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"Нужен папа для пятерых детей, чтобы обеспечивал": как знакомятся разведенные женщины

"Нужен папа для пятерых детей, чтобы обеспечивал": как знакомятся разведенные женщины (18 фото)

Автор:
20 июля 2021 12:03
Метки: РСП   девушки   дети   знакомства   объявление   разведенки   спонсор   
5079
18
Мужчины применяют к ним аббревиатуру "РСП" (разведенки с прицепом), генерируя в сети огромное количества негатива в их адрес. С чем это связано? Откуда столько неприязни? Мы собрали объявлениях таких женщин, чтобы вы самостоятельно смогли ответить на данные вопросы.
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Метки: РСП   девушки   дети   знакомства   объявление   разведенки   спонсор   
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29
feden 2 часа назад
либо они реально верят в свою исключительность или просто так на удачу такие сообщения постят - а может вдруг какой-то дурак и найдется. Что она теряет то написав подобное объявление?
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−131
с миру по нитке 9 минут назад
Трахаря не ищю! а че пахаря ищешь ? иди сама работай тогда
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5k
Ya 10 минут назад
Объявления наглых и безмозглых баб.
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12
Владимир Швецов 12 минут назад
Конечно ...лять трагическая судьба! С такой то мамашей..
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19k
Ватаку Накомоде 14 минут назад
Серьезно, на что они рассчитывают, когда ищут «богатого папу для трёх детей от прошлого брака»? Что у них в голове, мне просто интересно. Они сами отдают себе отчёт в том что никто в здравом уме не ответит? Или чем руководствуются те кто всерьёз отвечает (если такие есть)? Я конечно понимаю что любовь зла, и наверное с 0,0001% вероятности богатый одинокий мужик может влюбиться по фото в кого-то из авторш , аки принц в золушку, но жизнь не сказка
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722
анатолий горленко 17 минут назад
Это уже становится нездоровой традицией - каждую неделю постить эту муть.
Кому это интересно? Да и юмор --->0.
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24k
Сергей 20 минут назад
Тупая и забитая тема. Уже не смешно и не интересно.
Бабы пытаются устроить свою судьбу как они это умеют. Может кому и свезёт.
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5k
SR Полчаса назад
Или дуры, или точно дуры...
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2k
Ivan Полчаса назад
А эта чем не устроила автора? Нормальная девка, которая не хочет, чтоб ее задалбливали трахари и прочие лизуны-дрочеры...
У меня есть технический женский фейк в соцсетях, с абсолютно безобидной осенней фоткой, с пальто, в листьях. Админил группу косметическую, у жены магазин, ну и как-то не мужское это дело, ИМХО.
Сука, как меня задолбали всякие извраты. Через один либо хер шлют, либо отлизать хотят.
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1k
LaPooH 42 минуты назад
Куда мир катится
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27k
Slonyash 44 минуты назад
Млять страшные то какие!
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2k
* You All 45 минут назад
[мат] и матки видно рабочие,пусть суррогатным материнством занимаются,нехуй искать себе оленей и вешать на них свои прицепы
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1k
Сергей 46 минут назад
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473
cana61s Сергей Полчаса назад
Ага, у её детей "трагическая судьба" из-за "космического" желания матери поскакать на качане
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4k
Борис Карабанов 55 минут назад
Печальный итог "гражданских" браков (сожительства)
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4k
Mixalych 56 минут назад
Случай из жизни. Плакалась одна чувиха на свою нелегкую судьбинушку. Причитала, что она жертва обстоятельств и ей просто не повезло. А дело такое.
Встречалась с парнем. Залетела. Парень тут же ушел в закат. Быстренько познакомилась с другим, несколько свиданий и "ой, я беремена" Этот ее не бросил. Когда время пришло, отвез в роддом. Роды прошли хорошо, ребенок здоровенький, чувиха тоже ничего. А парень весь на нервах, волнуясь и переживая бегом к доктору: "Скажите, как она? Как ребенок? Все хорошо? Месяц ведь не доносила, а тут такое..."
На что доктор ему отвечает: " Какой месяц? Нормальный, здоровый 9-месячный ребенок, вес в норме"
Немая сцена...
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35k
Олег Час назад
Канадские геи обеспокоены разведенными женщинами с детьми. Это типа развлекуха для заднеприводных.
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Давненько на фишках такого поста небыло,как минимум неделю и вот опять: микс проституток,е@банутых,обычных шалав
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9k
Шурум-бурум Час назад
потом дети таких дам становятся твинководами на фишках
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21
Foma Kiniaev Час назад
Обычно наследственность у них такая. Если в её семье не было отца, нет и обычая уважать главу семьи - мужчину, отца, кормильца, принимателя решений. Поэтому и спроса особого с таких рсп-шек не ждите. Они просто прошиты по-другому. Они не виноваты, что их так воспитали. Не вините их. Но избегайте))
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2k
V2.Smirnov Час назад
Мне одному кажется, что "Ричард" - это клон "Стэна" и "Стасяна" ?
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9k
Kostick Час назад
Видел такую объяву на тиндере -
- Не пойду пить кофе
Сам его ты пей.
У меня от кофе
Четверо детей.
ps сцуко я аж взоржал) причем там несколько деток с явным уо. и скорей всего наследственность со стороны мамашки.
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Richard

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