15 жутких вещей, сказанных маленькими детьми

Дети - это, в основном, мило и смешно, но иногда они могут довести до состояния панического ужаса, своими разговорами.
Интересно, чем обусловлены такие высказывания? Правда ли они что-то видят, или это просто разыгравшаяся фантазия малышей?
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Один из пользователей Reddit попросил поделиться, что же такого жуткого они слышали от знакомых маленьких детей.
"Моя трехлетняя дочь стояла около новорожденного брата и молча смотрела на него. Потом повернулась ко мне и сказала: "Папа, это монстр... мы должны закопать его".
"Пару ночей назад, после того, как я отправил сына спать, я услышал, что он с кем-то разговаривает в своей комнате. Придя в комнату, я увидел его стоящим в самом тёмном углу и говорящим: "Прекратите меня щекотать! Прекратите меня щекотать!"
"Как-то раз я увидел свою дочь перед открытой дверью туалета. Она смотрела вокруг меня и смеялась. Я спросила, что тут было такого смешного, а она сказала: "Человек". Я ответил: "Что за человек?" и тогда она показала на туалет и произнесла: "Человек к шеей змеи". Я обернулся, но там никого не было. Я боюсь начать изучать историю своего дома, боюсь узнать, что кто-нибудь, например, повесился в туалете. Но моя дочь в тот момент не была напугана."
"Я был со своим трёхлетним сыном дома вдвоем. Мы прогуливались по дому, делая разные вещи и в конечном счете вошли в подвал. После того, как мы побыли там, внизу несколько минут, он вдруг остановился. Потом он сказал: "Эй, почему мужчина не пошел с нами вниз?" Я был в шоке: "Кто?" Он сказал: "Парень, который был только что с нами наверху. Почему он не тоже не спустился вниз?".
"Когда моему сыну было четыре я раскрасил для него картинку "Винни-Пуха" и положил ее в холодильник, пока она спал. Когда он проснулся утром, я сказал ему:
- Я сделал что-то для тебя
- Я знаю, я тебя видел.
- Что ты видел?
- Ты раскрасил мою картинку
- Как же ты узнал об этом?
- Я видел тебя, когда спал."
- Я сделал что-то для тебя
- Я знаю, я тебя видел.
- Что ты видел?
- Ты раскрасил мою картинку
- Как же ты узнал об этом?
- Я видел тебя, когда спал."
"Два месяца назад моя двухлетняя дочь была со мной в своей полутемной спальне и готовилась ко сну. Как любой ребенок, который знакомился с числами, она любит считать. Она указала на себя, потом на меня, считая, потом указывала вокруг пустой комнаты: "Один, два... три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять! Десять человек!" - гордо кричала она."
"Однажды ночью моя дочь, который в тот момент было пять, легла со мной в кровать. Мы обе заснули и мне приснился ужасный кошмар, в которой я была убийцей. Я проснулась утром, думала о своем сне. Когда проснулась моя дочь, она посмотрела на меня и сказала" Мама, у меня был сон, что ты убивала людей".
"Моя четырехлетняя дочь однажды ночью кричала на стену, а потом закричала, чтобы я заставила человека уйти. Я ей сказала, что не вижу этого человека, то есть получается, что она сама должна была сказать ем об этом. Она закричала на него и потом сказала мне, что у человека были длинные темные волосы и красные глаза."
"- Почему ты кричишь?
- Плохой человек!
- Где плохой человек?
- Там.
Дочь показала позади меня, в темный угол комнаты и продолжила: "Лампа на книжной полке, в затемнённом углу, падает, как только я поворачиваюсь, чтобы на нее посмотреть."
Той ночью она спала в нашей постели."
- Плохой человек!
- Где плохой человек?
- Там.
Дочь показала позади меня, в темный угол комнаты и продолжила: "Лампа на книжной полке, в затемнённом углу, падает, как только я поворачиваюсь, чтобы на нее посмотреть."
