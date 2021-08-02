«Такси» и время: каким оно оказалось – беспощадным или снисходительным к актерам популярного фильма?

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В свое время фильм «Такси» был самым настоящим кинохитом. Да и сейчас миллионы зрителей по всему миру с удовольствием пересматривают его, наблюдая за приключениями полюбившихся персонажей. Правда, далеко не всем актерам, сыгравшим в комедийном боевике, удалось добиться в профессии серьезных успехов.
Как они изменились с момента выхода на экраны первой части фильма, после которого прошло уже 23 года, чем занимались все это время, и почему не сумели в полной мере реализовать свой творческий потенциал?
Сами Насери, 60 лет (Даниэль)
Это, бесспорно, сама душа кинокартины. Буквально на следующий день после выхода «Такси» на экраны актер проснулся знаменитостью. Некоторое время его карьера складывалась отлично. Но в определенный момент все изменилось из-за непростого характера Насери.
Он неоднократно ввязывался в скандальные истории: садился пьяным за руль, влезал в драки. Сначала за нарушения закона актеру выносили условные сроки. Но в 2007 году Сами отправился за решетку на несколько месяцев, получив наказание уже в виде реального срока заключения. Урок не был усвоен, и через несколько лет все повторилось. У Насери имеются проблемы с алкоголем и запрещенными веществами, решить которые не получилось даже благодаря принудительному лечению.
Естественно, режиссеры не особенно настроены работать со скандально известной звездой. Поэтому новых ролей актер не получает, так и оставшись в памяти зрителей Даниэлем из «Такси».
Он неоднократно ввязывался в скандальные истории: садился пьяным за руль, влезал в драки. Сначала за нарушения закона актеру выносили условные сроки. Но в 2007 году Сами отправился за решетку на несколько месяцев, получив наказание уже в виде реального срока заключения. Урок не был усвоен, и через несколько лет все повторилось. У Насери имеются проблемы с алкоголем и запрещенными веществами, решить которые не получилось даже благодаря принудительному лечению.
Естественно, режиссеры не особенно настроены работать со скандально известной звездой. Поэтому новых ролей актер не получает, так и оставшись в памяти зрителей Даниэлем из «Такси».
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Фредерик Дифенталь, 52 года (Эмильен)
Фредерику досталась роль незадачливого полицейского Эмильена, постоянно попадающего в нелепые ситуации. Актеру удалось убедительно воплотить образ милого недотепы и понравиться зрителям.
Впоследствии Дифенталь сыграл немало ролей во французских комедиях. Но достичь признания и популярности на мировом уровне ему почему-то не удалось. Аналогичная ситуация наблюдается и по сей день.
Не особенно удачно сложилась и личная жизнь Фредерика. Он неоднократно женился, но ни один брак сохранить не удалось.
Впоследствии Дифенталь сыграл немало ролей во французских комедиях. Но достичь признания и популярности на мировом уровне ему почему-то не удалось. Аналогичная ситуация наблюдается и по сей день.
Не особенно удачно сложилась и личная жизнь Фредерика. Он неоднократно женился, но ни один брак сохранить не удалось.
Эмма Сьоберг, 52 года (Петра)
Эмма Сьоберг родом из Швеции. У себя на родине она успела построить довольно успешную карьеру модели. Однако модельный бизнес оказался для амбициозной девушки слишком тесной областью. И она решила покорять киноолимп.
Именно роль Петры – комиссара полиции в «Такси» и стала самой главной в ее карьере. Благодаря комедийной серии Эмма стала не просто известной, но и приобрела статус секс-символа. Однако продолжения карьера не получила. И Сьоберг вернулась в родную страну, где работает над собственным телешоу.
Около 10 лет она была замужем и родила двоих детей. Однако несколько лет назад актриса рассталась с мужем, предпочтя умолчать о причинах развода.
Именно роль Петры – комиссара полиции в «Такси» и стала самой главной в ее карьере. Благодаря комедийной серии Эмма стала не просто известной, но и приобрела статус секс-символа. Однако продолжения карьера не получила. И Сьоберг вернулась в родную страну, где работает над собственным телешоу.
Около 10 лет она была замужем и родила двоих детей. Однако несколько лет назад актриса рассталась с мужем, предпочтя умолчать о причинах развода.
Марион Котийяр, 45 лет (Лили)
Это, пожалуй, единственная звезда «Такси», сумевшая построить успешную карьеру. Для юной актрисы, делавшей в 90-х еще только первые робкие шаги на пути построения кинокарьеры, возможность стала действительно шансом, которым Марион не преминула воспользоваться.
До середины 2000-х Котийяр много снималась на родине, периодически участвуя и в голливудских картинах. А в 2007 году произошел переломный момент в карьере: за роль Эдит Пиаф в фильме «Жизнь в розовом цвете» актриса получила Оскар.
В настоящее время Котийяр является одной из самых востребованных актрис, органично совмещает съемки в блокбастерах и независимом кино. Счастливо сложилась и личная жизнь Марион: уже более 15 лет она состоит в отношениях с Гийомом Кане. Пара воспитывает двоих детей.
До середины 2000-х Котийяр много снималась на родине, периодически участвуя и в голливудских картинах. А в 2007 году произошел переломный момент в карьере: за роль Эдит Пиаф в фильме «Жизнь в розовом цвете» актриса получила Оскар.
В настоящее время Котийяр является одной из самых востребованных актрис, органично совмещает съемки в блокбастерах и независимом кино. Счастливо сложилась и личная жизнь Марион: уже более 15 лет она состоит в отношениях с Гийомом Кане. Пара воспитывает двоих детей.
Бернар Фарси, 72 года (комиссар Жибер)
И, конечно, нельзя не упомянуть обожаемого зрителями комиссара, образ которого оказался настолько ярким, что в сиквелах персонажу уделялось все больше и больше внимания. А некоторые цитаты Жибера даже ушли в народ и стали крылатыми.
Парадоксально, но до «Такси» Бернар был уже состоявшимся актером. А именно эта роль стала звездным часом его карьеры. Хотя в дальнейшем Фарси принимал участие в таких кинопроектах как «Братство волка», «Астерикс и Обеликс: миссия Клеопатра», роль комиссара Жибера так и осталась самой звездной в его копилке.
Сейчас актера не особенно часто можно видеть на экране в силу довольно почтенного возраста. Но от этого армия поклонников не поредела.
А кто из персонажей «Такси» нравится вам больше всего?
Парадоксально, но до «Такси» Бернар был уже состоявшимся актером. А именно эта роль стала звездным часом его карьеры. Хотя в дальнейшем Фарси принимал участие в таких кинопроектах как «Братство волка», «Астерикс и Обеликс: миссия Клеопатра», роль комиссара Жибера так и осталась самой звездной в его копилке.
Сейчас актера не особенно часто можно видеть на экране в силу довольно почтенного возраста. Но от этого армия поклонников не поредела.
А кто из персонажей «Такси» нравится вам больше всего?
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- Этот? Я думаю что из Марокко.