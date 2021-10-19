"Грудничок Саша ищет папу и маму". Трэш-объявление из Культурной столицы

Ведь, по их словам, репетиторша в принципе не отличается ответственностью в отношении своих чад – пьет, наркоманит и ведет аморальный образ жизни. И все это, конечно, с телефоном в руках и в этих ваших инстаграммах.

То есть рассказы о «желанном малыше» и «хорошем, просто молодом папе» оказываются обычным маркетинговым ходом на рынке детей.

К слову, на предложения сдать ребенка в детдом Виктория заявила, что «не хочет выкидывать ребенка на помойку». А вот отдавать детей, как котят, видимо, норма.

История наверняка представляет интерес не только для общественности, но и для правоохранителей и органов опеки. В комментариях на ее странице началась ожесточенная дискуссия под другими постами, потому что тот пост она удалила.