"Вам можно, ему - нельзя": охранник аквапарка в Волжском не пустил семью с мальчиком с аутизмом

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Мужчина на входе утверждал, что таковы правила. Семья может зайти в аквапарк, если ребенок-аутист остается за его воротами. Директор заведения поддержал своего сотрудника.
Прошло совсем немного времени после скандальной истории, произошедшей в Санкт-Петербурге, когда женщина пыталась выгнать с площадки перед домом детей-инвалидов с сопровождающими их тьюторами. Всем хотелось верить, что повторение такого невозможно, однако оказалось, что это не так. Семью астраханцев с ребенком-аутистом не пустили в аквапарк в городе Волжский. Через несколько часов по раскаленной степи (Волжский расположен на расстоянии 400 километров от Астрахани) единственным желанием взрослых и детей было поскорее окунуться в воду бассейна. Однако на входе семью остановили, заявив, что мальчик-аутист не сможет посетить аквапарк - таковы правила.
Отец ребенка стал спокойно разговаривать с охранником, пытаясь объяснить, что психические заболевания, с которыми людей не пускают в аквапарк и аутизм - несколько разные вещи. Их ребенок спокоен, не агрессивен и находится под контролем родителей. Однако служащий был непреклонен. Остальных он был готов пропустить, но не ребенка-аутиста, которого предлагалось оставить за воротами аквапарка. Родители мальчика решили не оставлять эту ситуацию и написали заявление в прокуратуру.
"У нас в Российской Федерации нет пока ещё такого положения, и это не фашистское государство. Однако дети-инвалиды должны быть ограничены от других обычных людей, как они называют, и чем-то им якобы мешают или ещё что-то", - говорит отец ребенка на видео.
Если ребенка обижают, уверен отец мальчика, его права надо отстаивать.
Администрация объяснила свое нежелание пускать детей-аутистов в аквапарк заботой о других отдыхающих.
А потом после этой истории на сайте аквапарка появилась после пометки про скидку для инвалидов от 7 лет появилось дополнение "без агрессивного поведения". Также администрация на своей странице в Инстаграм ограничила возможность писать комментарии.
Отец ребенка надеется, что прокурор города Волжский поможет восстановить права мальчика купаться в аквапарке вместе с родителями. Прокуратура начала проверку этого инцидента, а уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева заявила РИА Новости, что оснований для отказа семье посетить аквапарк не было, т.к. мальчик находился под контролем родителей.
Директор аквапарка "ХХI век" Григорий Газарян оправдался тем, что просил управляющего, который разговаривал с семьей, предложить им бесплатный гостиничный номер, где родители смогли бы оставаться с мальчиком по очереди, пока остальные отдыхали бы в аквапарке, но тот его не понял и просьбу не выполнил. Теперь директор заведения в качестве компенсации намерен предложить семье "бесплатное посещение отдельного домика с бассейном на территории аквапарка". Правда, не взирая на все эти извинительные меры, заведение все равно будет проверено прокуратурой.
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Родители кретины.
P.S.
Приступ панкреатита, помимо жирной еды, также вызывают сильные эмоциальные переживания - после аквапарка моя жена провела в больнице все оставшиеся на море дни, это было точно не связано с едой.
вот если у вас родиться ребёнок с аутизмом, вот тогда хотелось бы посмотреть на ваше лицо когда получите подобный отказ
а аквапарк - это общественное место,на территории государства. и вправе или не в праве
нахождения там кого-либо решает законодательство РФ.
вообще охренели.
- Снова обнародование до суда? Я бы впаял аутистам штраф за такое ведение дела.
Запарили уже.
- Собрался в аквапарк с больным ребенком? Ознакомься с правилами. Нет?
Конечно нет,тогда шума в СМИ не будет.
Важно прийти,наскандалить,наснимать и скорее в сеть выложить, чтобы резонанс был.
Тут больше к папаше вопросов а не к сртрудникам аквапарка, которые за него обезопасили его ребенка от несчастного случая.
Аутизмом страдали много известных людей. Говорят Эйнштейн страдал аутизмом. Наверное надо было его ещё в детстве изолировать от общества.
Больной аутизмом в любой момент может среагировать неадекватно, что представляет опасность на водных аттракционах для него самого и окружающих.
Целиком на стороне родителей и ребёнка. Мерзкому заведению хороший штраф и бан от адекватных посетителей.
Вот психически здоровый человек. Получил права, значит был в псих. диспансере.
Что за буйная реакция "слышь бл*, я въ*бу тебя сейчас овца е*учая"? Ему не понравилось, что его якобы подрезали, за это он готов убить человека его обидевшего.
Но как так, он же психически здоров?
А если такому в бассейне аквапарка не понравится, что его толкнут случайно? Сработает триггер и топить обидчика начнет?
Почему тут все вешают какие-то ярлыки просто потому что человек на них не похож? Как в школе прям.
Ведь в отличие от, к примеру, ребенка с синдромом Дауна, аутист внешне от здорового человека не отличается ничем