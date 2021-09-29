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Факты о Туркменистане, доказывающие, что в современном мире люди много где все еще живут по ужасным по правилам

Факты о Туркменистане, доказывающие, что в современном мире люди много где все еще живут по ужасным по правилам (7 фото)

Автор:
29 сентября 2021 11:19
Метки: президент Туркменистана   страноведение   туркменистан   факты о странах   факты о туркменистане   фото   
5269
7

В последнее время известность стране в Центральной Азии, омываемой водами Каспийского моря, приносит именно глава Туркменистана. В Сети можно найти множество роликов с его талантами: он и музыкант, и спортсмен, и наездник, и собаковод (продолжать можно вечно). Но что еще стоит знать об этой стране туристам?



Доносы


Зачем следить за гражданами и обучать сотрудников этому (хотя и такие люди есть в Туркменистане), когда они могут все сделать сами? Непопулярное мнение может стать поводом для доноса на соседа. Причем за это платят.

Туристы


Для иностранцев, которые посещают страны, создали специальные маршруты. Самостоятельно что-то посмотреть уже не удастся. Возят людей группами и только в согласованные места. Напоминает Северную Корею?

×

Талоны не в прошлом


Пайки в Туркменистане — это не пережиток прошлого. Как бы шикарно не выглядела столица, чем бы не хвастался президент, в стране есть продуктовые наборы. Получить их можно только по знакомствам или отстояв несколько часов в очереди у магазина. В пайки входят бутылка масла, кило сахара и три "ножки Буша" курятины из ГМО.

Лекарства

С лекарствами ситуация тоже плачевная. Люди порой меняются даже просроченными препаратами, потому что купить в аптеке можно только за большие деньги, а многого попросту нет.

Брак


Если мужчина и женщина просто сожительствует вместе, но не расписаны официально, их могут сдать правоохранительным органом. В итоге их посадят в тюрьму.



Бизнес


Про поддержку малого бизнеса можно не упоминать. В Туркменистане не то, что не поддерживают, в целом не дают работать частным ателье, магазинам и салонам красоты. Это делают подпольно, причем даже в этом случае надо дать взятку. Ведь все контролируется.


Ориентация


Если у человека нетрадиционная ориентация, то запросто могут посадить, а еще издеваться на официальном уровне. Лучше не быть собой и не показывать свои реальные чувства.





Домашние животные


На улицах нельзя встретить бродячих собак и кошек. Их давно отловили и истребили. Сейчас идет охота даже на домашних питомцев. Разбрасывают отравленную еду, устраивают облавы на хозяев с питомцами. Заявления подавать бессмысленно, их не рассмотрят.



Пост сделан по мотивам путешествий Михаила Зарубина. Ему написала жительница Туркменистана, рассказав о ситуации в стране.


А вы были в Туркменистане?

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Метки: президент Туркменистана   страноведение   туркменистан   факты о странах   факты о туркменистане   фото   
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17  комментариев
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11k
Taximaxi 2 часа назад
Много,где все ещё живут по ужасным по правилам. Мало ещё кто это может делать ,не только лишь каждый. В.Кличко. Великие цитаты.
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559
MerryGoRound Полминуты назад
Меня смутило "курятины из ГМО"... Эммм...автор вообще в курсе, что такое ГМО, что он такую глупость пишет?!
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28k
Антон 11 минут назад
Страна закрытая, хрен его знает, что там на самом деле происходит. Может, всё байки, как про Кима из Кореи.
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3k
sergiy123 15 минут назад
ну и бред
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232
Дмитрий Самохин 23 минуты назад
Курятина из ГМО
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222
1 1 Полчаса назад
ну про геев и бродячих животных верно
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30k
Растрелли В.В. Час назад
Домашние животные

На улицах нельзя встретить бродячих собак и кошек. Их давно отловили и истребили. Сейчас идет охота даже на домашних питомцев. Разбрасывают отравленную еду, устраивают облавы на хозяев с питомцами. Заявления подавать бессмысленно, их не рассмотрят.

Что не так? Это цивилизованный подход. У нас от бродячих собак деться некуда.
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1k
Вадим Час назад
Второй день про Туркменистан..не выборы ли там скоро? А ещё как совпадает интересно, у Афганистана как раз общая граница с Туркменистаном, и куча оружия завалялась..
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