FISHKINET
Сообщество Юмор 12898 постов • 2720 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
16 интернет-покупок, которые разочаровали людей

16 интернет-покупок, которые разочаровали людей (17 фото)

Автор:
23 сентября 2021 08:59
Сообщество : Юмор
Метки: Разочарование   люди   магазин   неудача   подборка   покупка   фейл   
1962
17

Покупки через интернет прочно вошли в жизнь большинства людей. Однако заказы из интернет-магазинов не всегда оправдывают ожидания. Ниже вас ждет подборка случаев, когда люди хотели порадовать себя покупкой, а вместо этого получили порцию разочарования самых разных масштабов.

Сделать покупку в интернете — это не только способ быстро получить нужную вещь, но и отличная возможность проверить свою удачу. Ведь даже если вы внимательно изучили все фото и описания, всё равно что-то может пойти не так. А уж те, кто не обращает особого внимания на детали, почти наверняка удивятся, увидев свой заказ! И в обоих случаях итог один: разочарование и нервный смех от того, насколько же реальность разошлась с ожиданиями.

Заказал весёлого осьминога, но обе его стороны грустные

×

Вот такие стулья приехали для нашей комнаты отдыха


Мой парень захотел носки со своим изображением. На левом носке он, а вот на правом — кто-то неизвестный

Специально доплатил за праздничную упаковку…

Заказал провод и не обратил внимание на длину

Зато теперь я могу подключаться к розетке соседа, который живёт на 3 этажа ниже!

Роскошное ожидание и печальная реальность

Приехало наше зеркало…

Пришлось написать 14 писем, чтобы мне вернули деньги за это платье

Я надеялась на стиль «бохо», а вместо него приехал стиль «грустный»

Башня для кота оказалась куда меньше, чем было заявлено

Но наш Тревор не сдаётся и пытается быть благодарным.

Моя девушка заказала мне сюрприз. Вот он

Друг долго выбирал подушку для своей дочки

Итак, наш «бассейн для всей семьи» приехал

Всё, что надо знать о моих новых туфлях

Купил тостер по сниженной цене из-за «незначительных внешних повреждений»

Заказал маме цветы

Пусть ваши интернет-покупки будут более приятными и удачными!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Разочарование   люди   магазин   неудача   подборка   покупка   фейл   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
39k
dima423 2 часа назад
чаще всего тут люди которые хотели купить ролс-ройс по цене жигулей... а потом удивляются почему им прислали запорожец)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Dominus 37 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Станислав 40 минут назад
вот любопытно.... даже если бы пришло оригинальное платье, эта мадам думала что в него влезет????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Граммар-наци Час назад
В данном случае



размер выбирать нужно правильно.
Видно вынесла мозг продавцу и он, дабы сберечь свои нервы, вернул деньги.
Не каждый выдержит 14 (!!!) писем от неадекватки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
948
Mowgley 2 часа назад
Чтобы разочаровываться, сознательно заказывая х@йню, нужен особый талант
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Ivan 2 часа назад
Что то у девушки странное представление о своей фигуре. Или у нее зеркало дома вогнутое?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Путешествие мечты: как бесплатно съездить из Москвы во Владивосток, не нарушая законов РФ Путешествие мечты: как бесплатно съездить из Москвы во Владивосток, не нарушая законов РФ 18 случаев, когда невнимательность людей сыграла с ними злую шутку 18 случаев, когда невнимательность людей сыграла с ними злую шутку 16 интересных решений, созданных для удобства людей 16 интересных решений, созданных для удобства людей Забавные и эффектные снимки, которые получились уникальными благодаря случайности Забавные и эффектные снимки, которые получились уникальными благодаря случайности 18 фотографий неудачного взаимодействия человека с техникой 18 фотографий неудачного взаимодействия человека с техникой Когда идёшь в магазин, можно заметить массу интересного Когда идёшь в магазин, можно заметить массу интересного
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

566856



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Звезды советского кино на снимках, сделанных в 80-е годы
0
14
Звезды советского кино на снимках, сделанных в 80-е годы
Осторожно, такие огромные штуки могут вызвать приступ мегалофобии
7
86
Осторожно, такие огромные штуки могут вызвать приступ мегалофобии
“Ты совсем тупая? Ты никуда не поедешь!”: чем закончилась семейная разборка в такси
“Ты совсем тупая? Ты никуда не поедешь!”: чем закончилась семейная разборка в такси
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А дома Натаху ждала целая гора неглаженного!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#ynews#люди#прикол#фотографии#аварии#в мире#СССР#авто аварии#звезды
#интересно#подборка#автомобили#история#Россия#кино#знаменитости#факты#фильм#дети
#фото#животные#автомир#дтп#интересное#сша#картинки#шоу бизнес#неудача#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться