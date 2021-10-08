Google намерен решительно бороться с климат-диссидентами

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Рекламировать и монетизировать сомнения во влиянии человеческого фактора на изменение климата отныне будет нельзя на просторах Гугла. Интернет-гигант озаботился проблемой разрастания объемов рекламы контента, где напрямую или косвенно высказывается критика официальной точки зрения на подобные проблемы планеты.
Глобальное потепление налицо, отрицать его мало кто берется. Но вот версии о причинах этого явления сильно разнятся. Кто-то считает, что человечество тут не при чем. Планета уже не раз за свою историю проходила и эпохи потепления климата, и ледниковые периоды. Задолго до появления промышленных выбросов и прочих издержек цивилизации.
Сторонники этой идеи уверены, что все разговоры о роли человека и индустрии в климатически перекосах — это спекуляция, более того — всемирный заговор. С конкретными коммерческими целями.
Их оппоненты, напротив, продвигают требования сокращения углеродных выбросов, движения в сторону зеленых технологий
Сторонники этой идеи уверены, что все разговоры о роли человека и индустрии в климатически перекосах — это спекуляция, более того — всемирный заговор. С конкретными коммерческими целями.
Их оппоненты, напротив, продвигают требования сокращения углеродных выбросов, движения в сторону зеленых технологий
Google пытался стоять над схваткой, но сейчас выбрал сторону официальных теорий. И решительно настроился с этих пор не платить климат-диссидентам. К этому шагу ресурс подтолкнули рекламодатели многие из них не хотят, чтобы их рекламу ставили в видео и ином контенте, «опровергающем» официальный взгляд на проблематику климатических изменений.
Интернет-гигант пошел навстречу рекламодателям (странно было бы не пойти). Была разработана новая рекламная политика ресурса, в решении задачи приняли участие и эксперты ООН.
Специалисты Гугл акцентируют: дебаты, вопросы, новые научные исследования не будут подпадать под вето. Запрет наложат лишь на лженауку, оголтелое отрицание «человеческого следа» в изменениях климата.
Интернет-гигант пошел навстречу рекламодателям (странно было бы не пойти). Была разработана новая рекламная политика ресурса, в решении задачи приняли участие и эксперты ООН.
Специалисты Гугл акцентируют: дебаты, вопросы, новые научные исследования не будут подпадать под вето. Запрет наложат лишь на лженауку, оголтелое отрицание «человеческого следа» в изменениях климата.
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Да, и я не слышал почему-то требований "сажать больше деревьев" - вот этим почему-то ни одна всратая Грета Тунбрег не озабочена, все пытаются "снизить выбросы" при этом непременно чем-то торгуя.
Можно ругать совок сколько угодно, но там за чистый воздух реально боролись - деревья в городах высаживались просто феерическими темпами плюс проводились исследования на предмет их эффективности и т.п. За 30 лет с момента развала ненавидимого либердой СССР вокруг моего дома деревья только вырубают, посажено штук 5 местными жителями и еще мэр в качестве акции десяток кленов вдоль дороги воткнул, из них выжило 3 (прописью - ТРИ).
Просто пример: мой родной завод, с которого я начинал официальный трудовой стаж, от жилых кварталов отделяло две лесополосы в 200м шириной каждая. Сейчас одну вырубили и построили на её месте жилые кварталы, а вторую вырубили - и построили супермаркеты. Я прям вот сразу заботу о экологии ощутил.
Я посадил с десяток.
Это в счёт?
Они привыкли, что еда берётся из холодильника.
Далее этого они не видят.
А вот Зелёные зарабатывают на хайпе деньги . Огромные деньги. Я не пытаюсь рекламировать книгу, но только открыть глаза для некоторых наивных. В данном опусе четко описано как напугать и использовать испуг в целях личного обогащения.
Или тут понимать надо. Это другое?
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Вот тут я с вами соглашусь в этом вопросе. Хотя до этого кем вы меня только не клеймили.