов нет – проблемы со здоровьем есть у всех.
Пользователи и комментаторы спросили, а за кой ляд, собственно говоря, им знать об энергетике и знаке зодиака пацана. Вопросы продолжали сыпаться, пока в комменты не пришла одна женщина и не спросила, а что, собственно, с девочкой, которую Валерия тоже пыталась пристроить, правда, год назад.
И тут поток вопросов к матери еще больше увеличился.
Выяснилось, что это уже второй ребенок Виктории, которого она отдает как котенка. В комментариях появились и офигевающие от Викиного поведения друзья и близкие, которые не поняли, какого лешего здесь происходит.
Ведь, по их словам, репетиторша в принципе не отличается ответственностью в отношении своих чад – пьет, наркоманит и ведет аморальный образ жизни. И все это, конечно, с телефоном в руках и в этих ваших инстаграммах.
То есть рассказы о «желанном малыше» и «хорошем, просто молодом папе» оказываются обычным маркетинговым ходом на рынке детей.
К слову, на предложения сдать ребенка в детдом Виктория заявила, что «не хочет выкидывать ребенка на помойку». А вот отдавать детей, как котят, видимо, норма.
История наверняка представляет интерес не только для общественности, но и для правоохранителей и органов опеки. В комментариях на ее странице началась ожесточенная дискуссия под другими постами, потому что тот пост она удалила.
Нашлись и те, кто искренне сочувствовал женщине
Видео от 29 июл 2021 на ее странице говорит о многом.
Источник:
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можно даже не сомневаться, что проблемы с головой.