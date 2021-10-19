В Питере таксист швырнул на асфальт вещи, а потом и актера из клипа Little Big

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Водитель заявил, что "он не "Газель"", а потому везти артиста с багажом не собирается.
Джейкоба Йису, известного по работе в клипе Little Big Everybody, и его жену Наталью отказались везти, а потом еще слегка и уронили. А все из-за багажа.
Жена артиста сообщила, что вызвала такси, предупредив о том, что будет много вещей. Когда чемоданы загрузили в авто, таксист заметил: "Надеюсь, вы мне ничего не порвёте своими колёсами там. И вообще, я вам не грузовая машина". После этого он вышел из авто и стал выгружать багаж на землю. Между тем, баулы специально были поставлены колёсиками вверх, чтобы не задеть сиденья.
"Джейкоб сел обратно в машину, там оставалась ещё одна сумка. Мужчина поехал, потом остановился и начал выпихивать Джейкоба из машины", - рассказывает жена артиста Наталья.
Негостеприимная встреча на Московском вокзале удивила Йису - он совсем не так представлял питерцев. А в соцсетях заметили, что никто перед нигерийцами колени преклонять не собирался. Сам виноват. Вызвал такси "эконом"- получи и распишись. Точнее запросы подавай - и получишь желаемое.
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Наверно там что то было ещё что не снято на видео.
Скорее всего борзота поперла от звезд(ей)
Потому что чемоданы уже были в машине и шеф по ходу попросил накинуть чуть,а там типа "Вези меня мразь"!
Ждём видео от ШЕФА
Насчет "я предупредила" как-то фу, в приложении тыкаешь "минивэн" и получаешь счет в 2,5-3 раза выше.
Просто решили сэкономить, а мужику порванный салон не нужен.
Жлобы в общем.
Нигер ещё легко отделался.
Много вещей? Есть минивены, мне в таком случае парень таксист помог загрузить вещи и отказывался от благодарности. Есть грузовой тариф. Эконом все таки для пассажиров и ручной клади.