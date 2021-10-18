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Охранники «Магнита» жестоко избили покупателя в Костромской области

Охранники «Магнита» жестоко избили покупателя в Костромской области (1 фото + 2 видео)

Автор:
18 октября 2021 11:14
Сообщество : Криминал
Метки: Магнит   Шарья   видео   избиение   покупатель   полиция   чоп   
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Очевидцы говорят, что причиной стало даже не воровство, а случайно разбитая бутылка с алкоголем.

В городе Шарья Костромской области двое охранников супермаркета «Магнит» с кулаками набросились на покупателя, который случайно уронил со стеллажа бутылку со спиртным. В ролике с камеры очевидца видно, как «провинившегося» бросают на пол, и пока один из ЧОПовцев держит мужчину, второй наносит ему мощные удары по почкам.


Примечательно, что охранников ничуть не смущало присутствие других покупателей, которые пытались остановить избиение.

Как видно, ролик начинается с момента избиения посетителя магазина. Поэтому точную причину такой агрессии со стороны сотрудников ЧОПа будут выяснять полицейские. Можно предположить, что мужчина в грубой форме отказался оплачивать «намеренно» испорченный товар, чем разозлил охранников.


В «Магните» пообещали разобраться с ситуацией и пообщаться с подрядчиком, который предоставляет охранные услуги.


«Мы в курсе инцидента. Сейчас проводим проверку всех его обстоятельств, в том числе общаемся с подрядчиком, предоставляющим услуги охраны и быстрого реагирования», - прокомментировали инцидент в пресс-службе «Магнита».



Еще один инцидент с потасовкой произошел в воскресенье в одном из магазинов Воронежа. Правда, главными действующими лицами там выступили проверявшие срок годности товаров блогеры и хозяева магазина. Обнаружив просроченные на полтора года пельмени, молодые люди вызвали полицейских, но первыми на место приехали владеющие торговой точкой супруги. Они попытались выгнать из магазина настырных блогеров и отобрать камеру. В ходе непродолжительной потасовки пострадала аппаратура и космы блогерши по имени Маша. Чем закончилось противостояние бизнесменов с просрочкой и доморощенных ревизоров, к сожалению, неизвестно.

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Метки: Магнит   Шарья   видео   избиение   покупатель   полиция   чоп   
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7k
Ф Ив 2 часа назад
По хорошему тут история должна прийти не к разговорам с охранниками, а к тому, что данные охранники сядут на скамью подсудимых и получат сроки за свои действия.
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947
User1982 2 минуты назад
пока магазины не будут нести серьезную фин.ответственность за действия охранников, на работу и будут набирать туповатых хамов
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8k
кот базилий 8 минут назад
Здесь не магазин должен "разбираться", а прокуратура
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3k
Иван 14 минут назад
Так и запишем, в помойку с названием Магнит ни ногой.
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979
Оксид Бетона 22 минуты назад
Судя по бровям одного из охранников - это Брежнев!
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3k
Александр 45 минут назад
Знаю как они разбираются.Обещают компенсировать (что-б заяву не писал),а потом типа ничего не было.Уроды на верхах,это я вам,пи"доболы!!!Гнусныя сеть быдляков.
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12k
Евгений 59 минут назад
Собеседование в росгвардию пройдено успешно. Осталось закрыть уголовку за это и можно идти митинги разгонять.
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−83
Sergey 59 минут назад
Надеюсь, этим "охранникам" суд предоставит достаточное время, для того, что бы написать трилогию томов: "Тюрьма", "Ужин", "Макароны"... Эх! Надежда! Мой компас земной... (с)
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30k
Растрелли В.В. Час назад
По магазинам с проверками должны ходить соответствующие органы, а не какие-то "блогеры". Правильно, что им камеру сломали.
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307
imho Растрелли В.В. 7 минут назад
Плохо то, что они самовольно присваивают себе полномочия контролирующих органов.

Шикарный коммент после того как ты на кучу фишкян модерам настучал )))))
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307
imho Растрелли В.В. Минуту назад
По магазинам с проверками должны ходить соответствующие органы

Должны. Эти органы даже на наши налоги содержат. А просрочки как было много на прилавках, так и осталось. Лично я благодаря подобным блогерам стал обращать внимание на сроки годности и стал меньше травиться.
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7k
Pillin Alex Час назад
Видел как двое стибрив бутылку пришли на кассу. Работник магазина видел по камерам волшебство с исчезанием бутылки и у кассы поднялась буча. Чтобы в полицию из магазина не уехать один из воришек разбивает бутылку у кассы. Разбитая бутылка вешается на сотрудников магазина, воришки получают за это п*зды.
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18k
sanchesS80 Час назад
Не понятно какие там повреждения будут, но как минимум охранники статью за побои заслужили.
А на Магнит в суд на компенсацию вреда здоровью. Пускай платят, они богатые.
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53
eutace Час назад
а пельмени она зачем к лицу приставляла? а то у меня нет звука. Надеюсь что этим торгашам тоже влетит по всем статьям
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24
Jerus D eutace Час назад
Они на 1.5 года просрочены..
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26k
Григорий Час назад
Думаю чуть раньше это тело передвигалось как сомнамбула, разбило товар, пьяно рыгнув сказало, что денег нет. Ребятам предложат выплатить из своих, с чем они категорически не согласны.
А недовольной покупательнице, что сердобольно заступается за потерявшего лик человека алкаша, надо денек-другой поработать в магазине в качестве матери огнедышащих драконов, повелительницы синих ходоков. Глядишь и спадут розовые очки, жалеть очередное чмо уже не захочется.
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4k
tamin Час назад
После таксистов идут охранники. Нет, не те, которые охраняют сверх серьёзные объекты. Не те, которые охраняют ядерные ракеты...а вот эти. С синдромом вахтера. И тоже комплексом бога на выезде. Так то я олигарх, но сейчас вот хочу охранником поработать. Куда идёт русский человек, если он ленивый и не хочет ничего? Правильно. Таксистом или охранником. И начинается. Ко мне тут в магазин мой(не его, а куда его наняли)/в мою машину(не твою, а лизинговую или таксопарка) тут садятся и на меня посмотрели. Он забыл, что является всего лишь обслуживающим персоналом....
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307
imho tamin 9 минут назад
Есть у меня такой знакомый) В прошлом году пришлось к нему в гости заходить что бы мэил отправить(сам не умеет и не хочет учиться) что бы пособие по безработице получить. Карту заводить в сбер так же с ним ходил. Смартфон родители подарили, лежит без дела так как он хз как им пользоваться. Живет за счет родителей и местных алкашей которые ему регулярно наливают. Весит 115 при росте 172. Считает что ему все завидуют, хотя порой даже сигарет не может сам себе купить. Мечтает о работе охранника так как там делать ничего не надо)
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973
Fiverknot 2 часа назад
Оба охранника себе срок подняли с пола.
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25k
Батончик с маком 2 часа назад
Фигассе брови. Видать кабан горной породы
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7k
Ivan 2 часа назад
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9k
insaider 2 часа назад
Синдром вахтёра в действии.
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1k
Лёха 2 часа назад
[мат]ли,ах у ели,ах у ели злые волки...
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