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Гнев Посейдона: болезненный урок для любителя острых ощущений

Гнев Посейдона: болезненный урок для любителя острых ощущений (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2021 13:42
Метки: аквапарк   видео   вода   неудача   происшествие   фейл   
707
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Любитель острых ощущений захотел освежиться и встал возле одного из аттракционов в южнокорейском аквапарке. Очень скоро он пожалел о своем решении.
А может быть ему в жизни не хватало не только острых, но и болевых ощущений?

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Метки: аквапарк   видео   вода   неудача   происшествие   фейл   
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5k
М С Час назад
Походу он неслабо затылком приложился...
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21k
Inter 8 секунд назад
живой хоть?? затылком о перекладину
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22k
Ваня 17 минут назад
мне одному показалось, но он еще и ногу подвернул левую...
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5k
Станислав 54 минуты назад
В аквапарке так с высокой горки летел, в конце решил ноги поднять, чтобы как лягуха по воде проскользить на пятой точке. Меня так пятками об горку уе..ало на финишном изгибе, что я неделю ходить не мог. Инструкции все таки не зря пишут ))) Больше желания проявлять вые..оны на аттракционах никогда не было.
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