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Крутые дизайнерские решения привычных предметов и вещей

Крутые дизайнерские решения привычных предметов и вещей (17 фото)

Автор:
31 августа 2021 08:48
Сообщество : Фабрика идей
Метки: в мире   дизайн   идея   кратив   подборка   фантазия   фото   
943
17

Многие вещи и предметы, окружающие нас, перестают привлекать к себе внимание человека, поскольку давно успели стать весьма обыденными.


Именно в таких случаях и способен прийти на помощь дизайн, который может придать новый вид различным предметам и заставить нас по-новому взглянуть на самые привычные вещи. Даже если речь идёт о дорожных знаках и уличных фонарях! И снимки из нашей сегодняшней подборки отлично доказывают, что крутые дизайнерские решения могут украсить этот мир и стать предметом восхищения случайных прохожих.


Парковка для велосипедов в виде разноцветных скрепок в Вашингтоне

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Штрихкод на коробке с молоком выполнен в виде травы, которую жуёт корова


Сигнал светофора в Японии, который выполнен в виде аниме-персонажа Астробоя



6 кубиков


После такого дизайна упаковки люди забудут о том, что мучное может испортить фигуру!


На перилах на вершине Неаполя есть шрифт Брайля, который описывает открывающийся вид



Дизайн банки с соком выглядит так, словно в ней прячется ящерка



Вот так стильно можно украсить туалетную комнату в общественном месте



В Болгарии есть скамейки в виде книг



Бюстгалтер, в котором есть пуш-ап в виде ладони человека



Нашёл в Вильнюсе книгу «Старик и море» 1967 года издания в потрясающей минималистичной обложке


Хорошие дизайнеры никогда не забывают о том, что всё гениальное просто.


Урна для сигаретных окурков выполнена в виде потушенной сигареты



Когда зонтик намокает, на нём можно увидеть логотип



Дверь в моём классе украшена игрой Пакман. Это всегда поднимает мне настроение перед занятиями



В Аризоне я увидел не привычный жёлтый, а голубой логотип Макдональдса



У этого уличного фонаря есть руки



Видимо это значит, что переходить дорогу нужно широкими шагами

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Метки: в мире   дизайн   идея   кратив   подборка   фантазия   фото   
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3k
Alex75r 52 минуты назад
Самая крутая дизайнерская идея - логотип другого цвета.
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5k
newegg 24 минуты назад
Единственный в мире McDonald’s с бирюзовым логотипом находится в городе Седона, штат Аризона.
Причина такого исключения достаточно забавна. Город Седона славится у туристов своим необычайным горным ландшафтом красных скал. Из-за этого в Седоне действуют правила, запрещающие зданиям особо выделяться на фоне окружающей природы. Когда в 1993 построили Макдональдс, городские власти сочли что ярко-желтая буква «M» будет конфликтовать с окружающими красными камнями, и выбрали более спокойный синий цвет.
Сам McDonald’s от этого только выиграл. Многие туристы останавливаются перекусить только ради его уникальности.
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
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