Японская компания запретила курить сотрудникам во время удаленной работы

Однако проверять работников руководство не собирается.
Инвестиционная компания из Японии Nomura Holdings запретила сотрудникам курить в рабочие часы, даже если те работают из дома, пишет RG со ссылкой на Bloomberg. Руководство разослало подчиненным соответствующее корпоративное письмо.
Представитель фирмы Еситак Оцу рассказал, что к концу 2021 года в их офисе закроются все места для курения. В организации уверены, что такие меры помогут сократить уровень работников, имеющих вредную привычку до 12 процентов. Сейчас в фирме курит каждый пятый сотрудник.
Он подчеркнул, что сотрудников будут просто просить не курить, но пристально следить за ними или наказывать их за нарушение правила руководство не собирается: нововведение будет основываться на доверии.
Таким образом компания хочет создать здоровую среду, в которой исчезнут не только активные, но и пассивные курильщики. Кроме того, компания оказывает финансовую поддержку сотрудникам, которые отказались от вредной привычки.
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