Той ночью она спала в нашей постели."
"Четырехлетняя дочка моего коллеги думала, что в водопроводных трубах на кухне грохочут "белые волки" и она всегда боялась этого звука. Как-то раз она сидела за кухонным столом и сказала: "Мама! Белые волки неплохие, они - наши друзья". Мама поддержала ее, сказав в ответ: "Да! Белые волки защищают нас. Они - наши друзья". И дочь ответила: "Они - наши друзья, но не тот человек, который ползает по полу и стоит возле моей кровати".
"Ребенок рассказал следующее: "В нашем доме живут мужчина и женщина. Они иногда следуют за мной в школу".
"Я была со своей сестрой, ее мужем и их двухлетней дочкой. Наш отец не так давно ушел из жизни и мы вспоминали близких, которых с нами уже нет. Муж сестры принес фотографию своей мамы, которая умерла, когда ему было шесть. Когда их дочь увидела фотографию она воскликнула: "О, это же она поет мне!".
Меня трясет каждый раз, когда я вспоминаю об этом случае."
Меня трясет каждый раз, когда я вспоминаю об этом случае."
"Когда мой сын был совсем маленьким, около трех лет, он странно ползал, двигая лоб вдоль пола. Это было жутко само по себе. Однажды ночью он прополз таким вот способом через прихожую в мою комнату, встал в нескольких дюймах от меня и издал странный мяукающий звук. Потом он лег рядом со мной в кровать и уснул.
В другой раз он возбудился и говорил о монстре в подвале. Когда мы спустились туда, то, разумеется, ничего не увидели и я выключил свет и направился вверх по лестнице. В этот момент он сказал: "Теперь он прямо позади нас".
Но была и более жуткая вещь, которую он сделал. В один из дней я ругал его из-за того, что он плохо себя вел. Он спрятался под одеялом, а я притворился, что не могу его найти, приговаривая: "Где мой маленький Карсон?" Он медленно опустил одеяло, посмотрел на меня злым взглядом и сказал: "Карсон ушел, я - Рик".
Никаких Риков мы не знаем, насколько я помню и я не предполагаю, где он услышал это имя."
В другой раз он возбудился и говорил о монстре в подвале. Когда мы спустились туда, то, разумеется, ничего не увидели и я выключил свет и направился вверх по лестнице. В этот момент он сказал: "Теперь он прямо позади нас".
Но была и более жуткая вещь, которую он сделал. В один из дней я ругал его из-за того, что он плохо себя вел. Он спрятался под одеялом, а я притворился, что не могу его найти, приговаривая: "Где мой маленький Карсон?" Он медленно опустил одеяло, посмотрел на меня злым взглядом и сказал: "Карсон ушел, я - Рик".
Никаких Риков мы не знаем, насколько я помню и я не предполагаю, где он услышал это имя."
"Моя племянница положила руку на живот моей беременной жены и сказала: "Ваш ребенок собирается умереть".
"Папочка, когда мы сможем избавиться от того ребенка, что висит в моем шкафу?" Я спросил, о чем она говорит, и она рассказала о подростке, который повесился в ее шкафу на ремне. Я подошел к шкафу, там никого не было и она сказала, что он появляется, когда меня нет рядом".
А ваши дети выдавали что-нибудь подобное?
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Ну а некоторые "странные знания" во сне у меня тоже случались. Но чего рассказывать? Во первых, то бывает (или запоминается) крайне редко.
И вообще трудно связать то, что случилось что-то странное, или логические выводы мозга во сне с чем-то реально подтверждающимся. Я скептик. Не склонен сразу во всякую мистику верить. Но и всё отрицать не склонен. Почему не допустить некоторую передачу информации между мозгами живых и (или) неким информационным полем? как гипотеза - то для меня имеет право на жизнь. Но без фанатизма.
Никаких литл пони, только туман и безнадежность, только хардкор)