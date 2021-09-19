FISHKINET
Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео) Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото... Техника подвела: самые впечатляющие катастрофы современности Техника подвела: самые впечатляющие катастрофы современности Такому кораблю океан маловат! Такому кораблю океан маловат! 15 поразительных вещей, которые не встретишь каждый день 15 поразительных вещей, которые не встретишь каждый день Весёлые Картинки. Часть 19 Весёлые Картинки. Часть 19 «Ты ездишь на шушлайке, мальчик»: очередная пьяная пассажирка устроила скандал в такси «Ты ездишь на шушлайке, мальчик»: очередная пьяная пассажирка... Международная федерация гимнастики назвала сальто именем спортсмена Никиты Нагорного Международная федерация гимнастики назвала сальто именем... Гифки разные Гифки разные Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира Фотоподборка Фотоподборка Грибы нужно срезать или выкручивать? Грибы нужно срезать или выкручивать? Автоинспектор на ходу запрыгнул на мотоцикл пьяного лихача Автоинспектор на ходу запрыгнул на мотоцикл пьяного лихача Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Гифки дня Гифки дня Красиво плыть не запретишь Красиво плыть не запретишь Как выглядела Шотландия 20 000 лет назад Как выглядела Шотландия 20 000 лет назад Победители конкурса астрофотографии "Astronomy Photographer of the Year 2021" Победители конкурса астрофотографии "Astronomy Photographer of the... Кошачьи гифки Кошачьи гифки Собачьи гифки Собачьи гифки
Простаивающие тайские такси становятся зелеными мини-огородами

Простаивающие тайские такси становятся зелеными мини-огородами (8 фото)

Автор:
19 сентября 2021 10:30
Метки: бангкок   безработица   огород   тайиланд   такси   таксисты   
297
8
Поскольку вспышка Covid-19 ударила по мировой экономике, многие водители такси в Бангкоке перестали работать. Тем не менее, компания по аренде такси предложила новаторскую идею. Они разбили огороды на крышах машин.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: бангкок   безработица   огород   тайиланд   такси   таксисты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
761
Mowgley 2 часа назад
Эка невидаль.
У нас по пятницам на шоссе хорошо видно, что в большинстве машин прямо в салоне огороды
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Свирепый Бамбр 48 минут назад
Идиоты! Внутри надо размещать - как в теплице будут! )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото) Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото) История одного вечера: таджик проехал на красный, затеял драку, получил "люлей" и лишился авто История одного вечера: таджик проехал на красный, затеял драку, получил "люлей" и лишился авто Отговорки наглых таксистов, которые хотят отменить заказ Отговорки наглых таксистов, которые хотят отменить заказ Таксист-облизун похитил пассажирку и отвёз её к себе домой Таксист-облизун похитил пассажирку и отвёз её к себе домой Подросткам очень хотелось покататься, поэтому они покалечили таксиста Подросткам очень хотелось покататься, поэтому они покалечили таксиста "У меня муж в прокуратуре работает!": бешеная пассажирка повредила автомобиль таксисту "У меня муж в прокуратуре работает!": бешеная пассажирка повредила автомобиль таксисту
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

344110



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Концерты Бузовой отменяют в российских городах из-за низкого спроса
4
259
Концерты Бузовой отменяют в российских городах из-за низкого спроса
19 фотографий, которые показывают внутреннюю составляющую разных вещей
3
55
19 фотографий, которые показывают внутреннюю составляющую разных вещей
Набирающие популярность
Так вот она какая, птица Киркоров
0
23
Так вот она какая, птица Киркоров
Скоро во всех смартфонах мира: эмодзи "беременный мужчина" уже на подходе
1
11
Скоро во всех смартфонах мира: эмодзи "беременный мужчина" уже на подходе
Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото)
Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#прикол#СССР#новости#Разное#страна#интернет#скрины#Интересные
#интересно#фотографии#gif#Россия#факты#история#автомобили#катастрофы#ynews
#люди#подборка#картинки#животные#прикольные#полиция#город#прошлое#Москва

На что жалуетесь?

Вернуться