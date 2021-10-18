Медицинской маске подарили вторую жизнь

Суть инновационной разработки заключается в том, что, попадая в аппарат, маски, сделанные из разного полимерного материала, разбираются на слои, измельчаются, превращаются под воздействием нагрева в нить, а после - в гранулы, которые в дальнейшем можно использовать для печати в 3D принтерах. Аппарат предназначен для использования в школах и торговых центрах. Ключевой его особенностью, по словам изобретателей, является модульность, благодаря которой его можно уменьшать или увеличивать в размерах, регулируя количество перерабатываемых средств защиты.