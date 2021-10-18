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Медицинской маске подарили вторую жизнь

Медицинской маске подарили вторую жизнь (3 фото)

Автор:
18 октября 2021 15:17
Сообщество : Пандемия
Метки: 3D печать   Переработка   медицинская маска   мусор   пандемия   экология   
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Пандемия ударила не только по людям, но и по экологии. Ежедневно в мире используется 6,8 миллиарда одноразовых медицинских масок - 75% из них через короткое время попадут на свалки или будут плавать в океане. А это уже нешуточная угроза для экологии планеты.

Первое в мире комплексное решение по переработке такого вида отходов разработали студенты из Польши, совместно с коллегами из Шотландии. Аппарат XTRUDE ZERO дезинфицирует лицевые маски и превращает их в гранулы, которые затем можно использовать для производства новых товаров из пластика.
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Суть инновационной разработки заключается в том, что, попадая в аппарат, маски, сделанные из разного полимерного материала, разбираются на слои, измельчаются, превращаются под воздействием нагрева в нить, а после - в гранулы, которые в дальнейшем можно использовать для печати в 3D принтерах. Аппарат предназначен для использования в школах и торговых центрах. Ключевой его особенностью, по словам изобретателей, является модульность, благодаря которой его можно уменьшать или увеличивать в размерах, регулируя количество перерабатываемых средств защиты.
За изобретение студенты получили премию Джеймса Дайсона — международную награду в области промышленного дизайна и инженерного проектирования, а человечество - способ избавиться от тонн бесполезного мусора.

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Метки: 3D печать   Переработка   медицинская маска   мусор   пандемия   экология   
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8  комментариев
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2k
Точка 3 часа назад
Ну тогда теперь на мусорке должен появиться новый бак для масок..
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11k
Bill Час назад
Пока что использовал только штуки три маски. Борюсь за экологию.
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1k
Василич Час назад
Я маску больше двух недель стараюсь не использовать.
Стирают только бомжи и нищеброды!
Об угол обстучал и вперед
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912
Autumn2015 Час назад
Лодыри! Чему вас только в школе на уроках домоводства учат! Вот как надо маски использовать :-))))))))
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14k
vikklu Час назад
Лучше бы от масок отказались.
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1k
saturn 2 часа назад
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28k
Игорь 2 часа назад
Идиоты! Ежедневно, а толку? Я за всё время штук 5 наверное использовал. И то - потому что белая сторона слишком маркая и пока туда-сюда в карман суешь сильно грязная становится...
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