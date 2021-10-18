Охранники «Магнита» жестоко избили покупателя в Костромской области

Как видно, ролик начинается с момента избиения посетителя магазина. Поэтому точную причину такой агрессии со стороны сотрудников ЧОПа будут выяснять полицейские. Можно предположить, что мужчина в грубой форме отказался оплачивать «намеренно» испорченный товар, чем разозлил охранников.

В «Магните» пообещали разобраться с ситуацией и пообщаться с подрядчиком, который предоставляет охранные услуги.

«Мы в курсе инцидента. Сейчас проводим проверку всех его обстоятельств, в том числе общаемся с подрядчиком, предоставляющим услуги охраны и быстрого реагирования», - прокомментировали инцидент в пресс-службе «Магнита».

Еще один инцидент с потасовкой произошел в воскресенье в одном из магазинов Воронежа. Правда, главными действующими лицами там выступили проверявшие срок годности товаров блогеры и хозяева магазина. Обнаружив просроченные на полтора года пельмени, молодые люди вызвали полицейских, но первыми на место приехали владеющие торговой точкой супруги. Они попытались выгнать из магазина настырных блогеров и отобрать камеру. В ходе непродолжительной потасовки пострадала аппаратура и космы блогерши по имени Маша. Чем закончилось противостояние бизнесменов с просрочкой и доморощенных ревизоров, к сожалению, неизвестно.