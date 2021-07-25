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В аквапарке женщина отпинала громко разговаривавшего парня, но его высмеяли в Сети

В аквапарке женщина отпинала громко разговаривавшего парня, но его высмеяли в Сети (5 фото + 1 видео)

Автор:
25 июля 2021 17:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Сормово   аквапарк   видео   драка   карибы   ссора   
1764
5
1
Парень пожаловался на неадекватную мадам, приложив видео, но пользователи Сети заметили, что эти двое друг друга стоили.

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Метки: Сормово   аквапарк   видео   драка   карибы   ссора   
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26  комментариев
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694
SavageTi 51 минуту назад
Такого манерного у*бка грех не ударить.
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5k
SR 58 секунд назад
Быдло на отдыхе.
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−44
Племянник Путина 14 минут назад
скажем честно. Не стоит пускать в аквапарк свиней и глиномесов. Точнее надо запускать этот контингент в специально для них построенные заведения. Крематории например.
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116k
Татьянин день 17 минут назад
Так вот они какие , Карибы
..... да ну на фиг !!!
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47k
noName Полчаса назад
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20
Андрей 37 минут назад
Ну вот дожили! Петухи уже не могут нормально в аквапарках отдыхать !
Хотя я понимаю, у него был конфликт с конкуренткой !
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5k
Свирепый Бамбр 42 минуты назад
Гомосек и свиноматка. Утопите обоих в бассейне!
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1k
Руслан Новак 42 минуты назад
Свинья и петух. Ну и нахрена это всем тут показывать.
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1k
Агафон 47 минут назад
Голос смахивает на Гогена, такой же "манерный".
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161
Бритва Агафон Полчаса назад
Думаете у Поля Гогена был такой же противный голос или вы о каком-то другом Гогене, вашем знакомом?
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161
Бритва 47 минут назад
Это точно аквапарк? Скорее похоже на зоопарк. Тут и бегемот в шлепках и петух кукарекает
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18k
иванов дмитрий 48 минут назад
может это просто часть анимации в аквапарке ?))
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−15
Dd 55 минут назад
Одно говно другое месит
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5k
★Lucifer★ 58 минут назад
Сопля неадекватная...
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896
Василий Кортнев Час назад
пост кал. не стоит такое вывешивать.
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325
Nаnе First NameLаst Час назад
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4k
RRK Час назад
Мне одному кажется, что в последние 10 лет самки стали очень неадекватны???
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161
Бритва RRK 45 минут назад
Возвращаются в лоно природы, тоесть всё больше походят на животных ?
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14k
albedo Час назад
Кто спорит с женщиной, тот укорачивает свое долголетие (Ходжа Насреддин)
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386
Мурчелло albedo Час назад
А если вообще молчать,можно стать бессмертным?
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386
Мурчелло Василий Кортнев 39 минут назад
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