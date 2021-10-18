Реальный прототип "Маэстро" из фильма "В бой идут одни старики": как он заслужил две звезды Героя и подружился с сыном Сталина?

В краснопресненском аэроклубе оценили упорство Попкова. В 10 лет он уже сам сделал первую авиамодель, в 15 поднялся в воздух на собственном планере. Однажды родители Виталия Ивановича поехали за границу, а сына оставили в лагере для детей-дипломатов. На абхазском побережье Попков сдружился с юным Василием Сталиным. Проводя время за запуском авиамоделей вместе с другом Виталиком, Сталин-младший решил бросить артиллерию и перейти в авиацию. Василий Иосифович был свидетелем на свадьбе Попкова, а Виталий Иванович был одним из немногих, кто приносил на могилу сына Сталина цветы.

Первый бой "Кузнечика".

Попков был из "несчастливого" предвоенного выпуска летчиков. Тогда командование распорядилось выпускать новоиспеченных асов не лейтенантами, а сержантами. В начале Великой Отечественной Виталий Иванович долгое время находился в тылу, где передавал опыт молодым товарищам. И даже когда Попков после многочисленных рапортов попал на фронт ему вновь пришлось ждать своего часа. К "сержантику" относились пренебрежительно. И когда Попков, нарушая всевозможные требования, показал свое летное мастерство за штурвалом ЛаГГ-3, разъяренный командир полка Зайцев объявил его "вечным дежурным" по аэродрому.