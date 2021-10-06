Пляж, который стал популярным, потому что с него запрещают убирать стёкла

Стеклянный пляж - само по себе звучит необычно и кажется, что речь пойдёт о какой-то загадке природы. Тут и постаралась природа, хотя ей пришлось немного подшлифовать то, что сделали люди. Дело в том, что Glass Beach - это бывшая огромная мусорка. Откуда, впрочем, теперь всячески просят остатки старого мусора не забирать.
Место это находится в Калифорнии, в национальном парке МакКеррихер, рядом с небольшим городком Форт-Брегг (Fort Bragg), на берегу Тихого океана. Сам форт был основан в середине 19-го века, точнее в 1857-м году. Ровно через 110 лет, в 1967 году, берег был закрыт властями - считается, что для того, чтобы очистить его от мусора, хотя, кажется, мусор там просто уже некуда было складывать.
Дело в том, что практически всё время существования здесь городка именно на эту береговую территорию свозили мусор со всей округи, сбрасывая прямо со скал.
Ну то есть это была местная свалка, куда свозили все отходы - от бутылок и упаковок от еды до старой бытовой техники и даже автомобилей. Всё это десятилетиями валялось на берегу океана и особо никого не смущало.
Официально свалка просуществовала здесь с 1906 года, более 60 лет - можно представить, сколько мусора накопилось. Но после закрытия свалки территория была недоступна ещё 30 лет - и нельзя сказать, что всё это время там убирали. Сообщается, что "принимались различные меры" для очистки берега, но, похоже, меры эти были не слишком решительными.
Потому что пишут, что весь крупный мусор отсюда вывезли только в 2002-м году. Именно тогда территория берега стала частью MacKerricher State Park, так что вопрос решался уже сравнительно оперативно.
Но за всё прошедшее время, собственно, весь мелкий мусор уже был смыт водой, так что убирали то, что океан не осилил. Но один тип мусора - разного рода разбитые стёкла - ни океан, ни люди не смогли отсюда убрать. Мелкие осколки стекла, каковых тут были тонны по всему берегу, люди собрать просто не смогли, поэтому изначально даже не пытались их собирать.
То есть появление новой яркой - в прямо смысле слова - достопримечательности в Калифорнии тогда вряд ли было запланировано или хотя бы ожидаемо. Но этих нескольких десятилетий хватило на то, чтобы волны Тихого океана отполировали разноцветные осколки, сгладили их острые углы и перемешали с прибрежной галькой - так и появился Стеклянный пляж.
Кстати, отмечается, что стеклянная галька не просто осталась на берегу - океан периодически выносит новые порции красивостей из каких-то своих прибрежных запасов.
Место это, став частью официального парка, быстро стало популярным - хотя и до этого уже было известно среди любителей необычных достопримечательностей и отдыха на природе. Формально здесь, кстати, целых три пляжа, но в любом случае все они - часть одной большой бывшей городской свалки.
Иронично, что сейчас здесь не только запрещено выбрасывать мусор, но ещё и всячески рекомендуется не забирать с пляжа то, что осталось от старого мусора.
Разноцветные стёкла, ювелирно обработанные океаном, конечно же, стали излюбленным сувениром для побывавших здесь - так что есть опасения, что скоро стеклянные алмазы, рубины и изумруды просто закончатся. Знатоки уже каталогизируют это "богатство", поскольку за обычными вроде бы стекляшками прослеживается их "родословная".
Скажем, есть особые очень редкие рубиново-красные стекляшки, которые получились из осколков задних автомобильных фонарей. А есть "сапфиры", которые получаются из особого стекла, из которого когда-то давно делались аптекарские бутылочки.
До 1940-го года производилось так называемое урановое стекло (оно окрашивалось с помощью соединений урана), которое тоже попадало на свалки - этот раритет светится особым светом, если рассматривать его на солнце. Впрочем, все "камушки" играют на солнце разными цветами совершенно волшебным образом - говорят, завораживающее зрелище.
Так что теперь во всех путеводителях и рекламных брошюрах можно увидеть просьбу о том, чтобы посетители пляжа не забирали эти красивые стёклышки с собой.
Правда, сувениры из них вполне доступны, так что понемногу пляж всё-таки подчищается. Многие иронизируют, говоря, что можно запросто подкинуть природе ещё немного материала - мусора на других свалках много. Но уж говорить серьёзно, процесс превращения обычного стеклянного мусора в необычные стеклянные "камушки" требует очень много времени - думается, пляж пришлось бы снова закрыть.
Осколки под действием солёной воды со временем не только шлифуются, теряя острые края, но и становятся мягче и обретают матовый блеск вместо глянцевого, который наблюдается у обычного стекла.
Так происходит потому, что из стекла вымывается известь и сода, используемые при изготовлении, поэтому меняются и его свойства. Это и делает осколки стекла столь необычными внешне, да ещё и безопасными для посетителей пляжа. Тут, кстати, без проблем можно ходить босиком - хорошую обувь советуют для того, чтобы спуститься к воде или побродить по прибрежным скалам.
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