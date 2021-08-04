"Вам можно, ему - нельзя": охранник аквапарка в Волжском не пустил семью с мальчиком с аутизмом

Директор аквапарка "ХХI век" Григорий Газарян оправдался тем, что просил управляющего, который разговаривал с семьей, предложить им бесплатный гостиничный номер, где родители смогли бы оставаться с мальчиком по очереди, пока остальные отдыхали бы в аквапарке, но тот его не понял и просьбу не выполнил. Теперь директор заведения в качестве компенсации намерен предложить семье "бесплатное посещение отдельного домика с бассейном на территории аквапарка". Правда, не взирая на все эти извинительные меры, заведение все равно будет проверено прокуратурой.