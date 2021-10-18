FISHKINET
Учеба на удаленке: чем обернулась мечта всех подростков Учеба на удаленке: чем обернулась мечта всех подростков 19 доказательств, что японцы живут в какой-то другой Вселенной, и у них все не так, как у всех 19 доказательств, что японцы живут в какой-то другой Вселенной, и... Плевок на краповый берет: в Грозном спецназовцы устроили драку из-за мошенничества кавказцев Плевок на краповый берет: в Грозном спецназовцы устроили драку... На чем на самом деле стоит Венеция На чем на самом деле стоит Венеция Принцессе Фантагиро из сказки «Пещера золотой розы» уже 58 лет, и она по-прежнему прекрасна Принцессе Фантагиро из сказки «Пещера золотой розы» уже 58 лет, и... Сарган Сарган Понты дороже... здравого смысла Понты дороже... здравого смысла Впечатляющие ошибки строителей Впечатляющие ошибки строителей Мужчина бросился под поезд в столичном метро Мужчина бросился под поезд в столичном метро У темнокожей активистки BLM нашли предка-рабовладельца У темнокожей активистки BLM нашли предка-рабовладельца Отец фотографирует дочку в антураже классики Отец фотографирует дочку в антураже классики Демис Руссос: пять дней в плену у адептов самой мирной религии Демис Руссос: пять дней в плену у адептов самой мирной религии Под Пермью ученик шестого класса устроил в школе стрельбу Под Пермью ученик шестого класса устроил в школе стрельбу "Цирк уродцев": новые скульптуры в Нижегородской области стали посмешищем "Цирк уродцев": новые скульптуры в Нижегородской области стали... Иуда. История жизни предателя и провокатора Сергея Ковалева Иуда. История жизни предателя и провокатора Сергея Ковалева 15 девушек, которые мечтали бы начать свой день заново 15 девушек, которые мечтали бы начать свой день заново Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Неприятности никогда не дремлют Неприятности никогда не дремлют Гифки Гифки
19 доказательств, что японцы живут в какой-то другой Вселенной, и у них все не так, как у всех

19 доказательств, что японцы живут в какой-то другой Вселенной, и у них все не так, как у всех (17 фото + 3 гиф)

Автор:
18 октября 2021 07:53
Метки: Япония   в японии   география   страноведение   торговый автомат   фото   чудные японцы   
19988
20
Включить все анимашки

Япония - какая-то современная страна чудес. Если авторы детских сказок хотят рассказать миру о чем-то действительно необычном и волшебном, то на вооружение им стоит взять именно японский быт и другие технологичные новшества из страны восходящего солнца.

×





А как вы думаете, японцы чудные или все-таки гениальные?


Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Япония   в японии   география   страноведение   торговый автомат   фото   чудные японцы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
98
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
98  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
ZmeyUA 5 часов назад
Муслимов и прочих хачей к себе и близко не подпускают. За это уважуха.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 19)
8k
Клёст 5 минут назад
Они деловитые)
Всё передовое, инновационное, перспективное, и т.д. по всему миру собирают много лет)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
747
Четырёхолёсный Самовар 8 минут назад
картинка 9. я так понял по сайту, это из меню музея-тюрьмы в городе Абасири, Хоккайдо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
bais65 17 минут назад
Чёта автор банальщину какую-то запостил, абсолютно ничего удивительного не увидел. Кстати, волосы так моя дочь красила когда ещё подростком была, офигеть новый тренд.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
Aleksandr 2 часа назад
Я лучше по Европейски поживу, мне умного туалета не надо, а размер квартир, открытость миру,
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Viktor 2 часа назад
14. Роботизированный автомат по покупке мороженого ???!!! У кого он покупает мороженное ? Или может все таки ПРОДАЕТ ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Хельги 2 часа назад
На счет йены прикольно, с другой стороны 1 йена это 0,62 рубля, т.е. 60 копеек, удивительно, что она вообще есть, эта монета.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
253
Elveen Хельги 9 минут назад
У них моновалюта, как и вона в корее или рупия в индии - нету деления рубль/копейка, доллар/цент или фунт/пенни. Просто все считают в копейках грубо говоря, все что меньше 100 - разменные монеты.
Лайфхак - если видишь центу в йенах: типа 200 йен откидывай 2 нуля и переводи в доллары 2.00 доллара чтобы ориентироваться что сколько у них там стоит, если вообще гений математики, еще скидывай 12% разницы в курса - 1.76 доллара
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63
Levaksinyak Sinyak 2 часа назад
Интересно вот другое, как такие развитые и милые японцы в своё время в Китае устроили такую резню, что Гитлер осудил это. Гитлер осудил, Карл! Они там людей тупо потрошили
наизнанку. Или всё таки поколения сменились и они стали добрыми?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
169
super.kkk-2016 2 часа назад
Скупили все патенты на российское золото(колчаковское). которое хранили до 50. и зажили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
722
Homem 2 часа назад
Они уникальные.Из минимума выжимают или добывают максимум.Что до прочего это пока не объявлена там всеобщая толерантизация.Народам Кавказа,а также отдельным народностям из Африки там пока не интересно вот и живут местные наслаждаясь своей духовной культурой и наследием.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Енот Потаскун 2 часа назад
А ещё у них был отряд 731, массовики-затейники с богатой фантазией.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Йожык 3 часа назад
Конкурс на лучшую туалетную бумагу. Американцы нажимают кнопку, и у них рулон сам раскручивается. У французов бумага пахнет как "Шанель №5". Последними пришли японцы и дали жюри таблетку. Жюри удаляется, через время возвращается. Все:
-Что? Как?
-Выходит прямо в пакетике.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−90
orys shoshka 3 часа назад
Японцы живут не в другой вселенной. Это Россия живёт в гамне
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
vzhikovvzhik satra 2 часа назад
Дед этого "товарисча" ещё недавно жопу об юрту вытирал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
эмосурикат прямоползающий 3 часа назад
ничего сверхъестественного не увидел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
201
Chaim Kushnir 3 часа назад
посмотрите на тех японцев ,что приезжают в Москву туристами - бомжи - бомжами, и это те, у кого есть деньги на подобную поездку. Маленькая , варящаяся в собственном соку вырождающаяся нация.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
3k
fenomen111 3 часа назад
Велком ту Раша

