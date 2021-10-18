19 доказательств, что японцы живут в какой-то другой Вселенной, и у них все не так, как у всех

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Япония - какая-то современная страна чудес. Если авторы детских сказок хотят рассказать миру о чем-то действительно необычном и волшебном, то на вооружение им стоит взять именно японский быт и другие технологичные новшества из страны восходящего солнца.
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4. Плетением занимаются все народы мира, у каждого узлы и техники свои. На фото традиционные плетеные узоры на камнях из Японии
7. Еще одно видео того, как ездят в местном метро
10. На улицах есть станции с зонтами. Если начался дождь, то можно взять любой зонт, а когда осадки прекратятся, оставить на ближайшей такой же станции
12. Туристов удивляют парки в форме замочных скважин в Японии, на самом деле это не просто зеленые насаждения для отдыха, а гробницы, в которых хоронили императоров
14. Роботизированный автомат по покупке мороженого
15. Так работают монорельсы в Японии
17. Каждая упаковка этой конфеты сделана из крахмала, что позволяет съесть конфету полностью, не оставляя мусора
А как вы думаете, японцы чудные или все-таки гениальные?
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Лайфхак - если видишь центу в йенах: типа 200 йен откидывай 2 нуля и переводи в доллары 2.00 доллара чтобы ориентироваться что сколько у них там стоит, если вообще гений математики, еще скидывай 12% разницы в курса - 1.76 доллара
наизнанку. Или всё таки поколения сменились и они стали добрыми?
французы Москву сожгли
немцы так вообще беспредельничали
-Что? Как?
-Выходит прямо в пакетике.
Ну и про то ,что в японии таки не доллары я вообще молчу.
вообще, конечно глупо что-то доказывать долба**у, у которого даже не хватило мозгов понять, что японские йены в большинстве статей сразу переводят в доллары для удобства восприятия
Спойлер: Это не доллары!!
Ваше пропогандонство настолько тупое уже стало..
Россия - одна из первых стран в мире, в которой на автомобильных дорогах применили проекцию пешеходных переходов и дорожных знаков.
То же со сборной по футболу. А вот после того как меня средним классом назвали, я действительно стал лучше питаться и одеваться)
Упаковки из крахмала уже давным давно изобретены в США. Ничего нового. И т.д. и т.п. Очень много неточностей, отсебятины и откровенно претенциозности на оригинальность, которой нет.
6. напитки такие же.
8. это лотерея, какой проц внутри неизвестно. Как повезет.
Ох уж эти афтары.