В Питере таксист швырнул на асфальт вещи, а потом и актера из клипа Little Big

Жена артиста сообщила, что вызвала такси, предупредив о том, что будет много вещей. Когда чемоданы загрузили в авто, таксист заметил: "Надеюсь, вы мне ничего не порвёте своими колёсами там. И вообще, я вам не грузовая машина". После этого он вышел из авто и стал выгружать багаж на землю. Между тем, баулы специально были поставлены колёсиками вверх, чтобы не задеть сиденья.