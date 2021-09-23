15 пронзительных инсталляций, которые напоминают о действительно важных вещах

727
15
Наша планета продолжает вращаться, и с каждым годом количество социальных и экологических проблем продолжает расти. Иногда кажется, что они неразрешимы и бесконечны. Но в мире ещё осталось много неравнодушных художников и дизайнеров, которые умудряются заставить людей подумать над своим поведением, и в этом посте вы увидите примеры их удивительных работ.
×
Надпись под рекламным щитом гласит: “Эта волна отходов содержит среднее количество пластикового мусора, которым засорены пляжи в Великобритании"
Художественное произведение британского поп-исполнителя Аллена Джонса, посвященное сексизму
Джон Дальсен, создатель этой установки, собрал тысячи шлепанцев, чтобы создать свою инсталляцию в форме бутылки, посвященную загрязнению окружающей среды
Гигантский умирающий кит, задыхающийся от одноразового пластика, был представлен на параде Виареджо в Италии, чтобы напомнить крупным корпорациям о необходимости освободиться от пластика
Коалиция по борьбе с загрязнением пластика установила в Ванкувере скульптуру, изображающую дельфинов, завернутых в кольцо из 6 упаковок
Гигантские рыбы, сделанные из пластиковых бутылок, выставлены на пляже Ботафого в Рио-де-Жанейро
Эти киты могут найти меньше пластика в центре Загреба, Хорватия, чем в море
Статуя, изображающая дракона, изрыгающего пластик, установлена в Брюсселе перед зданием Европейской комиссии
Немецкий художник Шульт создает мусорных людей из использованных банок и технических отходов
Скульптура была создана для того, чтобы побудить людей прилеплять к ней свою жевательную резинку
Вот еще одна уличная инсталляция, построенная с использованием выброшенных предметов
Источник:
Ссылки по теме:
- "Как правило, судьба таких детей печальна": политики и соцсети о Грете Тунберг
- 15 наглядных доказательств того, что с природой шутки плохи
- Астрономы ломают голову над экзопланетой "из сахарной ваты"
- Экспедиторы выловили из океана рекордное количество мусора
- Что произойдет, если на планете растает весь лед
17
Понравилось17
Новости партнёров
Друг интересуется прост.