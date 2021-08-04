FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4666 постов • 771 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
"Вам можно, ему - нельзя": охранник аквапарка в Волжском не пустил семью с мальчиком с аутизмом

"Вам можно, ему - нельзя": охранник аквапарка в Волжском не пустил семью с мальчиком с аутизмом (5 фото + 3 видео)

Автор:
04 августа 2021 07:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Волжский   аквапарк   видео   дети   семья   
2465
5
3
Мужчина на входе утверждал, что таковы правила. Семья может зайти в аквапарк, если ребенок-аутист остается за его воротами. Директор заведения поддержал своего сотрудника.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Волжский   аквапарк   видео   дети   семья   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
68
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
68  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Опять же, не дай Бог, произойдёт несчастный случай, представим какова будет реакция "справедливой общественности": "А! Жадности хапуг-предпринимателей нет предела! Готовы пускать хоть парализованного, лишь бы свою прибыль увеличить! На кол убийц!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
1k
Павел Христенко 16 минут назад
В Хабаровске родители малолетку на "бублике" по горнолыжной трассе одного отпустили , а когда он разбился насмерть , стали судиться с владельцами трассы. Не знаю чем закончилось, а стоило бы для начала родителей посадить за убийство .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
> 16 минут назад
с аутизмом - а случись чего по судам затаскаем ? да ? гуманисты - моралисты ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Григорий 16 минут назад
Аутисты очень не любят менять распорядок своей жизни. Для них это очень серьезный стресс. Как поведет себя такой ребенок, который падает с высоты в наглухо закрытой трубе? Да он с ума сойдет.
Родители кретины.
P.S.
Приступ панкреатита, помимо жирной еды, также вызывают сильные эмоциальные переживания - после аквапарка моя жена провела в больнице все оставшиеся на море дни, это было точно не связано с едой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
zwer 17 минут назад
в костанае на частный пляж и пьяных пускают, выпивать позволяют и что они не несут угрозы окружающим.
вот если у вас родиться ребёнок с аутизмом, вот тогда хотелось бы посмотреть на ваше лицо когда получите подобный отказ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
84
Liberman 17 минут назад
частная территория - это твой загородный дом,как физ.лица
а аквапарк - это общественное место,на территории государства. и вправе или не в праве
нахождения там кого-либо решает законодательство РФ.
вообще охренели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb 19 минут назад
- Сцука, мне эти аутисты напоминают геев-пидорастов, их в дверь а они в окно и главное больше и громче орать,что аутисты тоже люди.
- Снова обнародование до суда? Я бы впаял аутистам штраф за такое ведение дела.
Запарили уже.
- Собрался в аквапарк с больным ребенком? Ознакомься с правилами. Нет?
Конечно нет,тогда шума в СМИ не будет.
Важно прийти,наскандалить,наснимать и скорее в сеть выложить, чтобы резонанс был.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6
max klawaliliput 19 минут назад
Мне стыдно быть русским из-за таких эпизодов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Великий Кормчий Час назад
Они бы еще ребенка с аутизмом на горные лыжи поставили.....
Тут больше к папаше вопросов а не к сртрудникам аквапарка, которые за него обезопасили его ребенка от несчастного случая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Лещ Час назад
ВСё правильно сделали, аквапарк весьма опасное развлечение и детям с неподконтрольной психикой там делать нечего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
newegg Час назад
В данном случае поддерживаю администрацию аквапарка.
Больной аутизмом в любой момент может среагировать неадекватно, что представляет опасность на водных аттракционах для него самого и окружающих.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−72
А. А. Час назад
Я смотрю, когда ребёнок и родители не русские, реакция некоторых фишчан куда сдержаннее чем в случае с детской площадкой. Между тем в обоих случаях это тупо дискриминация.
Целиком на стороне родителей и ребёнка. Мерзкому заведению хороший штраф и бан от адекватных посетителей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
539
Лебовски Час назад
