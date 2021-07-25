В аквапарке женщина отпинала громко разговаривавшего парня, но его высмеяли в Сети

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Парень пожаловался на неадекватную мадам, приложив видео, но пользователи Сети заметили, что эти двое друг друга стоили.
Подписчик паблика в ВК "Нижний Новгород без цензуры" решил поделиться с интернет-пользователями своей обидой. На отдыхе в аквапарке "Карибы" в Сормово парень повздорил с посетительницей, которой не понравился его громкий голос. Сначала пара оскорбляла друг друга, потом дама перешла от слов к решительным действиям.
Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику!
"В аквапарке «Карибы» в Сормово женщине не понравилось как я громко разговаривал с друзьями во взрослой зоне. Начала оскорблять и делать необоснованные замечания. Если вы не можете адекватно вести себя в общественных местах, не выходите из дома, тем более с детьми!"- написал пострадавший и приложил видеосвидетельство конфликта, закончившегося потасовкой.
Парень, видимо, понадеялся на сочувствие, но пользователи Сети отчего-то не спешат со словами утешения. Товарища заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации, а кто-то заявил, что в этом конфликте обе стороны хороши.
Судя по манере разговора, очень брутальный парень. Видимо брутальности не хватало и он привлекал внимание других брутальных парней, громкой речью.... Скорее всего, жирной свинье не понравилась именно его брутальные манеры... pic.twitter.com/6WM0OAQ3m6— Tino XИТOFF © (@_KA3AXCTAH) July 25, 2021
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Хотя я понимаю, у него был конфликт с конкуренткой !