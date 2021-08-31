Крутые дизайнерские решения привычных предметов и вещей

Именно в таких случаях и способен прийти на помощь дизайн, который может придать новый вид различным предметам и заставить нас по-новому взглянуть на самые привычные вещи. Даже если речь идёт о дорожных знаках и уличных фонарях! И снимки из нашей сегодняшней подборки отлично доказывают, что крутые дизайнерские решения могут украсить этот мир и стать предметом восхищения случайных прохожих.

Парковка для велосипедов в виде разноцветных скрепок в Вашингтоне