Наблюдал подобных детей в аквапарках. Ни о каких горках там и речи не шло. Мирно и спокойно с весельем даже купались в неглубоких бассейнах. Какие горки, какие травмы? Я уверен, родители, которые не предали, не сдали такого ребенка, вполне адекватны и будут всегда рядом в воде. Аквапарк наказать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DarkOmen Час назад
Да, можно понять обиду родителей, но аутизм сложная и не предсказуемая штука и уж им об этом известно! Например даже если смотрящий будет рядом с ребёнком аутистом, мимо будет пробегать и случайно толкнёт/будет кричать/бесится/брызгаться и т.д. другой ребенок, то реакцию невозможно предугадать, приступ может начаться, он и кинуться в драку может и т.д. Я например как отец, если рядом со своими детьми увижу ребенка с аутизмом, то уведу своих подальше и не потому что я фашист/злодей и т.д., просто знаю возможную реакцию на раздражение и не хочу чтобы мои дети пострадали в той или иной степени, к таким детям нужен индивидуальный подход и приводить их в большое скопление людей, где всегда шумно и постоянное движение, считаю неправильно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
881
Александр Час назад
Коренной петербуржец
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
KOSTELLO 2 часа назад
А как он понял, что ребенок аутист?
Ведь в отличие от, к примеру, ребенка с синдромом Дауна, аутист внешне от здорового человека не отличается ничем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
VL 2 часа назад
Исчерпывающий ответ администрации. Что не так???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Господяяяя, как же уже заипали эти родители, ребенка аутиста не пустили. Да сука правильно, что не пустили, что ему в голову взбредет? пойдет утопиться к [мат], с горки спрыгнет, при спуске решит немного развернуться, а потом работниками и хозяевам проблемы, проверки от прокураты и до пожарных. Реально задрали с этим умственно отсталыми, нехер их тащить где нет для них условий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Давайте говорить честно - не дай Бог, случись что с ребёнком на территории заведения, то, как известно по сложившейся у нас практике, автоматически в СИЗО оказывается его руководство и собственники, как не обеспечившее безопасность предоставляемых услуг. Спрашивается, что выберет руководство - тюрьму или некое нарекание или даже штраф. Те же родители первыми обвинят в случившемся персонал аквапарка в том, что ИМЕННО ОНИ убили (покалечили) их ребёнка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Павел 2 часа назад
Ух смотрю сколько экспердов психиаторов собралось то)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп 2 часа назад
Строго говоря, аутизм по Международной классификации болезней отнесен таки к психическим расстройствам и расстройствам поведения. Так что при наличии соответствующего пункта в правилах аквапарка - будут неправы родители. Это вопрос безопасности в первую очередь их же ребенка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 28 комментариев
Показать ещё
Попытка жены возбудить мужа закончилась весьма трагично (2 фото) Попытка жены возбудить мужа закончилась весьма трагично (2 фото) 18 замечательных отцов, чьим детям несказанно повезло 18 замечательных отцов, чьим детям несказанно повезло Быстрая реакция помогла отцу поймать дочь, которая выпала из кроватки Быстрая реакция помогла отцу поймать дочь, которая выпала из кроватки "За жрачку родину продашь!": в Сети появилось видео издевательств над трехлетним малышом "За жрачку родину продашь!": в Сети появилось видео издевательств над трехлетним малышом "Че воешь, ублюдок черножопый?": приемные дети москвички показали видео с их истязаниями "Че воешь, ублюдок черножопый?": приемные дети москвички показали видео с их истязаниями Мама сказала сыну, что съела его конфеты - реакция мальчика умилила даже самых черствых взрослых Мама сказала сыну, что съела его конфеты - реакция мальчика умилила даже самых черствых взрослых
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

754950



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
«Гидродинамическая фигура»: полный пловец-олимпиец из Палау стал звездой Сети
0
69
«Гидродинамическая фигура»: полный пловец-олимпиец из Палау стал звездой Сети
20 продуктов, которые теперь используются совсем не так, как задумано
2
103
20 продуктов, которые теперь используются совсем не так, как задумано
﻿
Попытка жены возбудить мужа закончилась весьма трагично (2 фото)
Попытка жены возбудить мужа закончилась весьма трагично (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мурка! Не переигрывай!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#дтп#аварии#интересное#авто аварии#знаменитости#сша#актер
#Юмор#прикол#Россия#олимпиада#автомобили#СССР#животные#люди#полиция#дети
#интересно#кино#ynews#подборка#автомир#фотографии#фильм#новости#шоу бизнес#картинки

На что жалуетесь?

Вернуться