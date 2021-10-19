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В Питере таксист швырнул на асфальт вещи, а потом и актера из клипа Little Big

В Питере таксист швырнул на асфальт вещи, а потом и актера из клипа Little Big (4 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2021 14:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Little Big   багаж   вещи   санкт-петербург   такси   таксисты   шоу бизнес   
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Водитель заявил, что "он не "Газель"", а потому везти артиста с багажом не собирается.

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Метки: Little Big   багаж   вещи   санкт-петербург   такси   таксисты   шоу бизнес   
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16  комментариев
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18k
Егор 53 минуты назад
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5k
Ruk 4 секунды назад
если какой то негр снялся в ролике гавногруппы, это теперь что то значит? Заголовок какой то неправильный, Хватило бы - "Таксист не повёз наглого негра"
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1k
Колесо 2 минуты назад
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765
Bonefacius 3 минуты назад
Какие вы все нетолерантные! Может он русский?!)
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22k
Юрьевич 14 минут назад
Таксист прав. Чемоданы должны перевозиться в багажном отделении, а не в салоне. При таком количестве вещей нужно вызывать минивэн.
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4k
Shtoppi 15 минут назад
Его не питерец из машины с вещами отчислил, а чурка не русская. Не нужно путать Россиян с вот этим вот сбродом.
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2k
Ermolai 15 минут назад
Негра и Наташу надо пожалеть, они настрадались.
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1k
Broscan 19 минут назад
Да ну нах!

Наверно там что то было ещё что не снято на видео.

Скорее всего борзота поперла от звезд(ей)


Потому что чемоданы уже были в машине и шеф по ходу попросил накинуть чуть,а там типа "Вези меня мразь"!

Ждём видео от ШЕФА
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37k
Андрей Полчаса назад
А в былые времена Джейкоб сам бы и бегом перетаскал все вещи с вокзала домой.
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2k
Дмитрий Эквадор Лоха Полчаса назад
Ну нормально... Тут переезд практически... Этим грузоперевозки заниматься должны....
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26k
Григорий 37 минут назад
Я увидел, что это Джейкоб поднял руку. Чемоданов многовато - 5 штук. В купе они займут обе нижние полки. Логично предположить, что нужен минивэн.
Насчет "я предупредила" как-то фу, в приложении тыкаешь "минивэн" и получаешь счет в 2,5-3 раза выше.
Просто решили сэкономить, а мужику порванный салон не нужен.
Жлобы в общем.
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Комментарий удален
−83
356
Сигизмунд Лазаревич 41 минуту назад
что себе позволяет эта обезьяна?
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15k
dimitr 45 минут назад
А мог и на части порубить, в Фонтанку выбросить.
Нигер ещё легко отделался.
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4k
Максим 51 минуту назад
Тут вам не там (С) на колени не встанут, исключений не сделают.
Много вещей? Есть минивены, мне в таком случае парень таксист помог загрузить вещи и отказывался от благодарности. Есть грузовой тариф. Эконом все таки для пассажиров и ручной клади.
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140
MAKAPka 51 минуту назад
Поди нез@алупались, вот он и выгрузил их, нго машина -его правила !!!
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