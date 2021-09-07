FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7406 постов • 1239 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Японская компания запретила курить сотрудникам во время удаленной работы

Японская компания запретила курить сотрудникам во время удаленной работы (2 фото)

Автор:
07 сентября 2021 09:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Удаленная работа   Япония   курения   новости   работа   фото   
68
2

Однако проверять работников руководство не собирается.

Инвестиционная компания из Японии Nomura Holdings запретила сотрудникам курить в рабочие часы, даже если те работают из дома, пишет RG со ссылкой на Bloomberg. Руководство разослало подчиненным соответствующее корпоративное письмо.


Представитель фирмы Еситак Оцу рассказал, что к концу 2021 года в их офисе закроются все места для курения. В организации уверены, что такие меры помогут сократить уровень работников, имеющих вредную привычку до 12 процентов. Сейчас в фирме курит каждый пятый сотрудник.


Он подчеркнул, что сотрудников будут просто просить не курить, но пристально следить за ними или наказывать их за нарушение правила руководство не собирается: нововведение будет основываться на доверии.


Таким образом компания хочет создать здоровую среду, в которой исчезнут не только активные, но и пассивные курильщики. Кроме того, компания оказывает финансовую поддержку сотрудникам, которые отказались от вредной привычки.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Удаленная работа   Япония   курения   новости   работа   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
sandman Полчаса назад
Ну что тут скажешь?
»---(ツ)---« \_(ツ)_/

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Умные часы с функцией смартфона и яркая новинка KUMI M1 Умные часы с функцией смартфона и яркая новинка KUMI M1 Эволюция рабочего дня в истории Эволюция рабочего дня в истории Ошеломляющую цену заплатят в Китае за снос гигантского памятника Ошеломляющую цену заплатят в Китае за снос гигантского памятника В Турции 19-летняя девушка, убегая от своих похитителей, выпрыгнула из окна многоэтажного дома В Турции 19-летняя девушка, убегая от своих похитителей, выпрыгнула из окна многоэтажного дома Джефф Безос и Юрий Милнер финансируют стартап по продлению молодости Джефф Безос и Юрий Милнер финансируют стартап по продлению молодости 72-летний пенсионер выжил после трех суток в джунглях Таиланда 72-летний пенсионер выжил после трех суток в джунглях Таиланда
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

20203



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 слов, которые мы часто пишем неправильно, выставляя себя безграмотными
7
123
15 слов, которые мы часто пишем неправильно, выставляя себя безграмотными
25 ну совсем неожиданных находок
1
54
25 ну совсем неожиданных находок
Набирающие популярность в сообществах
Заложенность ушей при насморке: причины, ощущения, способы устранения
0
2
Заложенность ушей при насморке: причины, ощущения, способы устранения
Кино для полуночников ( продолжение)
3
0
Кино для полуночников ( продолжение)
Что случается в крематории с силиконовой грудью (3 фото)
Что случается в крематории с силиконовой грудью (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Первая женщина в жизни каждого советского мужчины
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#животные#интересное#люди#кино#авто аварии#искусство#ретро авто
#Юмор#ynews#Россия#фотографии#автомобили#автомир#СССР#Разное#мемы#прикольные
#интересно#прикол#новости#подборка#дтп#картинки#аварии#город#приколы#природа

На что жалуетесь?

Вернуться