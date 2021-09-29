Факты о Туркменистане, доказывающие, что в современном мире люди много где все еще живут по ужасным по правилам

Талоны не в прошлом

Пайки в Туркменистане — это не пережиток прошлого. Как бы шикарно не выглядела столица, чем бы не хвастался президент, в стране есть продуктовые наборы. Получить их можно только по знакомствам или отстояв несколько часов в очереди у магазина. В пайки входят бутылка масла, кило сахара и три "ножки Буша" курятины из ГМО.



Лекарства



С лекарствами ситуация тоже плачевная. Люди порой меняются даже просроченными препаратами, потому что купить в аптеке можно только за большие деньги, а многого попросту нет.



Брак

Если мужчина и женщина просто сожительствует вместе, но не расписаны официально, их могут сдать правоохранительным органом. В итоге их посадят в тюрьму.