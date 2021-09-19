Простаивающие тайские такси становятся зелеными мини-огородами

Сотрудники нескольких таксопарков решили найти полезное применение неиспользуемым автомобилям. Крыши и капоты тайских такси превратили в мини-грядки. Для этого на бамбуковые рамы натянули большие мешки для мусора, установили их сверху машин и засыпали землей. В почву посадили различные овощи – стручковую фасоль, огурцы, томаты и другие.



Может показаться, что это некая прихоть или флешмоб. Но на самом деле лучше места для огорода сложно придумать. Железные машины днем накапливают тепло, а ночью отдают его растениям. Кроме того, находясь на возвышенности, посадки защищены от подтоплений, которые случаются в тропических странах во время сильных муссонов.