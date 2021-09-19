Простаивающие тайские такси становятся зелеными мини-огородами

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Поскольку вспышка Covid-19 ударила по мировой экономике, многие водители такси в Бангкоке перестали работать. Тем не менее, компания по аренде такси предложила новаторскую идею. Они разбили огороды на крышах машин.
Термин "сад на крыше" приобрел в Таиланде новое значение. В этой стране таксисты во время простоя выращивают растения на кузовах автомобилей. Небольшие огородики стали полезным подспорьем в хозяйстве, пока из-за коронавируса мало работы.
Сотрудники нескольких таксопарков решили найти полезное применение неиспользуемым автомобилям. Крыши и капоты тайских такси превратили в мини-грядки. Для этого на бамбуковые рамы натянули большие мешки для мусора, установили их сверху машин и засыпали землей. В почву посадили различные овощи – стручковую фасоль, огурцы, томаты и другие.
Может показаться, что это некая прихоть или флешмоб. Но на самом деле лучше места для огорода сложно придумать. Железные машины днем накапливают тепло, а ночью отдают его растениям. Кроме того, находясь на возвышенности, посадки защищены от подтоплений, которые случаются в тропических странах во время сильных муссонов.
Может показаться, что это некая прихоть или флешмоб. Но на самом деле лучше места для огорода сложно придумать. Железные машины днем накапливают тепло, а ночью отдают его растениям. Кроме того, находясь на возвышенности, посадки защищены от подтоплений, которые случаются в тропических странах во время сильных муссонов.
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Стройные ряды такси с саженцами на крыше смотрятся необычно. Результат напоминает эффектную художественную инсталляцию про постапокалипсис. Сотни фотографов, блогеров и неравнодушных людей размещают материал о тяжелом положении тайских таксистов, лишившихся привычного заработка из-за пандемии.
Согласно заявлению 54-летнего директора Тхапакорна Ассавалерткула, из 3000 автомобилей кооперативов Bovorn Taxi и Ratchapruk на улицах Бангкока курсируют порядка 500 единиц. Остальные простаивают.
Поскольку до недавнего времени на улицах столицы было мало клиентов по причине карантина, из-за возросшей конкуренции цены упали до минимума. Это привело к катастрофическому снижению доходов.
Многие водители уехали в свои семьи в других регионах или находятся в поисках новой работы. А те, кто остался, используют малейшую возможность, чтобы прокормиться. Благо, климат в Таиланде теплый круглый год и благоприятствует сельскому хозяйству.
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