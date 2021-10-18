Реальный прототип "Маэстро" из фильма "В бой идут одни старики": как он заслужил две звезды Героя и подружился с сыном Сталина?

Мало кто знает, что у героя Леонида Быкова из фильма "В бой идут одни старики" был реальный прототип - дважды Герой Советского Союза летчик Виталий Попков. Жизнь Виталия Ивановича и так была реальным кинофильмом. Еще в детстве он сдружился с сыном "отца народов", на войне собирал кузнечиков и рисовал десятки звездочек на фюзеляже за сбитых фашистов. Попков был настолько предан полетам, что поднимался в небо даже в преклонные 83 года.
"Заразил" Василия Сталина авиацией.
Виталий Иванович Попков родился в Москве в 1922 году. Он рос в атмосфере летной романтики. Кажется, в начале 1930-х все мальчишки Советского Союза мечтали стать летчиками. Не исключением был и Попков, который уже в детстве выбрал дело своей жизни. 8-летним мальчиком он пришел в аэроклуб неподалеку от дома. Поначалу Виталика не принимали взрослые, да и к сложным математическим расчетам он был явно не готов. Но мальчик жил мечтой о небе и за каникулы освоил логарифмическую линейку, научился быстро считать.
В краснопресненском аэроклубе оценили упорство Попкова. В 10 лет он уже сам сделал первую авиамодель, в 15 поднялся в воздух на собственном планере. Однажды родители Виталия Ивановича поехали за границу, а сына оставили в лагере для детей-дипломатов. На абхазском побережье Попков сдружился с юным Василием Сталиным. Проводя время за запуском авиамоделей вместе с другом Виталиком, Сталин-младший решил бросить артиллерию и перейти в авиацию. Василий Иосифович был свидетелем на свадьбе Попкова, а Виталий Иванович был одним из немногих, кто приносил на могилу сына Сталина цветы.
Первый бой "Кузнечика".
Попков был из "несчастливого" предвоенного выпуска летчиков. Тогда командование распорядилось выпускать новоиспеченных асов не лейтенантами, а сержантами. В начале Великой Отечественной Виталий Иванович долгое время находился в тылу, где передавал опыт молодым товарищам. И даже когда Попков после многочисленных рапортов попал на фронт ему вновь пришлось ждать своего часа. К "сержантику" относились пренебрежительно. И когда Попков, нарушая всевозможные требования, показал свое летное мастерство за штурвалом ЛаГГ-3, разъяренный командир полка Зайцев объявил его "вечным дежурным" по аэродрому.
Но Виталий Иванович не унывал. Кроме дежурства он ловил кузнечиков для наживки. Они и помогали заядлому рыбаку Попкову ощутимо пополнять скромный полковой котел свежим уловом. Экранный образ "Кузнечика" Леонид Быков тоже позаимствовал у Попкова-дежурного. К слову, летчик заслужил уважение товарищей не только рыбкой. Свой первый "юнкерс" Попков сбил весной 1942 года, когда все асы были на задании, а аэродром в экстренной ситуации нужно было защитить от немецкой атаки. Несмотря на огонь и отсутствие парашюта, Попков лихо прорвался к самолету и уже в небе отразил атаку врага.
Музыка на войне.
В ржевском небе Виталий Попков сбил 5 самолетов врага. В одном из боев летом 1942 года его охваченный пламенем самолет рухнул на землю. Виталий Иванович чудом выжил. Его подожженный парашют запутался в ветках сосны, а сам летчик угодил в болото. Почти сутки раненый бродил по лесам пытаясь понять, перелетел ли он за линию фронта или нет. Виталия Ивановича спасли местные крестьяне, которые вывели красноармейца к своим. После такого трагичного вылета летчику пришлось перенести несколько трудных операций, но он всё равно рвался на фронт.
И Виталий Иванович вернулся. За 1942 год он сбил 13 фашистских самолетов в небе над Ржевом и Сталинградом. Но все ужасы войны не выбили из Попкова тягу к прекрасному. Музыка в его жизни была всегда, ведь соседом Попковых по коммуналке был известный композитор Богословский. Поэтому когда Виталий Иванович стал командиром, в своей эскадрилье он организовал импровизированный ансамбль. На творческие вечера музыкальной эскадрильи приходили бойцы и из других формирований.
Настоящий Герой.
Реальный "Маэстро" получил свое прозвище в воздухе. В 1943 году один из боев на Украине выдался для эскадрильи особенно удачно: 10 сбитых, 3 на счету командира. Возвращаясь на аэродром, радостные и довольные летчики по радио затянули "Ой, Днепро, Днепро...". Когда хор летчиков закончил свое выступление, к командиру обратились с земли: "Спасибо, маэстро!".
К концу войны Виталий Иванович сбил 41 самолет лично и 13 в группе. Советским летчикам не так просто было доказать "авторство" уничтоженных машин. В эту статистику не входят несколько воздушных побед под Сталинградом, не засчитанные по приказу Жукова. Свою первую "Золотую Звезду" Попков получил еще в 1943-м. Второе звание Героя именитый летчик-ас получил летом 1945 года, едва отмаршировав по кремлевской брусчатке. "Маэстро" был редким молодым человеком в нашей стране, кому уже при жизни поставили памятник в Москве.
К слову, сам командир эскадрильи не был жадно честолюбивым и записывал свои сбитые самолеты на счет товарищей. Поэтому 11 из 14 бойцов "поющей эскадрильи" Виталия Попкова добивали нацизм с "Золотыми Звездами" на груди. Помимо красных звездочек на фюзеляже самолетов эскадрильи красовались и музыкальные ноты. Такие оригинально раскрашенные два самолета подарил асам другой маэстро - Леонид Утесов.
История Виталия Попкова крепко врезалась в память 15-летнего Лени Быкова, который вместе с детским ансамблем выступал перед летчиками на освобожденной Украине. Уже будучи артистом, Быков встретился с дважды Героем в конце 1960-х и тщательно расспросил Виталия Ивановича о военных годах. Пусть "В бой идут одни старики" - художественная картина, но некоторые эпизоды из жизни летчика-героя отражены в ней практически документально.
В небо в 83 года.
Что касается самого Попкова, то после Великой Отечественной он участвовал также в Корейской войне в качестве военного инструктора. Им категорически запрещалось участвовать в боях, но кто же остановит дважды Героя? В корейском небе Попков записал на свой счет еще 4 сбитых самолета.
В 2005 году Виталия Ивановича пригласили на один из подмосковных аэродромов. Друзья хотели развлечь "Маэстро" полетами современных авиамоделей. Но передвигавшийся на костылях 83-летний Попков попросился в кабину настоящего самолета. Удерживать дважды Героя было бесполезно. Виталий Иванович провел в небе около часа. Мог бы и больше, если бы не кончилось топливо. Дважды Герой ушел от нас в 2010 году. Таким живым, активным и поющим, словно его киновоплощения, он и останется в веках.
Источник:
- Изысканное "блюдо": самые нестандартные "рецепты" мести
- Неприятности никогда не дремлют
- Как я встретила вашего папу: забавные истории о том, как познакомились родители
Понравилось38