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
462
Maximka fenomen111 3 часа назад
ты никогда не будешь жить хорошо..... с привычкой все свое обсирать, так и будешь в гомне бултыхаться.
Россия - одна из первых стран в мире, в которой на автомобильных дорогах применили проекцию пешеходных переходов и дорожных знаков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
307
imho Maximka Час назад
Сколько не хвалил свой ваз, лучше он так и не стал.
То же со сборной по футболу. А вот после того как меня средним классом назвали, я действительно стал лучше питаться и одеваться)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
506
MerryGoRound 4 часа назад
Каждые 3 месяца одно и то же. Копи пейстят уже у своих же здесь. Не надоело еще?! )))
Упаковки из крахмала уже давным давно изобретены в США. Ничего нового. И т.д. и т.п. Очень много неточностей, отсебятины и откровенно претенциозности на оригинальность, которой нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−3
Поджигатель Пуканов 4 часа назад
8. -Мимо будешь идти - возьми на вечер штуки три процессора, а то у меня утрешние уже закончились
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
247
Васька Мутный 4 часа назад
5. не воды, а напитка. Если не ошибаюсь, то так проверяют качество напитка.
6. напитки такие же.
8. это лотерея, какой проц внутри неизвестно. Как повезет.

Ох уж эти афтары.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Enigma Kuutar 4 часа назад
Хм... 1 йена. Надо попробовать :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Вячеслав 4 часа назад
Они такие же как мы. К нам как то студентов из Японии по обмену студентами прислали. Так е же как мы особенно девицы. Веселые,компанейские могут и выпить не плохо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 38 комментариев
Показать ещё
Учеба на удаленке: чем обернулась мечта всех подростков Учеба на удаленке: чем обернулась мечта всех подростков Страна запретов: факты о современном Туркменистане, которые поражают даже искушенных туристов Страна запретов: факты о современном Туркменистане, которые поражают даже искушенных туристов Запреты на тампоны и 15 лет под стражей за кока-колу: факты о Северной Корее, которые поражают весь мир Запреты на тампоны и 15 лет под стражей за кока-колу: факты о Северной Корее, которые поражают... Что на Сахалине осталось японского? Что на Сахалине осталось японского? "Катюша" - любимый аксессуар японок "Катюша" - любимый аксессуар японок Японская принцесса откажется от титула, выйдя замуж за простого студента Японская принцесса откажется от титула, выйдя замуж за простого студента
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

793



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Фильм про Майку с планеты Гурун, названия которого почти никто не помнит
9
134
Фильм про Майку с планеты Гурун, названия которого почти никто не помнит
Это создание склеивает лапки муравьям и живёт целых 11 лет в скромности и аскезе
2
44
Это создание склеивает лапки муравьям и живёт целых 11 лет в скромности и аскезе
Набирающие популярность
Лодки на пляже Пхукета отдают даром!
1
12
Лодки на пляже Пхукета отдают даром!
Узники замка Крейг: в шотландском замке лечат от криптозависимости
0
1
Узники замка Крейг: в шотландском замке лечат от криптозависимости
Учеба на удаленке: чем обернулась мечта всех подростков
Учеба на удаленке: чем обернулась мечта всех подростков
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Фотошоп! Во-первых: без ушанки, а во-вторых медведи не пьют пиво - только водку!
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#вкусно#Рецепт#Юмор#грибная икра#СССР#история#животные#люди#панкейк#комментарии
#фото#интересно#быстро и вкусно#грибы#Разное#страна#картинки#прикол#познавательно#новости
#как приготовить#факты#икра#фотографии#подборка#блины#кино#мука#в мире#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться