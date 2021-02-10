15 жутких вещей, сказанных маленькими детьми

"Когда мой сын был совсем маленьким, около трех лет, он странно ползал, двигая лоб вдоль пола. Это было жутко само по себе. Однажды ночью он прополз таким вот способом через прихожую в мою комнату, встал в нескольких дюймах от меня и издал странный мяукающий звук. Потом он лег рядом со мной в кровать и уснул.

В другой раз он возбудился и говорил о монстре в подвале. Когда мы спустились туда, то, разумеется, ничего не увидели и я выключил свет и направился вверх по лестнице. В этот момент он сказал: "Теперь он прямо позади нас".

Но была и более жуткая вещь, которую он сделал. В один из дней я ругал его из-за того, что он плохо себя вел. Он спрятался под одеялом, а я притворился, что не могу его найти, приговаривая: "Где мой маленький Карсон?" Он медленно опустил одеяло, посмотрел на меня злым взглядом и сказал: "Карсон ушел, я - Рик".

Никаких Риков мы не знаем, насколько я помню и я не предполагаю, где он услышал это имя."