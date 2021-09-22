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18 фотографий неудачного взаимодействия человека с техникой

18 фотографий неудачного взаимодействия человека с техникой (17 фото)

Автор:
22 сентября 2021 08:13
Метки: в мире   люди   неудача   поломка   прикол   техника   фейл   
930
17

Подборка фотографий, которые служат неоспоримым доказательством того, что с техникой необходимо обращаться очень аккуратно.

В век технологического прогресса гаджеты и электроприборы стали неотъемлемой частью жизни каждого человека. Но несмотря на это, некоторые люди по-прежнему не особо ладят с различными девайсами. И в результате этого неудачного взаимодействия с техникой, могут случаться весьма неожиданные и досадные провалы.

А вот и мой MacBook Pro

×

Страшно взглянуть на сам телевизор

Кажется, батарея немного вздулась

Думаю, что чехол от ноутбука не был пустой, когда попал в мусоропровод

Это зарядное устройство чуть не стало причиной пожара в доме

Изначально электроприборы были созданы специально для того, чтобы упростить нашу жизнь, но снимки из подборки явно говорят об обратном!

И почему же монитор постоянно выключается?

Не знаю, как это могло случиться

Не знаю, как он до сих пор работает

Когда слишком сильно нажал на кнопку на джойстике

Сразу после того, как мне сказали «вытащи флешку аккуратно»

Это была моя первая серьёзная покупка

Конечно, я справлюсь с картриджем

Так выглядит моя кофемашина

Телефон моей мамы, который она впервые взяла в руки

И почему мой тачпад не работает?

Результат того, что я накручиваю шнур на палец при разговоре по телефону

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Метки: в мире   люди   неудача   поломка   прикол   техника   фейл   
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Игорь Полчаса назад
Как всегда - автор подписей выбрал самые имбецильные.
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Мистер Фикс Час назад
Что-то мне кажется, многое поломали специально
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Konstantin Klipikov Час назад
После 25-ти лет работы айтишником на такие вещи уже не обращаешь внимания.
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