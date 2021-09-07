Японская компания запретила курить сотрудникам во время удаленной работы

Инвестиционная компания из Японии Nomura Holdings запретила сотрудникам курить в рабочие часы, даже если те работают из дома, пишет RG со ссылкой на Bloomberg. Руководство разослало подчиненным соответствующее корпоративное письмо.

Представитель фирмы Еситак Оцу рассказал, что к концу 2021 года в их офисе закроются все места для курения. В организации уверены, что такие меры помогут сократить уровень работников, имеющих вредную привычку до 12 процентов. Сейчас в фирме курит каждый пятый сотрудник.