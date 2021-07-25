В аквапарке женщина отпинала громко разговаривавшего парня, но его высмеяли в Сети

Изнурительные тренировки и пахота в зале: как живут самые титулованные гимнастки России (7 фото...

Битва за форточку: две женщины подрались в электричке в борьбе за воздух

В Кузьминках, у театра, мигранты устроили шоу: полиция аплодирует не покладая рук

Проститутки из Одессы не поделили клиента-турка и устроили потасовку

"Таких убивать надо": "яжотец" решил отомстить за сына, нокаутировав 10-летнего ребенка

"Ты недоношенный, и ты сдохнешь": в Новосибирке пьяная пассажирка избила слабослышащего водителя