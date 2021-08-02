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«Такси» и время: каким оно оказалось – беспощадным или снисходительным к актерам популярного фильма?

«Такси» и время: каким оно оказалось – беспощадным или снисходительным к актерам популярного фильма? (6 фото)

Автор:
02 августа 2021 22:09
Сообщество : Кино
Метки: Марион Котийяр   Сами Насери   Фредерик Дифенталь   актер   карьера   роль   такси   шоу бизнес   
2695
6
В свое время фильм «Такси» был самым настоящим кинохитом. Да и сейчас миллионы зрителей по всему миру с удовольствием пересматривают его, наблюдая за приключениями полюбившихся персонажей. Правда, далеко не всем актерам, сыгравшим в комедийном боевике, удалось добиться в профессии серьезных успехов.
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Метки: Марион Котийяр   Сами Насери   Фредерик Дифенталь   актер   карьера   роль   такси   шоу бизнес   
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11  комментариев
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6k
Maximvs 2 часа назад
Я так понял, что Сами Насери - это французский Панин?
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228
Napoleon Solo 13 минут назад
а мне этот чел запомнился
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15k
albedo 23 минуты назад
Мне очень нравился комиссар. Самый прикольный и добрый из всех.
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323
Сигизмунд Лазаревич 37 минут назад
Петра хуже не стала )
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402
Елена Букреева 42 минуты назад
Самые любимые Петра и Эмильен.
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Охренеть,Петре уже 52 года,помню как лет .....дцать назад смотрел Такси и немного на нее подрачивал ...... и уже шестой десяток разменяла
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17k
babuby 2 часа назад
- Откуда он взялся?
- Этот? Я думаю что из Марокко.
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8k
GRuslan 2 часа назад
Хорошая комедия, первые пару частей, потом как обычно бывает, идея изжита, но денег хочется и наснимали говна.
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8k
владимир 2 часа назад
А как же Бай Лин?
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