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15 пронзительных инсталляций, которые напоминают о действительно важных вещах

15 пронзительных инсталляций, которые напоминают о действительно важных вещах (15 фото)

Автор:
23 сентября 2021 22:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: Пронзительные   важно   инсталляция   планета   поведение   проблемы   экология   
727
15

Наша планета продолжает вращаться, и с каждым годом количество социальных и экологических проблем продолжает расти. Иногда кажется, что они неразрешимы и бесконечны. Но в мире ещё осталось много неравнодушных художников и дизайнеров, которые умудряются заставить людей подумать над своим поведением, и в этом посте вы увидите примеры их удивительных работ.

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Метки: Пронзительные   важно   инсталляция   планета   поведение   проблемы   экология   
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3  комментария
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734
Dorell 3 часа назад
Все фигня. Нужна инсталляция, напоминающая выключить утюг.
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12k
Великий Кормчий 2 минуты назад
А есть инсталляции из использованных бузовых, собчак и киркоровых?
Друг интересуется прост.
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262
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
И что? Это скотское общество уже не спасти.
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