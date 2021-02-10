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15 жутких вещей, сказанных маленькими детьми

15 жутких вещей, сказанных маленькими детьми (4 фото)

Автор:
10 февраля 2021 17:46
Сообщество : Страшилки и ужастики
Метки: дети   крипота   рассказы   ребенок   страх   страшилки   ужастики   
2091
4
Дети - это, в основном, мило и смешно, но иногда они могут довести до состояния панического ужаса, своими разговорами.
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Метки: дети   крипота   рассказы   ребенок   страх   страшилки   ужастики   
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15k
Ego sum qui sum 2 часа назад
90% этого просто детская фантазия
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17k
minimalism Автор поста Ego sum qui sum 2 часа назад
от которой жутковато)
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15k
Сталкер 4 минуты назад
Смотрите вместе с детьми побольше "Звонков", "Челюстей" и т. п.
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2k
EL Kalmaro 21 минуту назад
Детям постоянно мерещится всякая хтонь. Иногда специально выдумывается. Когда плотно прижимался к подушке, слышал пульсацию крови, казалось что кто то марширует, говорил - опять идут. - кто идут? - солдаты идут. - Спи бля.
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5k
Андрей Крылов 38 минут назад
Правда, весьма удивительные вещи творятся в детском сознании. Мне уже 52-годик идёт, но... Помню свои самые страшные детские кошмары. Нечто бесформенное всегда норовило напасть на меня во сне и даже почти наяву. Почему-от "шарам-бадам". Это не имя, не звук, не определение. Это какое-то ощущение. Пугающее, как смерть. "Победил" это наваждение, однажды, как-то сам. Лет в 6-7 уже (хотя оно преследовало едва не с рождения) Я бросился на ЭТО, готовый вступить в бой до смерти! устал бояться.. Поборов все свои страхи. С отчаянием готового помереть в бою. И... Оно больше ни когда не смело на меня давить. ;) Глупо? странно? ну... Родителям. почему-то. про то ни кода не рассказывал. Может они уже знают, что это было. Уже нет в этом мире ни мамы, ни папы... К чему это я? да вспомнилось.

Ну а некоторые "странные знания" во сне у меня тоже случались. Но чего рассказывать? Во первых, то бывает (или запоминается) крайне редко.
И вообще трудно связать то, что случилось что-то странное, или логические выводы мозга во сне с чем-то реально подтверждающимся. Я скептик. Не склонен сразу во всякую мистику верить. Но и всё отрицать не склонен. Почему не допустить некоторую передачу информации между мозгами живых и (или) неким информационным полем? как гипотеза - то для меня имеет право на жизнь. Но без фанатизма.
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4k
Olga Raudis 39 минут назад
Верить не верить, но я помню себя в детстве. Однажды ночью, заспанная вошла в туалет, а по полу быстро скользило что-то черное и пушистое, как будто клок меха чернобурки тянули по полу. У меня не мозги, а рефлекс сработал накрыть "это" рукой, прихлопнуть, как бабочку. Почувствовала ладонью, какое оно мягкое и теплое, точно как мех чернобурки... и тут оно впиталось в пол, прямо в кафельную плитку. До сих пор не знаю, что это было.
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4k
Konstantin Klipikov 58 минут назад
Двухлетняя дочь утверждала, что в доме живёт Масяка. Путем расспросов выяснили, что она цветная, пушистая, поменьше Вероники, но побольше кошки, добрая и видеть ее могут только кошка и Вероника. В 4 она ее уже не вспоминала.
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291
Инеса Гедуш Час назад
Есть мнение, что дети до 5 лет видят и слышат то, что не дано уже взрослым. У меня дочка в года три тоже постоянно разговаривала с какой-то тетей у себя в комнате, потом прошло. Сейчас совершенно нормальная девчонка, спрашивала ее об этом, помнит или нет, все забылось.
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17k
minimalism Автор поста Инеса Гедуш Час назад
ого... а как ощущения были в тот момент, когда она говорила с ней?) не пугало?
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−13
pojigatelsrak Час назад
Если он там, то ему плохо! ©
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13k
homerchik Час назад
Я укладываю ребенка спать, а он говорит мне: "Папа, проверь монстров под кроватью". Cмотрю под кровать, чтобы его успокоить, и вижу там своего ребенка, который смотрит на меня с ужасом и дрожащим голосом говорит: "Папа, там кто-то другой в моей кровати".
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756
Виктор Чикалев homerchik Час назад
Я укладываю ребенка спать, а он говорит мне: "Папа, у меня монстр под кроватью!". Cмотрю под кровать, чтобы его успокоить, и вижу там... зеркало!
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40k
Raush homerchik 58 минут назад
Ссылка youtu.be
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1k
BAMBRA Час назад
Как это мило. Но санитаров я бы вызвал на всякий случай.
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33k
jonnyD Час назад
Если бы в детстве я смотрел такие мультики , что нынче показывают , точно бы годам к 6 ти йопнулся .
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756
Виктор Чикалев jonnyD Час назад
Насмотрятся всяких уродов по телику, потом они им и мерещатся везде.
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17k
minimalism Автор поста jonnyD Час назад
ну да, ну да, у меня после "Ежика в тумане" по-моему наступил первый экзистенциальный кризис)
Никаких литл пони, только туман и безнадежность, только хардкор)
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3k
Руслан Час назад
Заграничные дети такие странные!..
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51
Племянник Путина 2 часа назад
когда мне в трёх летнем возрасте показали сестру, я тоже предложил её выкинуть в окно ))
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4k
Konstantin Klipikov Племянник Путина 54 минуты назад
Студентка рассказывала, что когда ей было 6 лет у нее родились братья-близнецы. И как она на полном серьёзе ходила по соседям и спрашивала, не нужны ли им два очень хороших мальчика. А лично меня старшая сестра пыталась выменять на телевизор. Тоже в 6 лет, кстати.
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minimalism

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