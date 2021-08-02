«Такси» и время: каким оно оказалось – беспощадным или снисходительным к актерам популярного фильма?

И, конечно, нельзя не упомянуть обожаемого зрителями комиссара, образ которого оказался настолько ярким, что в сиквелах персонажу уделялось все больше и больше внимания. А некоторые цитаты Жибера даже ушли в народ и стали крылатыми.

Парадоксально, но до «Такси» Бернар был уже состоявшимся актером. А именно эта роль стала звездным часом его карьеры. Хотя в дальнейшем Фарси принимал участие в таких кинопроектах как «Братство волка», «Астерикс и Обеликс: миссия Клеопатра», роль комиссара Жибера так и осталась самой звездной в его копилке.

Сейчас актера не особенно часто можно видеть на экране в силу довольно почтенного возраста. Но от этого армия поклонников не поредела.

А кто из персонажей «Такси» нравится вам больше всего?