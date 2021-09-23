15 пронзительных инсталляций, которые напоминают о действительно важных вещах

Наша планета продолжает вращаться, и с каждым годом количество социальных и экологических проблем продолжает расти. Иногда кажется, что они неразрешимы и бесконечны. Но в мире ещё осталось много неравнодушных художников и дизайнеров, которые умудряются заставить людей подумать над своим поведением, и в этом посте вы увидите примеры их удивительных работ.