"Нужен папа для пятерых детей, чтобы обеспечивал": как знакомятся разведенные женщины

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Мужчины применяют к ним аббревиатуру "РСП" (разведенки с прицепом), генерируя в сети огромное количества негатива в их адрес. С чем это связано? Откуда столько неприязни? Мы собрали объявлениях таких женщин, чтобы вы самостоятельно смогли ответить на данные вопросы.
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10. Женщины понимают, что времени для простого общения у них не осталось, поэтому рассматривают сразу серьезные отношения
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Метки: РСП девушки дети знакомства объявление разведенки спонсор
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Кому это интересно? Да и юмор --->0.
Бабы пытаются устроить свою судьбу как они это умеют. Может кому и свезёт.
У меня есть технический женский фейк в соцсетях, с абсолютно безобидной осенней фоткой, с пальто, в листьях. Админил группу косметическую, у жены магазин, ну и как-то не мужское это дело, ИМХО.
Сука, как меня задолбали всякие извраты. Через один либо хер шлют, либо отлизать хотят.
Встречалась с парнем. Залетела. Парень тут же ушел в закат. Быстренько познакомилась с другим, несколько свиданий и "ой, я беремена" Этот ее не бросил. Когда время пришло, отвез в роддом. Роды прошли хорошо, ребенок здоровенький, чувиха тоже ничего. А парень весь на нервах, волнуясь и переживая бегом к доктору: "Скажите, как она? Как ребенок? Все хорошо? Месяц ведь не доносила, а тут такое..."
На что доктор ему отвечает: " Какой месяц? Нормальный, здоровый 9-месячный ребенок, вес в норме"
Немая сцена...
- Не пойду пить кофе
Сам его ты пей.
У меня от кофе
Четверо детей.
ps сцуко я аж взоржал) причем там несколько деток с явным уо. и скорей всего наследственность со стороны мамашки.