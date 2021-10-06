Пляж, который стал популярным, потому что с него запрещают убирать стёкла

Место это находится в Калифорнии, в национальном парке МакКеррихер, рядом с небольшим городком Форт-Брегг (Fort Bragg), на берегу Тихого океана. Сам форт был основан в середине 19-го века, точнее в 1857-м году. Ровно через 110 лет, в 1967 году, берег был закрыт властями - считается, что для того, чтобы очистить его от мусора, хотя, кажется, мусор там просто уже некуда было складывать.

Дело в том, что практически всё время существования здесь городка именно на эту береговую территорию свозили мусор со всей округи, сбрасывая прямо со скал.