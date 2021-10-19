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Давид и Голиаф: парень эффектно успокоил своего противника

Давид и Голиаф: парень эффектно успокоил своего противника (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2021 08:31
Метки: видео   драка   инцидент   конфликт   удар   
2888
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1
Парень в черной футболке решил разобраться с молодым человеком, из-за которого якобы пострадал его друг. Агрессор пустил в ход кулаки, однако недооценил противника.
Когда недооценил своего оппонента. Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: видео   драка   инцидент   конфликт   удар   
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16  комментариев
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602k
Alexey Berestenko 2 часа назад
А здоровый опытный боец - сразу глухо прикрылся и "лежачего не бьют" включил!
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2k
Vasil 23 минуты назад
Чем больше шкаф, тем громче падает.
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7k
КОСТЯН 37 минут назад
Мелкий красава)) ломом опоясан.
А дылде скажу: нефуй мелких обижать,,, ответка замучает
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5k
SuperTroll 47 минут назад
Молой четко в зубы втащил сутулому))
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139
Илья 49 минут назад
Мало дал
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8k
Андрей А Час назад
Вроде по-русски говорят, но нефига не понятно
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16k
Сергей Час назад
Да высокий привык, что его побаиваются из-за габаритов, а сам какой-то горбато-сутулый, явно не боец, как и большинство окружающих нас людей.
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2k
maloy Час назад
Да хватит вам, напали на человека, он просто так далеко ни разу не заходил и не знает что делать))))
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337
Gast 2 часа назад
Всё мои эмоции в одном слове: БРАВО!
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9k
insaider 2 часа назад
Сразу быковать закончил,и принял позу покорности.
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1k
Broscan 2 часа назад
Красава
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