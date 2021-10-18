Медицинской маске подарили вторую жизнь

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Пандемия ударила не только по людям, но и по экологии. Ежедневно в мире используется 6,8 миллиарда одноразовых медицинских масок - 75% из них через короткое время попадут на свалки или будут плавать в океане. А это уже нешуточная угроза для экологии планеты.
Первое в мире комплексное решение по переработке такого вида отходов разработали студенты из Польши, совместно с коллегами из Шотландии. Аппарат XTRUDE ZERO дезинфицирует лицевые маски и превращает их в гранулы, которые затем можно использовать для производства новых товаров из пластика.
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Суть инновационной разработки заключается в том, что, попадая в аппарат, маски, сделанные из разного полимерного материала, разбираются на слои, измельчаются, превращаются под воздействием нагрева в нить, а после - в гранулы, которые в дальнейшем можно использовать для печати в 3D принтерах. Аппарат предназначен для использования в школах и торговых центрах. Ключевой его особенностью, по словам изобретателей, является модульность, благодаря которой его можно уменьшать или увеличивать в размерах, регулируя количество перерабатываемых средств защиты.
За изобретение студенты получили премию Джеймса Дайсона — международную награду в области промышленного дизайна и инженерного проектирования, а человечество - способ избавиться от тонн бесполезного мусора.
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