18 фотографий неудачного взаимодействия человека с техникой

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Подборка фотографий, которые служат неоспоримым доказательством того, что с техникой необходимо обращаться очень аккуратно.
В век технологического прогресса гаджеты и электроприборы стали неотъемлемой частью жизни каждого человека. Но несмотря на это, некоторые люди по-прежнему не особо ладят с различными девайсами. И в результате этого неудачного взаимодействия с техникой, могут случаться весьма неожиданные и досадные провалы.
А вот и мой MacBook Pro
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Страшно взглянуть на сам телевизор
Кажется, батарея немного вздулась
Думаю, что чехол от ноутбука не был пустой, когда попал в мусоропровод
Это зарядное устройство чуть не стало причиной пожара в доме
Изначально электроприборы были созданы специально для того, чтобы упростить нашу жизнь, но снимки из подборки явно говорят об обратном!
И почему же монитор постоянно выключается?
Не знаю, как это могло случиться
Не знаю, как он до сих пор работает
Когда слишком сильно нажал на кнопку на джойстике
Сразу после того, как мне сказали «вытащи флешку аккуратно»
Это была моя первая серьёзная покупка
Конечно, я справлюсь с картриджем
Так выглядит моя кофемашина
Телефон моей мамы, который она впервые взяла в руки
И почему мой тачпад не работает?
Результат того, что я накручиваю шнур на палец при разговоре по телефону
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