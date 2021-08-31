Крутые дизайнерские решения привычных предметов и вещей

Многие вещи и предметы, окружающие нас, перестают привлекать к себе внимание человека, поскольку давно успели стать весьма обыденными.
Именно в таких случаях и способен прийти на помощь дизайн, который может придать новый вид различным предметам и заставить нас по-новому взглянуть на самые привычные вещи. Даже если речь идёт о дорожных знаках и уличных фонарях! И снимки из нашей сегодняшней подборки отлично доказывают, что крутые дизайнерские решения могут украсить этот мир и стать предметом восхищения случайных прохожих.
Парковка для велосипедов в виде разноцветных скрепок в Вашингтоне
Штрихкод на коробке с молоком выполнен в виде травы, которую жуёт корова
Сигнал светофора в Японии, который выполнен в виде аниме-персонажа Астробоя
6 кубиков
После такого дизайна упаковки люди забудут о том, что мучное может испортить фигуру!
На перилах на вершине Неаполя есть шрифт Брайля, который описывает открывающийся вид
Дизайн банки с соком выглядит так, словно в ней прячется ящерка
Вот так стильно можно украсить туалетную комнату в общественном месте
В Болгарии есть скамейки в виде книг
Бюстгалтер, в котором есть пуш-ап в виде ладони человека
Нашёл в Вильнюсе книгу «Старик и море» 1967 года издания в потрясающей минималистичной обложке
Хорошие дизайнеры никогда не забывают о том, что всё гениальное просто.
Урна для сигаретных окурков выполнена в виде потушенной сигареты
Когда зонтик намокает, на нём можно увидеть логотип
Дверь в моём классе украшена игрой Пакман. Это всегда поднимает мне настроение перед занятиями
В Аризоне я увидел не привычный жёлтый, а голубой логотип Макдональдса
У этого уличного фонаря есть руки
Видимо это значит, что переходить дорогу нужно широкими шагами
Источник:
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Причина такого исключения достаточно забавна. Город Седона славится у туристов своим необычайным горным ландшафтом красных скал. Из-за этого в Седоне действуют правила, запрещающие зданиям особо выделяться на фоне окружающей природы. Когда в 1993 построили Макдональдс, городские власти сочли что ярко-желтая буква «M» будет конфликтовать с окружающими красными камнями, и выбрали более спокойный синий цвет.
Сам McDonald’s от этого только выиграл. Многие туристы останавливаются перекусить только ради его уникальности.