Охранники «Магнита» жестоко избили покупателя в Костромской области

Очевидцы говорят, что причиной стало даже не воровство, а случайно разбитая бутылка с алкоголем.
В городе Шарья Костромской области двое охранников супермаркета «Магнит» с кулаками набросились на покупателя, который случайно уронил со стеллажа бутылку со спиртным. В ролике с камеры очевидца видно, как «провинившегося» бросают на пол, и пока один из ЧОПовцев держит мужчину, второй наносит ему мощные удары по почкам.
Примечательно, что охранников ничуть не смущало присутствие других покупателей, которые пытались остановить избиение.
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Как видно, ролик начинается с момента избиения посетителя магазина. Поэтому точную причину такой агрессии со стороны сотрудников ЧОПа будут выяснять полицейские. Можно предположить, что мужчина в грубой форме отказался оплачивать «намеренно» испорченный товар, чем разозлил охранников.
В «Магните» пообещали разобраться с ситуацией и пообщаться с подрядчиком, который предоставляет охранные услуги.
«Мы в курсе инцидента. Сейчас проводим проверку всех его обстоятельств, в том числе общаемся с подрядчиком, предоставляющим услуги охраны и быстрого реагирования», - прокомментировали инцидент в пресс-службе «Магнита».
Еще один инцидент с потасовкой произошел в воскресенье в одном из магазинов Воронежа. Правда, главными действующими лицами там выступили проверявшие срок годности товаров блогеры и хозяева магазина. Обнаружив просроченные на полтора года пельмени, молодые люди вызвали полицейских, но первыми на место приехали владеющие торговой точкой супруги. Они попытались выгнать из магазина настырных блогеров и отобрать камеру. В ходе непродолжительной потасовки пострадала аппаратура и космы блогерши по имени Маша. Чем закончилось противостояние бизнесменов с просрочкой и доморощенных ревизоров, к сожалению, неизвестно.
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Шикарный коммент после того как ты на кучу фишкян модерам настучал )))))
Должны. Эти органы даже на наши налоги содержат. А просрочки как было много на прилавках, так и осталось. Лично я благодаря подобным блогерам стал обращать внимание на сроки годности и стал меньше травиться.
А на Магнит в суд на компенсацию вреда здоровью. Пускай платят, они богатые.
А недовольной покупательнице, что сердобольно заступается за потерявшего лик человека алкаша, надо денек-другой поработать в магазине в качестве матери огнедышащих драконов, повелительницы синих ходоков. Глядишь и спадут розовые очки, жалеть очередное чмо уже не захочется.
а если ты все это допридумывал - ну давай еще придумаем, что он педофил, и его вообще надо повесить за гениталии и сжечь...
т.е. можно вообще все оправдать?
за что бьют - мы не видим. задержать и вызвать полицию, вот что они имеют право сделать.
человек никого не бил, ничего не говорил, никуда не рыгал. разбитого товара на видео, кроме того что разбили охранники, я тоже не вижу.
Такой вариант достоверней?
Извинился как мог, но его никто не хотел слушать - им бы только избить. И вот уже наша родина лишилась человеко-часов прекрасной туши, что будет завтра болеть.
Вроде по одним магазинам ходим, но почему-ж видите вы единорогов и радуги.
Короче никто не хочет работать.