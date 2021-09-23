16 интернет-покупок, которые разочаровали людей

Покупки через интернет прочно вошли в жизнь большинства людей. Однако заказы из интернет-магазинов не всегда оправдывают ожидания. Ниже вас ждет подборка случаев, когда люди хотели порадовать себя покупкой, а вместо этого получили порцию разочарования самых разных масштабов.
Сделать покупку в интернете — это не только способ быстро получить нужную вещь, но и отличная возможность проверить свою удачу. Ведь даже если вы внимательно изучили все фото и описания, всё равно что-то может пойти не так. А уж те, кто не обращает особого внимания на детали, почти наверняка удивятся, увидев свой заказ! И в обоих случаях итог один: разочарование и нервный смех от того, насколько же реальность разошлась с ожиданиями.
Заказал весёлого осьминога, но обе его стороны грустные
Вот такие стулья приехали для нашей комнаты отдыха
Мой парень захотел носки со своим изображением. На левом носке он, а вот на правом — кто-то неизвестный
Специально доплатил за праздничную упаковку…
Заказал провод и не обратил внимание на длину
Зато теперь я могу подключаться к розетке соседа, который живёт на 3 этажа ниже!
Роскошное ожидание и печальная реальность
Приехало наше зеркало…
Пришлось написать 14 писем, чтобы мне вернули деньги за это платье
Я надеялась на стиль «бохо», а вместо него приехал стиль «грустный»
Башня для кота оказалась куда меньше, чем было заявлено
Но наш Тревор не сдаётся и пытается быть благодарным.
Моя девушка заказала мне сюрприз. Вот он
Друг долго выбирал подушку для своей дочки
Итак, наш «бассейн для всей семьи» приехал
Всё, что надо знать о моих новых туфлях
Купил тостер по сниженной цене из-за «незначительных внешних повреждений»
Заказал маме цветы
Пусть ваши интернет-покупки будут более приятными и удачными!
Источник:
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размер выбирать нужно правильно.
Видно вынесла мозг продавцу и он, дабы сберечь свои нервы, вернул деньги.
Не каждый выдержит 14 (!!!) писем от неадекватки.