16 интернет-покупок, которые разочаровали людей

Сделать покупку в интернете — это не только способ быстро получить нужную вещь, но и отличная возможность проверить свою удачу. Ведь даже если вы внимательно изучили все фото и описания, всё равно что-то может пойти не так. А уж те, кто не обращает особого внимания на детали, почти наверняка удивятся, увидев свой заказ! И в обоих случаях итог один: разочарование и нервный смех от того, насколько же реальность разошлась с ожиданиями.

Заказал весёлого осьминога, но обе его стороны грустные