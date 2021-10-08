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Google намерен решительно бороться с климат-диссидентами

Google намерен решительно бороться с климат-диссидентами (2 фото)

Автор:
08 октября 2021 18:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: глобальное потепление   гугл   диссиденты   заработок   климат   монетизация   реклама   экология   
1294
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Рекламировать и монетизировать сомнения во влиянии человеческого фактора на изменение климата отныне будет нельзя на просторах Гугла. Интернет-гигант озаботился проблемой разрастания объемов рекламы контента, где напрямую или косвенно высказывается критика официальной точки зрения на подобные проблемы планеты.

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Метки: глобальное потепление   гугл   диссиденты   заработок   климат   монетизация   реклама   экология   
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32  комментария
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9k
insaider 3 часа назад
Скоро запылают костры нового средневековья.
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2k
Хрюн 3 минуты назад
Лыжами по морде тому кто опять заведёт эту «шарманку» по глобальное потепление.
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1k
Vovan Petroff 39 минут назад
Надо писать НИ!!! при чём! Проверочное слово симпАтичный.
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5k
молотый Либентроп 46 минут назад
С - Свобода слова.
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85
mishka79 54 минуты назад
коровы напердели, а виноват опять человек, безобразие, потом скажут, что вообще Русские виноваты, страна-то самая большая
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14k
vikklu 2 часа назад
Бабло побеждает зло и добро. Всё побеждает.
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282
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
начать надо с уничтожения серверов гугла, ибо энергии они жрут не реально много
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279
Nаnе First NameLаst 2 часа назад
Так, а куда делись озоновые дыры? Или они с 80-х самозалатались?
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Хе-хе. Зеленая мафия начинает показывать свои зубы. Раньше были международные террористы, а сейчас появятся эко-террористы. Эт те, кто отрицают потепление климата и против закрытия ТЭЦ, АЭС, угольных и газовых ТЭЦ. Гуантанамо уже ждет новых клиентов.
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279
Nаnе First NameLаst Frank Borman 2 часа назад
Человечество своей деятельностью не может повлиять ни на потепление, ни на похолодание не то что климата, а даже погоды!
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14k
Михаил Гривин 2 часа назад
Достаточно вспомнить, что для борьбы с выбросами в первую очередь предлагают торговать квотами на эти самые выбросы. И фьючерсы(!!!) на эти квоты растут каждый год. Кроме того, еще в 1954 году в городе Обнинске запущена первая в мире самая экологичная (с нулевым выбросом парниковых газов) электростанция. Все появившиеся позднее "зеленые технологии" - тупое выкачивание бабла, это вам подтвердит любой человек, который видел цены на ветрогенераторы. Такого фееричного экологического наипалова мир ещё не видел.

Да, и я не слышал почему-то требований "сажать больше деревьев" - вот этим почему-то ни одна всратая Грета Тунбрег не озабочена, все пытаются "снизить выбросы" при этом непременно чем-то торгуя.

Можно ругать совок сколько угодно, но там за чистый воздух реально боролись - деревья в городах высаживались просто феерическими темпами плюс проводились исследования на предмет их эффективности и т.п. За 30 лет с момента развала ненавидимого либердой СССР вокруг моего дома деревья только вырубают, посажено штук 5 местными жителями и еще мэр в качестве акции десяток кленов вдоль дороги воткнул, из них выжило 3 (прописью - ТРИ).

Просто пример: мой родной завод, с которого я начинал официальный трудовой стаж, от жилых кварталов отделяло две лесополосы в 200м шириной каждая. Сейчас одну вырубили и построили на её месте жилые кварталы, а вторую вырубили - и построили супермаркеты. Я прям вот сразу заботу о экологии ощутил.
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626
MerryGoRound 2 часа назад
Средневековье близко. Шаг вправо, шаг влево от линии партии - расстрел. Гуг и иже с ним совсем очумели и это ни что иное как тотальный контроль и диктатура!
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10k
Авакум 2 часа назад
Зелёные пытаются порушить промышленность.
Они привыкли, что еда берётся из холодильника.
Далее этого они не видят.
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26k
Григорий 2 часа назад
Ёб-тель. Наша планета вертится в пространстве около звезды. Гвоздями не приколочена. В 1200-х было аномальная жара согласно хроникам, но Грете такое неведомо.
А вот Зелёные зарабатывают на хайпе деньги . Огромные деньги. Я не пытаюсь рекламировать книгу, но только открыть глаза для некоторых наивных. В данном опусе четко описано как напугать и использовать испуг в целях личного обогащения.
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1k
K_II_T 3 часа назад
В google исчезнет информация о биткоине и майнинге?
Или тут понимать надо. Это другое?
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279
Nаnе First NameLаst K_II_T 2 часа назад
В google исчезнет поиск порнухи. И сразу исчезнет гугл.
О чём вы? Там тоже не дураки сидят.
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16
Михалис 3 часа назад
Google вообще неадекватно продвигает свою политику, абсолютно не допуская плюрализма и свободы слова. Цензура выборочная.
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279
Nаnе First NameLаst MerryGoRound 2 часа назад
Все ультра левые и их корпорации, кои сейчас превратились в тотальных диктаторов
===========
Вот тут я с вами соглашусь в этом вопросе. Хотя до этого кем вы меня только не клеймили.
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279
Nаnе First NameLаst Alexbux1 Час назад
Да, но только нынешние фашисты себя не называют фашистами. Дядька Черчиль был прав...
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1k
Алксандр Шевченко 3 часа назад
Слишком много мнений в интернете, пора это исправлять.
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12k
ss 3 часа назад
А как же?!! Овцы должны думать так, как им приказывают хозяева.
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