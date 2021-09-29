Факты о Туркменистане, доказывающие, что в современном мире люди много где все еще живут по ужасным по правилам

В последнее время известность стране в Центральной Азии, омываемой водами Каспийского моря, приносит именно глава Туркменистана. В Сети можно найти множество роликов с его талантами: он и музыкант, и спортсмен, и наездник, и собаковод (продолжать можно вечно). Но что еще стоит знать об этой стране туристам?
Доносы
Зачем следить за гражданами и обучать сотрудников этому (хотя и такие люди есть в Туркменистане), когда они могут все сделать сами? Непопулярное мнение может стать поводом для доноса на соседа. Причем за это платят.
Туристы
Для иностранцев, которые посещают страны, создали специальные маршруты. Самостоятельно что-то посмотреть уже не удастся. Возят людей группами и только в согласованные места. Напоминает Северную Корею?
Талоны не в прошлом
Пайки в Туркменистане — это не пережиток прошлого. Как бы шикарно не выглядела столица, чем бы не хвастался президент, в стране есть продуктовые наборы. Получить их можно только по знакомствам или отстояв несколько часов в очереди у магазина. В пайки входят бутылка масла, кило сахара и три "ножки Буша" курятины из ГМО.
Лекарства
С лекарствами ситуация тоже плачевная. Люди порой меняются даже просроченными препаратами, потому что купить в аптеке можно только за большие деньги, а многого попросту нет.
Брак
Если мужчина и женщина просто сожительствует вместе, но не расписаны официально, их могут сдать правоохранительным органом. В итоге их посадят в тюрьму.
Бизнес
Про поддержку малого бизнеса можно не упоминать. В Туркменистане не то, что не поддерживают, в целом не дают работать частным ателье, магазинам и салонам красоты. Это делают подпольно, причем даже в этом случае надо дать взятку. Ведь все контролируется.
Ориентация
Если у человека нетрадиционная ориентация, то запросто могут посадить, а еще издеваться на официальном уровне. Лучше не быть собой и не показывать свои реальные чувства.
Домашние животные
На улицах нельзя встретить бродячих собак и кошек. Их давно отловили и истребили. Сейчас идет охота даже на домашних питомцев. Разбрасывают отравленную еду, устраивают облавы на хозяев с питомцами. Заявления подавать бессмысленно, их не рассмотрят.
Пост сделан по мотивам путешествий Михаила Зарубина. Ему написала жительница Туркменистана, рассказав о ситуации в стране.
А вы были в Туркменистане?
Источник:
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На улицах нельзя встретить бродячих собак и кошек. Их давно отловили и истребили. Сейчас идет охота даже на домашних питомцев. Разбрасывают отравленную еду, устраивают облавы на хозяев с питомцами. Заявления подавать бессмысленно, их не рассмотрят.
Что не так? Это цивилизованный подход. У нас от бродячих собак деться некуда.