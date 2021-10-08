Google намерен решительно бороться с климат-диссидентами

Глобальное потепление налицо, отрицать его мало кто берется. Но вот версии о причинах этого явления сильно разнятся. Кто-то считает, что человечество тут не при чем. Планета уже не раз за свою историю проходила и эпохи потепления климата, и ледниковые периоды. Задолго до появления промышленных выбросов и прочих издержек цивилизации.

Сторонники этой идеи уверены, что все разговоры о роли человека и индустрии в климатически перекосах — это спекуляция, более того — всемирный заговор. С конкретными коммерческими целями.

Их оппоненты, напротив, продвигают требования сокращения углеродных выбросов, движения в сторону зеленых технологий